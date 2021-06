Huawei Matebook X Pro 2021, análisis: el extra gráfico de las Intel Xe le sienta genial a un ultrabook tan bien hecho

Cuando algo sale bien, es tentador repetir el proceso. Pero para romper un mercado en constante movimiento como es el de los ultrabooks, no variar nada tiene sus peligros.

El Huawei Matebook X Pro 2021 es la evolución de un diseño y forma de hacer portátiles que a Huawei le ha salido bien. Pero, ¿es suficiente solo con una puesta al día visto su precio? Lo vamos a comprobar en nuestra review del nuevo Matebook X Pro con los Intel Core de nueva generación como gran novedad en su ficha técnica.

Ficha técnica del Huawei Matebook X Pro 2021

HUAWEI MATEBOOK X PRO 2021 DIMENSIONES Y PESO 304 x 217 x 14,6 mm

1,33 kilos PANTALLA LTPS de 13,9 pulgadas

Formato 3:2

Resolución 3K (3.000 x 2.000 píxeles)

260 ppp

450 nits

100% sRGB

Táctil (10 puntos) PROCESADOR Intel Core i7-1165G7

Intel Core i5-1135G7 MEMORIA RAM 16 GB LPDDR4x TARJETA GRÁFICA Intel Iris Xe ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD SONIDO 4 x altavoces

2 x micrófonos CONECTIVIDAD WiFi 6

2x2 MIMO

Bluetooth 5.1 BATERÍA 56 Wh SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home OTROS 2 x USB tipo C

Jack de 3,5 mm

Lector de huellas

Cámara integrada en teclado PRECIO 1.899 euros

Huawei ha encontrado un diseño que funciona

Elegante, discreto, compacto y bien acabado. Son los adjetivos que podemos asociar desde hace años a los Matebook X de Huawei. El modelo Pro, que busca ofrece un mejor rendimiento, acusa ese salto de categoría con un peso de 1.33 kg, cifra que no está entre las mejores de portátiles con pantalla de 14 pulgadas pero tampoco es una cifra para nada descabellada.

El Huawei Matebook X Pro 2021 es un ultrabook que cumple con prácticamente todas premisas que queremos buscar en un portátil de este tipo: delgado (1.4 cm de grosor), buena construcción con chasis metálico, resistencia suficiente y todo lo compacto que puede ser.

En ese esfuerzo de compactación Huawei ha vuelto a demostrar que está a un enorme nivel, aunque con ello hay sacrificios que no nos gustaron en generaciones anteriores y que vuelven a repetir con el mismo resultado negativo.

En el diseño del Huawei Matebook X Pro repite una fórmula que ayuda a reducir dimensiones pero que no nos acaba de convencer: esconder la cámara web en una tecla extra de función en el teclado

Me refiero a la situación de la cámara web, que no está en el marco superior de la pantalla sino como una tecla más, de tipo retráctil. Es una solución que cubre muy bien el tema de privacidad pero no el ángulo de grabación, muy poco adecuado para el uso habitual de una webcam, la cual, por otro lado, no pasa de una resolución de 720p, ofreciendo tanto un sonido como imagen más bien básica.

La conectividad del Huawei Matebook X Pro 2021 se mantiene intacta respecto a la generación del año pasado. Y tampoco es una buena noticia.

En el lado izquierdo contamos con la conexión de 3.5 mm para sonido así como dos puertos USB-C, ambos disponibles para usar como punto de carga y salida de vídeo Dual4K@60Hz y datos de 40 Gbps. ¿Y en el lado derecho? Pues solamente un puerto USB-A, dejando sin más opciones al portátil más ambicioso y potente de la gama de Huawei.

Con el Matebook X Pro viene incluido un adaptador para añadir otro puerto USB tipo C, HDMI, VGA y un USB en la parte de atrás

Este portátil no obvia la identificación biométrica e integra un lector de huellas rápido y fiable en el botón de encendido, que me encanta que no esté "escondido" en un lateral sino que tenga su protagonismo entre el teclado y la pantalla.

El lector de huellas está muy bien integrado en el botón de inicio

En cuanto a la conectividad inalámbrica, el Huawei Matebook X Pro se actualiza para poder sacar partido a la conectividad WiFi 6 (2x2 MIMO). También es bluetooth 5.1 gracias al Intel AX201.

Una pantalla pensada para ser productivo (y ocupar poco)

Con un diseño tan compacto, cuando tenemos abierto el Huawei Matebook X Pro, la pantalla recoge muy bien el testigo de ser la verdadera protagonista del portátil.

Los marcos reducidos y la polémica decisión sobre la colocación de la webcam en el teclado permiten a este ultrabook superar el 90% de ratio de pantalla-cuerpo.

La pantalla táctil de 13.9 pulgadas con 260 ppp de densidad y formato 3:2 es uno de los pilares de la experiencia satisfactoria con el Huawei Matebook X Pro

El panel del Huawei Matebook X Pro 2021 es un LPTS con cobertura del 100% sRGB y ángulo de visión de 178 grados. Tiene una diagonal de 13.9 pulgadas con resolución de 3000x2000 píxeles, lo que nos deja con una densidad muy destacada de 260 ppp.

Además de la nitidez y buena reproducción de colores, la pantalla destaca por su brillo de 450 nits (con sensor de luz ambiente) y contraste de 1500:1, lo que facilita la visualización de la pantalla en exteriores, aunque al ser un panel con acabado brillante, los reflejos no se pueden evitar y en determinadas situaciones son algo molestos.

Un acabado mate hubiera redondeado la experiencia con esta pantalla, donde nos parece muy acertado el formato 3:2, que refuerza el aspecto más productivo y menos lúdico del ultrabook.

No falta en este Huawei Matebook X Pro la tecnología táctil de 10 puntos para la pantalla, algo que, como hemos repetido en alguna ocasión, no tiene demasiado sentido en un portátil no convertible pero si está, puede resultar útil para algunos usuarios que siempre sienten la tentación de tocar la pantalla de un portátil por el "defecto profesional" de estar todo el día delante de un teléfono o tablet.

La experiencia con esta pantalla táctil ha sido correcta, lejos de la precisión de un tablet o teléfono principalmente por la interfaz de Windows, que no ayuda en la labor.

Potente sonido con cuatro altavoces estéreo

Pese al diseño compacto y que como veremos más adelante, el teclado es grande y cómodo, el Huawei Matebook X Pro 2021 mantiene sitio para colocar a los lados del teclado y bajo el chasis hasta cuatro altavoces que ofrecen un sonido estéreo potente y bien equilibrado, aunque sin unos graves destacados.

Esta configuración, con tecnología Dolby Atmos, destaca especialmente por la sensación de sonido envolvente, la cual podemos personalizar con la aplicación de Dolby.

El diseño compacto y delgado del portátil no favorece la gestión de los graves

Más rendimiento gráfico con los Intel de nueva generación

Con un diseño idéntico y especificaciones generales también heredadas de la generación anterior, este Huawei Matebook X Pro 2021 tiene en la llegada de los últimos procesadores de Intel su razón de ser.

Este año, la inclusión de los últimos procesadores Intel Core trae principalmente una mejora en el apartado gráfico que les hace más competitivos frente a los Ryzen

Como hemos visto en otros equipos similares de este año, adoptar los Intel Core de 11ª generación trae principalmente un salto a nivel de gráficos gracias al buen rendimiento de los integrados Iris Xe.

Una combinación que ha dado por fin alegrías a Intel en ordenadores portátiles de tipo ultabook

El modelo que hemos analizado en Xataka cuenta con el Intel Core i7-1165G7 de 4 núcleos y ocho hilos (también elegible con un Core i5) combinado con 16 GB de memoria RAM LPDDR4x (4266 MHz), que va soldada a la placa y no admite otras opciones, además de una unidad SSD NVMe PCIe de 512 GB (hay opción de 1 TB).

El rendimiento de la unidad SSD es muy destacada tanto en lectura como en escritura secuencial, por encima de los 3400 y 3000 MB/s respectivamente. En modo aleatorio tiene bastante margen de mejora respecto a otros SSD que hemos analizado en Xataka.

Con esta base, el rendimiento del Huawei Matebook X Pro nos dan buen equilibro entre potencia y eficiencia. En las pruebas sintéticas obtuvimos más de 4700 puntos en la prueba PCMark 10 mientas que en PCMark 8, las cifras fueron de 3722 y 4481 para los test Home y Work respectivamente.

A nivel gráfico hay un salto importante que se traduce en una puntuación de 1052 puntos en el test 3DMark Fire Strike Ultra, mientras que cuando queremos usar el equipo para jugar, con resolución 1080p y para juegos actuales como The Witcher 3 es posible estar alrededor de los 30 fps con configuración media-alta.

Una novedad que no se ve en el Huawei Matebook X Pro está relacionada con la refrigeración, que ha sufrido algo de variación al no disponer ya de gráfica discreta asociada. El resultado es muy positivo ya que el ruido en funcionamiento es bastante discreto cuando los ventiladores están en marcha, permitiendo su uso sin problema en entornos que requieren de un equipo no demasiado escandaloso.

Otra buena noticia es que esos ventiladores rediseñados actúan más tarde y, salvo jugando o con una alta carga gráfica, permanecen la mayoría del tiempo apagados o funcionamiento a muy bajas revoluciones.

Respecto al calentamiento en funcionamiento, lo compacto del diseño hace que la parte inferior y la central del teclado alcancen temperaturas que en verano pueden llegar a ser algo incómodas, especialmente si pretendemos trabajar con el equipo sobre las rodillas o similar.

Si bien el sonido de la refrigeración no es muy molesto, con temperatura ambiente alta el equipo alcanza importantes temperaturas en la parte inferior y el centro del teclado

Este Huawei Matebook X Pro 2021 se ofrece con Windows 10 Home y no trae nada de bloatware. Lo que sí que encontramos es la aplicación PC Manager para gestionar parte de las opciones del equipo y su funcionamiento, contando con la habitual buena conexión con smartphones Huawei.

Batería de sobra para más de una jornada de trabajo

El Huawei Matebook X Pro cuenta con una batería con capacidad de 56 Wh. En nuestras pruebas habituales de autonomía, el Matebook X Pro 2021 ha vuelto a demostrar que es uno de los ultrabooks más fiables en este apartado.

El Huawei Matebook X Pro 2021 se mantiene como uno de los ultrabooks de referencia para cumplir con una jornada de trabajo completa sin preocuparse por el cargador

Con el brillo alrededor del 50%, conectividad continua y un uso mixto centrado en navegación web y contenido multimedia, el nuevo Huawei Matebook X Pro es capaz de dejarnos trabajar una jornada laboral completa y algo más. En total hemos promediado diez horas de autonomía sin esfuerzo.

Con el cargador de serie (de 65 W), en poco más de 40 minutos tenemos el 50% de la batería lista para llevarnos el equipo. La carga completa requiere de algo menos de dos horas.

Muy buen teclado, gran touchpad

Pese a lo compacto del ultrabook de Huawei, este Matebook X Pro 2021 disfruta de un teclado con teclas grandes y muy cómodas de usar. Tienen un recorrido bastante corto pero con buena respuesta, y nos encanta la baja sonoridad del mismo.

El teclado, con las habituales teclas secundarias con sus dimensiones algo más reducidas de lo recomendable, como las de de dirección, es retroiluminado, contando con dos niveles de iluminación además del apagado. Con las teclas negras, la visualización de noche es perfecta.

La grata experiencia con el teclado del Huawei Matebook X Pro 2021 se ve reforzada por un touchpad que aúna casi todo lo que le podemos pedir: tamaño, precisión y suavidad de uso.

El touchpad es muy grande si tenemos en cuenta las dimensiones del equipo. De lo mejor en este aspecto en este formato de ultrabook. Es además muy preciso y tremendamente ágil, lo que nos permite desplazarnos por su pantalla con máxima rapidez y comodidad.

Además de un teclado muy cómodo y silencioso, el Huawei Matebook X Pro 2021 goza de un touchpad grande y ágil como pocos en el mercado

Lo más curioso de su uso tiene que ver con el clic. Además del toque, este touchpad admite hacer clic en cualquier posición con la misma facilidad y precisión. Pero es tan sensible y corto el recorrido que hay que acostumbrarse para no realizar clics sin querer.

El espacio está muy bien aprovechado en este Huawei Matebook X Pro 2021

Huawei Matebook X Pro 2021, la opinión y nota de Xataka

Huawei repite estrategia con su portátil más ambicioso de la familia Matebook. El nuevo modelo X Pro 2021 acoge en su seno a los nuevos procesadores de Intel para mejorar de manera efectiva su rendimiento gráfico siempre dentro de un diseño exquisito y muy bien acabado, destacando especialmente por su peso y la sensación de amplitud de su panel de 13.9 pulgadas en formato 3:2.

La pantalla del Huawei Matebook X Pro 2021 es de hecho su punto más destacado este año, junto con la excelente autonomía y el buen teclado y gran touchpad.

En el lado mejorable nos encontramos con la conectividad, que sigue siendo inferior a la que desearíamos en este tipo de dispositivos, así como el calentamiento del equipo en situaciones extremas debido a lo compacto del diseño. Y todo ello con una webcam que casi queda inutilizada y un precio alto para su ficha técnica.

9 Diseño9.5 Pantalla9.25 Rendimiento8.5 Teclado/Trackpad9 Software8.75 Autonomía9.5 A favor Muy compacto, gran acabado y poco peso

Pantalla de altísimo nivel

Gran autonomía por encima de las 10 horas En contra Conectividad mejorable

La webcam en el teclado sigue siendo una mala idea

Precio algo elevado



