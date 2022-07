Nothing Phone (1): el primer móvil de Nothing quiere ser aire fresco con un diseño único y la experiencia más limpia

El primer móvil de Nothing ya está aquí. La compañía de Carl Pei, conocido por su paso en OnePlus, ha desvelado todos los detalles del nuevo Nothing Phone (1), un móvil que quiere hacerse un hueco en el mercado móvil a base de un diseño diferente y una experiencia de software lo más limpia posible.

Estas son las características del Nothing Phone (1), un dispositivo ubicado en la gama media con pantalla OLED de 120 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ hecho a medida para este modelo y cámara dual de 50 megapíxeles. Un móvil que además añade la llamativa interfaz Glyph, nombre que recibe la característica carcasa trasera transparente y su sistema de luces.

Ficha técnica del Nothing Phone (1)

NOTHING PHONE (1) DIMENSIONES Y PESO 159,2 x 75,8 x 7.6 mm

193,5g PANTALLA 6,55 pulgadas

AMOLED

120 Hz no adaptativos

Resolución Full HD+

HDR10+

Profundidad de color de 10 bits

Brillo típico de 500 nits (pico máximo de 1200 nits)

Respuesta táctil de 240Hz PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 778G+

GPU Adreno 642L

6 nanómetros MEMORIAS 8 + 128 GB

8 + 256 GB

12 + 256 GB

Tecnologías LPDDR5X y UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 50 MP IMX766, f/1.88, OIS

50 MP, Samsung JN1, f/2.2, macro 4cm CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.45 SISTEMA OPERATIVO Nothing OS

Android 12

3 años de actualizaciones de sistema

4 años de actualizaciones de seguridad BATERÍA 4.500mAh

Carga rápida de 33W

Carga inalámbrica de 15W

Carga inversa de 5W OTROS LEDs traseros

Doble altavoz estéreo

Lector de huellas bajo pantalla

IP53 CONECTIVIDAD Modo dual Gigabit 5G SA/NSA con 4x4 MIMO

Gigabit 4G LTE con 4x4 MIMO

Wi-Fi 802.11 PRECIO Desde 469 euros

"Glyph": érase una vez 900 LED unidos al teléfono

El nombre del diseño viene de jeroglífico, pero desde Nothing prefieren no traducirlo. "Glyph" es como llaman a la interfaz trasera. El Phone (1) dispone de 900 LEDs que permiten adaptar la luz en función de lo que estemos haciendo. Eso permitirá por ejemplo aprovechar estos LED para indicar quién nos llama, señalar notificaciones o indicar la batería. Nothing permitirá emparejar diferentes patrones Glyph con distintos contactos.

El diseño es la seña de identidad de este nuevo móvil. La trasera es transparente y dispone de un marco de aluminio. Según explica Nothing, más del 50% de los componentes plásticos están fabricados con materiales reciclados o de base biológica. El dispositivo ofrece certificado IP53 de resistencia a salpicaduras y viene protegido con Gorilla Glass 5. El lector de huellas se encuentra bajo la pantalla y viene con doble altavoz estéreo.

La pantalla elegida es un panel OLED de 6,55" y compatible con HDR10+. Tenemos una resolución FullHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Para el interior del dispositivo se apuesta por el Snapdragon 778G+, un chipset 5G que supone una modificación del Snapdragon 778G. ¿La diferencia? Este chipset permite que el móvil añada carga inalámbrica e inversa.

Precisamente la carga inalámbrica es uno de los añadidos. Cuando se utilice, la interfaz Glyph se iluminará de manera particular. Se nos ofrece 4.500 mAh de batería y prometen hasta dos días con una carga rápida de 33W que permite alcanzar el 50% en 35 minutos. Para los interesados, Nothing no incluirá cargador bajo motivos de sostenibilidad.

El apartado del software es otro punto destacado. Nothing OS es la ROM elegida. Estamos ante una versión diferente de Android puro con sus propios widgets, fuentes y fondos de pantalla, pero donde premia la velocidad. Nothing explica que no hay bloatware y mantendrá un ecosistema abierto. A nivel de actualizaciones, tendremos tres años asegurados de actualizaciones del sistema y cuatro años en parches de seguridad, cada dos meses.

Nothing ha llegado a alianzas con otras compañías para la conexión rápida de dispositivos, comenzando con Tesla, donde el usuario podrá desbloquear las puertas, encender el aire acondicionado, ver los km restantes y más.

En cuanto al apartado fotográfico, tenemos únicamente dos sensores de 50 megapíxeles. Un sensor normal Sony IMX766 y un gran angular. La cámara dual del Phone (1) viene con una lente de apertura f/1.8, estabilización de imagen y capacidad para grabar vídeo a 4K 60 fps y 10 bits. También aquí la interfaz Glyph intentará ser de utilidad. Los usuarios podrán activarla para iluminar suavemente los sujetos de un primer plano, como una especie de anillo de luz portátil.

Disponibilidad y precio del Nothing Phone (1)

El nuevo Nothing Phone (1) estará disponible en dos colores: blanco y negro. El dispositivo se pondrá a la venta en España el próximo 21 de junio, disponible para comprar en Amazon, El Corte Inglés, Fnac, MásMóvil, PcComponentes y Wow Concept, a través de las tiendas online y físicas. Sin necesidad de invitaciones.

El precio oficial del Nothing Phone (1) es de 469 euros para el modelo de 8 GB de RAM y 128 GB, que únicamente estará en negro. Así queda la tabla de precios completa: