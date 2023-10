LG gram SuperSlim, análisis: el trono de portátil delgado más potente está a su alcance

LG y Lenovo libran desde hace unos años una batalla extraordinaria en el interesante sector de los portátiles más delgados y ligeros del mercado. El trabajo de LG en este segmento, ciertamente el único relevante para la marca, es de matrícula y no hace más que mejorarlo.

El nuevo LG gram SuperSlim estrena apellidos que remarcan todavía más su espíritu de "más difícil todavía". Toma nota si no de sus principales argumentos: 1 cm de grosor y 0.9 kg de peso para un portátil potente y con pantalla OLED de 15.6 pulgadas. ¿Alguien da más?

Ficha técnica del LG gram SuperSlim



LG Gram superslim PANTALLA 15.6 pulgadas 1080p formato 16:9, OLED, DCI-P3 100% y brillo 400 nits (Antireflejo) PROCESADOR Intel Core i5-1340P a 1.9 GHz MEMORIA 16 GB LPDDR5 (soldada a placa) GRÁFICOS Intel Iris Xe ALMACENAMIENTO 512 GB (ampliable con una segunda ranura M.2) CONECTIVIDAD WiFi 6x Bluetooth 5.1 PUERTOS 3 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida, Display Port, Thunderbolt 4 integrado

1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm SONIDO Altavoces 2x2 W con Dolby Atmos BATERÍA 60 Wh Adaptador de 65 W (carga rápida vía USB-C) OTROS Webcam FullHD Sensor IR (Windows Hello) DIMENSIONES 356.0 x 227.45 x 10.99~12.55mm PESO 0,9 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO 1.519 euros

Más ligero imposible

Muchos son los ultrabooks y portátiles que presumen de un grosor mínimo y un peso de escándalo (en positivo). Pero pocos pueden acercarse a las cifras que de nuevo un LG de la familia gram nos presenta.

El nuevo LG gram SuperSlim es un estupendo portátil de diagonal clásica de 15.6 pulgadas; no estamos hablando de un ultrabook al uso. Su peso oficial es de 990 gramos y el grosor, de entre 10.9 y 12.5 mm. Pero esas cifras no se acercan a la sensación real de sostener algo con tan poca densidad que parece realmente hueco.

El chasis está fabricado en aleación de carbono y magnesio, resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810G. El tono del modelo que hemos analizado, Azul Neptuno, es muy atractivo y resiste muy bien la suciedad.

El equipo es tan minimalista en todo que incluso los LEDs de notificaciones de webcam o el de encendido son tan sutiles que confunden. Por ejemplo, justo al lado del botón de encendido (no en el propio botón) está colocado el LED de encendido de una manera tan discreta que repetidamente lo tocábamos con la intención de limpiar la mota de polvo que parecía ser.

Un equipo tan delgado y ligero sufre con la conectividad. El LG gram SuperSlim lo apuesta todo a sus 3 puertos USB-C

La conectividad no es el punto fuerte del equipo dado el poco grosor del portátil, motivo por el cual ha habido que sacrificar los puertos USB de tipo A, algo que alguno echará en falta. Disponemos, eso sí, de dos puertos Thunderbolt 4 y un USB-C repartidos en los dos laterales, donde además encontramos un puerto combinado de audio ... y ya está.

En el marco superior de la pantalla hay espacio suficiente para colocar una cámara web FullHD con sensor de infrarrojos y un sistema de doble micrófono. La cámara web cumple sin más, no te dejes engañar por la resolución, y añade además reconocimiento de rostros con Windows Hello, necesario ya que el portátil no dispone de lector de huellas para otra identificación biométrica.

Gran pantalla para trabajar

El poco peso y grosor del LG gram SuperSlim no sería tan importante en este portátil si no estuviéramos refiriéndonos a un modelo con pantalla de 15.6 pulgadas. Esta diagonal nos permite trabajar, estudiar y disfrutar de contenidos de una manera bastante cómoda.

El LG gram SuperSlim, con unos marcos contenidos, dispone un panel antiglare de bajos reflejos (AGLR) que reduce bastante los reflejos pero que no resta brillo ni espectacularidad al panel OLED. De hecho podría pasar perfectamente por un panel clásico.

La pantalla tiene un brillo típico de 400 nits, suficiente para el trabajo diario, y un pico de 500 nits para el modo HDR.

Excepto por la resolución de 1080p, la ficha técnica de la pantalla del LG gram SuperSlim cumple con todo lo que le podríamos pedir: OLED, brillo alto, casi ningún reflejo y bajo tiempo de respuesta

En lo que queda por detrás de la competencia y puede ser algo a tener en cuenta por algunos usuarios, es la resolución del panel. Los 1080p en una pantalla con diagonal de 15.6 pulgadas puede resultar en una nitidez insuficiente para determinadas tareas.

Pero si no necesitas más resolución ni espacio en pantalla, el panel 16:9 (nos gustaría mucho ver este modelo con formato 3:2) ofrece una buena experiencia tanto para trabajo como ocio, con 99% de cobertura del espacio de color DCI-P3, Eye Care Display, DisplayHDR y tiempo de respuesta de 2 ms.

Respecto al sonido, este LG gram SuperSlim tiene solo dos altavoces para un total de 4 W. Suenan con bastante potencia, son además Dolby Atmos pero no es para nada un punto destacado del equipo. No se aprecian graves y todo el sonido es demasiado plano y con distorsiones incluso a poco volumen.

Potencia sin alardes

El interior del LG gram SuperSlim, como ocurre con muchos equipos portátiles generalistas, es lo menos excitante del producto.

La ficha técnica del LG gram SuperSlim queda por debajo de lo esperado si atendemos al precio final del equipo. Y eso se traslada al rendimiento bruto

El nuevo modelo de LG cumple con la actualización necesaria por la llegada de nuevos procesadores de Intel. En la versión que hemos analizado nos encontramos con un procesador Core i5-1340P a 1.9 GHz (gráficos Intel Iris Xe) acompañado de 16 GB de memoria RAM LPDDR5, además de una unidad de estado sólido de 512 GB. También está disponible con el Core i7-1360P.

La memoria RAM va integrada, por lo que la elección de la versión con 16 o 32 GB es clave cuando vayamos a comprar el portátil.

Esta configuración base nos parece algo justa si comparamos con las especificaciones de modelos de precio similar. Pero aquí la diferenciación hay que asumir que la encontramos en el peso, la pantalla y la batería, como veremos más adelante.

En las pruebas de rendimiento bruto, el Core i5 de serie da lo justo para tareas básicas, lo mismo que a nivel gráfico. Tenemos unos resultados que rozan los 2000 y 8900 puntos en las pruebas de GeekBnech 6, así como casi 6000 puntos en Cinebench R23 y 2800 en CineBench R20, nuestras pruebas de referencia para este tipo de portátiles.

En 3DMark Time Spy no superamos los 1.600 puntos en ninguna ocasión que pasamos el test.

El nuevo LG gram SuperSlim mantiene el calor en un margen no peligroso para el equipo sin que el ruido sea un problema

Que no estemos ante un equipo especialmente potente se agradece en lo que respecta al ruido en funcionamiento. Solo cuando escogemos el modo más potente, que no tiene tanto sentido en este equipo, se produce un ruido leve y continuo de los ventiladores. No resulta molesto y nos asegura que incluso podamos usar el equipo sobre las rodillas al producirse solo un leve calentamiento de la parte inferior del mismo.

En los otros modos es extraño que consigamos poner en marcha los ventiladores, por lo que la mayoría de horas de uso tenemos silencio asegurado.

Buenas ayudas para el mercado de consumo

En ocasiones, en un portátil o producto de claro enfoque al público en general, se agradece que a nivel de software, todo sea sencillo. Así ocurre con los programas que LG instala de serie en el LG gram SuperSlim para tener bajo control diferentes configuraciones del equipo relacionadas con el ruido de los ventiladores, la iluminación del teclado, la carga del portátil o el funcionamiento de la pantalla.

Entre las ayudas vía software encontramos un práctico bloqueo automático del equipo cuando no estamos delante de él

No lo hace a través de una sola suite aunque el grueso del control está centralizado en el LG Smart Assistant, muy visual y de gran ayuda para comprender qué podemos gestionar del portátil.

Hay otros programas bastante interesantes como LG Security Guard para que el portátil se bloquee cuando no estamos delante de él (muy útil y cómodo en zonas de trabajo comunes) o que nos avise si, habiendo dejado el portátil cargando o con la tapa abierta, se desconecta o se cierra la tapa.

Autonomía sobresaliente

El LG gram SuperSlim no necesita de una gran batería para situarse como uno de los portátiles con mayor autonomía del mercado. Contamos con una batería de "solo" 60 Wh que es capaz de promediar entre 9-11 horas de autonomía en un uso mixto del equipo. Hay de sobra para más de una jornada de trabajo.

La carga del equipo se puede realizar con los puertos de ambos laterales del portátil. Además, el cargador de serie (adaptador de 65W) es de muy reducidas dimensiones y peso, como no podía ser menos para acompañar las medidas de infarto del LG gram SuperSlim.

Un teclado adaptado al equipo

El chasis tan delgado del LG gram SuperSlim tiene un damnificado esperado: el teclado. En el día a día con el equipo hemos echado de menos un mayor recorrido de las teclas, pues se asemeja más, salvando las distancias, a la experiencia con fundas-teclado del mejor nivel que al de portátiles clásicos. También es bastante sonoro para lo que buscaría en un portátil para el ámbito del estudio y el trabajo en movilidad.

Pese a todo, usarlo es agradable y con algo de adaptación, rápido. Se agradece que incluya un teclado numérico por su perfil de uso, así como bastantes teclas de función, entre ellas con acceso directo a aplicaciones de gestión del sistema.

El teclado es retroiluminado con muy buena visibilidad a oscuras y dos intensidades que podemos regular a mano. Además podemos configurar que se apague automáticamente cuando no lo estamos usando, muy útil para sesiones de cine en casa por la noche.

En cuanto al touchpad, abarca toda la altura posible pero podría haber sido más ancho. En todo caso es preciso y rápido para desplazamientos.

LG gram SuperSlim, la opinión y nota de Xataka

De casi un experimento, como lo consideramos hace unas generaciones, a modelo de referencia. Ése ha sido el camino que la familia LG gram ha sido recorriendo a lo largo de estos años.

No han sido muchos pero sí suficientes para convertirse en referencia dentro de los equipos más ligeros y "portables" del mercado de consumo. El nuevo modelo LG gram, con apellido SuperSlim, hace completo honor a su nombre y destaca por su grosor y poco peso sin renunciar a una gran pantalla y autonomía.

Por el camino también hay que hablar de una ficha técnica con menos encaje en el mercado en cuanto a relación rendimiento-precio. Pero la exclusividad hay que pagarla.

8,9 Diseño 9,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Teclado/Touchpad 8,5 Software 8,75 Autonomía 9,25 A favor Invencible portabilidad para su diagonal

Pantalla equilibrada

Muy buena autonomía En contra Relación precio/rendimiento bruto

Conectividad limitada

Sonido muy mediocre