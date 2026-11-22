Lo digo sin tapujos: el robot aspirador que más me ha sorprendido este año fue el Mova E40 Ultra y lo hizo por su elevadísima relación prestaciones coste. No tiene la navegación más avanzada ni un fregado con reconocimiento, pero sí que tengo claro que dejaría satisfecha a la mayoría de la gente. Además, era el primer Mova que probaba y uno de los primeros que llegaban a Europa. Este Mova E50 Ultra es su sucesor y el listón está altísimo: lo hemos probado a fondo para ver cómo es la experiencia.

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El Mova E50 Ultra es un robot aspirador fregador bueno, "bonito" y a un precio de lo más competitivo. Así, tiene todo lo necesario para mantener un piso estándar moderadamente limpio tanto de sólidos que están depositados en el suelo como de alguna mancha que inevitablemente queda tras algún derrame accidental. ¿Es infalible? No, pero sí que va a conseguir que barras y friegues mucho menos, manteniendo la casa decente para cuando te toque poner en marcha tu zafarrancho de limpieza.

No sobresale en nada, pero todo lo hace bien: apenas se ha perdido una vez en casa, se ha tragado pelos, arenilla y ha retirado alguna que otra mancha seca, su batería tiene capacidad para limpiar mi hogar a fondo un par de veces y todo ello y mucho más lo he podido organizar desde la app. Simplemente cumple y eso no es poco. Es, en pocas palabras, el robot que más voy a recomendar para gente que no tiene necesidades especiales y se defiende moderadamente bien con la tecnología. Y es que la app va cargada hasta las trancas de opciones, pero hay tantas (y tanto texto) que a veces se siente un poco un batiburrillo, por eso no se lo regalaría a mi madre (que se apaña con el WhatsApp y poco más): se haría un lío.

Nuestra experiencia con el Mova E50 Ultra

Un diseño cumplidor y poco más. Dreame, la empresa detrás de Mova, ha buscado optimizar el dispositivo para maximizar la relación calidad precio y la verdad, el diseño no ha salido demasiado bien parado: es conservador y funcional. Me explico: la base es completa pero voluminosa y el robot aspirador tiene un diseño clásico un poco pasado de moda, con una txapela a la vista y que no se recoge. Vaya por delante algo: que todos los males sean que el diseño sea cumplidor. Al darle la vuelta nos encontramos un cepillo lateral clásico y un rodillo central de goma, el mejor material para hogares donde abunde el pelo (en el suelo), aunque no es demasiado grande. Para fregar, dos mopas rotatorias a lo radial que además sobresalen un poquito para llegar mejor a los bordes y recovecos. Es, en una palabra, apañado.

Navegación de altos vuelos. A diferencia de los modelos de gama alta, no tiene reconocimiento de objetos con IA pero ni falta que le hace: la combinación de LiDAR + cámara resulta solvente: recorre bien todo el espacio disponible, sin dar pasadas de más ni olvidarse de rincones y apenas se ha atascado una vez, ya que en general esquiva bien obstáculos. Eso sí, como la txapela no es retráctil, penaliza al robot a la hora de pasar por debajo de muebles. Aunque se defienda en hogares desordenados, recomiendo encarecidamente despejar la casa de trastos para un mejor recorrido y por ende, una mejor limpieza.

Hoy no barro ni friego. Del punto anterior queda algo claro: ordenar un poquito la casa y recoger obstáculos es esencial para que limpie bien. Dicho esto, la potencia no es problema y aquí tengo que ser sincera: normalmente la he puesto a tope porque 1. no tiene un modo inteligente que ajuste la potencia. 2. a menos potencia a veces notaba que se resistían sólidos pequeños como la arenilla del pádel. Más que nada es una cuestión de cepillos: como el central es pequeño, algo se resistía. Por otro lado, algo de suciedad en las esquinas y recovecos queda, porque solo tiene un cepillo lateral y no se descoyunta. En una frase: el fin de semana saco la escoba y le doy un poco a esos bordes de difícil acceso, pero la casa queda.

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Con el fregado y las alfombras hay buenas y malas noticias. Las mopas rotatorias son capaces de descoyuntarse un poquito, de modo que llegan bastante bien a los bordes y lugares difíciles, pero hay alguna que otra mancha que se resiste a este "fregado" que en realidad es frotar con agua del tiempo. Así que ya que saco la escoba el finde, también preparo la fregona. En cuanto a las alfombras, este aspirador puede atravesarlas y limpiarlas, esquivarlas o pasar por encima levantando las mopas (no se las quita, algo que sí que hacen otros modelos), lo que en la práctica suele ser problemático porque te la juegas a que la mopa mojada las roce. Eso sí, si tienes un felpudo o un vinilo, quedan muy decentes usando el aspirado y fregado. Además, cuenta con un modo alfombras que aumenta la potencia de succión y otro programa de limpieza intensiva. En mi opinión, si tienes alfombras que no se pueden mojar, mejor esquivarlas.

Una batería decente. Para medir cuánto dura su batería y compararla con otros modelos, hemos puesto a este robot Mova en modo solo aspiración y máxima potencia. Resultado: la casa limpia en 42 minutos habiendo consumido un 25% de la batería. Teniendo en cuenta que la zona aspirable de mi piso son 55 metros cuadrados, da la talla para casas de tamaño medio a grande ya que habrá veces que requiramos aspiración y fregado o aspirado a menos potencia. Por otro lado y si se queda sin batería, tiene memoria para recordar dónde dejó la tarea a medias.

El mantenimiento justo. Llevo probando este aspirador una semana larga en casa y lo único que he tenido que hacer ha sido llenar el depósito de agua limpia. Imagino que más pronto que tarde me tocará vaciar el de agua sucia y en unas semanas la bolsa de sólidos (yo tengo dos perras grandes). ¿Lo mejor? Que en ese cepillo de gomas apenas se enredan los pelos de mis perras y que como las mopas se "lavan" solas, no hace falta extraerlas y meterlas en la lavadora al menos en un tiempo. Eso sí, más pronto que tarde habrá que hacerlo porque no las lava con agua caliente ni con jabón, lo que a la larga no es demasiado higiénico.

Ficha técnica del Mova E50 Ultra



Mova E50 Ultra Dimensiones y peso Base: 340 x 480 x 496,5 mm Robot: 350 x 350 x 97 mm Potencia de succión 30.000 Pa Navegación LiDAR supera obstáculos de hasta 9 cm Machireach para alcanzar los bordes Cepillos Cepillo lateral y cepillo central de goma antienredos Fregado Doble mopa con Maxireach, TurboScrub y Dryboard Elevación 10,5 mm, 260 rpm y 12N de presión Base Capacidad depósitos de agua: 5 L agua limpia y 4,5 L agua sucia Capacidad depósito sólidos: bolsa de 3,2L (100 días) Limpieza mopa con agua a T ambiente y secado con aire caliente 63 °C en 1h conectividad Compatible con Alexa, Siri y Google Home. Autonomía 5.200 mAh

Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de polvo, filtro. Precio 399 euros

Mova E50 Ultra, la opinión de Xataka

Lo que Dreame ha hecho con este Mova E50 Ultra es una auténtica virguería: ha tomado su antecesor como base, le ha metido bastante más potencia, friega un poquito mejor y ha hecho que haya que preocuparse menos por el mantenimiento porque los depósitos de agua limpia y sucia son ligeramente más grandes. Y todo esto recortándole 50 euros a su PVP.

¿Quién da más? Atendiendo al mercado, hoy absolutamente nadie. La marca podría haber modernizado un poco más su aspecto o darle una vuelta a su app (fabricantes chinos, tenemos que hablar seriamente de UX en las aplicaciones de aspiradores), pero es que no le ha hecho falta: si no tienes ninguna necesidad especial, esta es una compra maestra en calidad precio o si tu presupuesto es ajustado.

¿Lo recomiendo?

Aun no he presentado este análisis y ya se lo he recomendado a un par de personas que me han pedido un aspirador "con las tres bes". En pocas palabras: cuesta encontrar un aspirador que de tanto a precio tan ajustado. No es mi primera opción para personas alérgicas ni para quien tiene mascotas en casa ni tampoco para gente tecnófoba, pero sí tengo claro que aspira bien, friega decente y da pocos problemas.

En Xataka | Mejores robots aspiradores en calidad precio: cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Dreame. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka