HP Omen Obelisk, análisis: un sobremesa gaming de calidad listo para que lo mejores cuando quieras

Además de equipos gaming "bajo llave", HP abrió con sus Omen Obelisk una gama de ordenadores de sobremesa para gaming que dejaba el mismo margen de maniobra que los modelos por piezas para que el usuario pudiera adaptarlo y actualizarlo.

En Xataka hemos probado el modelo base del HP Omen Obelisk, con un Core i7 8700 y la Nvidia GTX 1060 como punto de partida. Su precio, 1449 euros.

Ficha técnica del HP Omen Obelisk

Bajo la misma carcasa miniATX, el HP Omen Obelisk admite diferentes configuraciones de partida. El modelo que nosotros hemos analizado busca un equilibro entre prestaciones y precio sin renunciar a una serie de elementos que HP pone de serie como parte de sus soluciones gaming Omen.

HP Omen Obelisk Procesador Intel Core i7-8700 Memoria RAM 16 GB DDR4-2666 HyperX Tarjeta gráfica Nvidia GTX 1060 6 GB Almacenamiento SATA de 2 TB 7200 rpm SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2 Alimentación 300 W Sistema Operativo Windows 10 Home Precio 1449 euros

Si estás buscando un equipo gaming al que sacar el máximo rendimiento, que en esta versión contemos todavía con una procesador de la octava generación de Intel no debería preocuparte. Es una elección acertada.

El resto de elementos, capitaneados por la gráfica Nvidia GTX 1060, están ahí para cumplir con la idea de juego fluido si no aspiras a sacarle partido a un monitor 4K. Veamos qué ha dado de sí en las pruebas a las que lo hemos sometido.

Diseño gaming sin estridencias

Siguiendo la línea de diseño de la gama OMEN, el HP Obelisk no engaña a nadie con su objetivo: los jugadores. Dentro del precio que pagamos al comprar el equipo ya configurado se incluye una caja metálica de calidad y muy buena apariencia, con elementos de diseño bien pensados como la parte superior o el frontal levemente angulado.

Logo iluminado, rejilla superior y zona discreta para los puertos frontales

Es además compacta y con un elemento muy llamativo: la carcasa lateral es transparente, dejando al usuario visión directa del interior bien organizado y rematado con un sistema de iluminación personalizable, llamativo pero nada estridente.

El diseño del HP Omen Obelisk es indudablemente gaming, pero es compacto y con iluminación llamativa pero no escandalosa

En la carcasa del HP Omen Obelisk contamos con los puertos repartidos en el frontal y la trasera. En total, USB hay siete, aunque el total podría haber sido mayor.

Uno de los paneles laterales es de cristal templado

En la parte frontal, bien colocados en la parte superior para mantener las líneas limpias de la carcasa de HP, encontramos acompañando al botón de encendido dos puertos USB-A 3.1 Gen 1 (uno de ellos para carga de dispositivos) así como los puertos de entrada de audio y uno combinado para auriculares/micrófono.

Lo que no ha colocado HP es un lector de tarjetas, siendo ésta una situación adecuada. Además, en un equipo de sobremesa no creemos que este tipo de compromisos tengamos que sufrirlos cuando no hay problema de espacio.

Ya en la parte posterior encontramos el puerto Ethernet 1000BASE-T, un USB-A 3.1 Gen 2, 4 USB-A 3.1 Gen 1 y un puerto USB-C 3.1 Gen 2, además de los conectores de audio. La conectividad se completa con BT 4.1 y WiFi ac 2x2 de doble banda.

Los puertos para las salidas de vídeo quedan en manos de la tarjeta elegida. En este modelo es la GTX 1060, la cual nos deja salidas DVI, HDMI 2.0b y DisplayPort 1.43 para conectar nuestras pantallas externas con resolución máxima de 7680x4320 píxeles.

No hay que olvidar que con el equipo viene de serie un teclado HP con cable, así como un ratón también "atado" físicamente al ordenador. Los modelos son estándar pero hubiera tenido más sentido que, de querer incluirlos, HP hubiera optado por opciones de corte más gaming como guiño a los compradores de este Obelisk que pagan cerca de 1500 euros.

Rendimiento del HP Omen Obelisk

El equipo base del HP Omen Obelisk que hemos probado cuenta con un procesador clásico como el Core i7-8700 con seis núcleos y 12 hilos de ejecución, a 3,2 GHz (turbo boost de 4,6 GHz), 16 GB de memoria RAM HyperX DDR4-2666 y almacenamiento dual basado en un SSD PCIe NVMe TLC M.2 de 256 GB y un disco duro de 2 TB a 7200 rpm.

El diseño del HP Omen Obelisk ha sido ideado para facilitar al máximo que el usuario actualice su equipo gaming por sí mismo, pero hay que tener en cuenta que las elecciones del modelo base marcarán las futuras ampliaciones

Uno de los puntos fuertes del HP Omen Obelisk debería ser su capacidad de actualización por parte del usuario, como si el equipo se lo hubiera montado él mismo. En el caso del procesador podemos realizarlo siempre que tengamos en cuenta que la placa base, con formato microATX, usa socket LGA1151 y chipset H370.

La fuente de alimentación de serie nos proporciona hasta 300 W de potencia, una cifra que podría ser insuficiente en caso de que en el futuro queramos realizarle una mejora del apartado gráfico.

Un sencillo "botón" nos permite abrir el lateral de la caja del Omen Obelisk sin herramientas de por medio

El acceso a los componentes es directo si retiramos el cristal templado lateral, algo que se puede realizar sin herramientas gracias a un sistema de cierre automático en el que basta pulsar con fuerza.

En la carcasa encontramos una rejilla de ventilación en la parte inferior del equipo y que, con sistema de imanes, es fácilmente extraíble para su limpieza. De la refrigeración de la carcasa se encarga un solo ventilador de 80 mm situado en la parte trasera de la torre.

En cuanto a la memoria RAM, solo hay dos slots disponibles en esta versión base del Obelisk, los cuales admiten como máximo 32 GB DDR-2666. Es una de las limitaciones de la placa base elegida.

Del apartado gráfico se encarga la Nvidia GTX 1060 (6 GB), solución que podemos mejorar por nuestro lado en un futuro. O esperar a que en unas semanas lleguen los Obelisk con las soluciones RTX más potentes de Nvidia, eso sí, a un precio de partida del equipo considerablemente más alto.

La organización de los discos duros nos ha gustado mucho, pudiendo extraerlos sin herramientas además de ayudar a mantener todo el interior sin elementos que entorpezcan la refrigeración

Nuestras pruebas de rendimiento las arrancamos con las unidades de almacenamiento. Aquí contamos con un SSD de 256 GB de SKhynix que cumple sin más. De una unidad NVMe esperábamos un extra de velocidad.

Con PCMark 8, en la prueba Home, este HP Omen Obelisk obtuvo una puntuación media de 5018 puntos, mientras que en el test Creative se rozaron los 7500 puntos. Por último, con 3DMark TimeSpy, el equipo alcanzó los 4766 puntos.

Rendimiento con juegos

Por apariencia, procesador y tarjeta gráfica, el HP Omen Obelisk ha sido creado para jugadores. En nuestra habitual batería de tests, los resultados con resolución 1080p y detalles en modo Alto y Superior/Ultra son los siguientes:

Si nos fijamos en los mismos títulos y pruebas pero con resolución 1440p, la nativa de nuestro monitor de pruebas, los resultados dejan una tasa de refresco media que apenas puede llegar a los 50 fps en la mayoría de los títulos, quedándose de media en los 30-40 fps.

OMEN Command Center

El HP Omen Obelisk que hemos probado en Xataka viene de serie con Windows 10 Home y algo de software preinstalado como Netflix, Dropbox y un clásico: MacAffee LiveSafe con 12 meses de licencia incluida.

Del software específico de HP encontramos HP Recovery Manager y más interesante en este equipo, el OMEN Command Center.

Este software, visual y muy sencillo para lo que suelen ser los añadidos software destinados a gestionar el apartado gaming de los ordenadores, centra su utilidad en la información sobre es estado el equipo a nivel de temperaturas y uso de recursos, así como para la personalización de los colores del sistema de iluminación.

HP permite que escojamos el color tanto del logo Omen del frontal del equipo como del interior, que recordemos es 100% visible por la carcasa transparente que viene de serie con el Obelisk. Los colores que escojamos para estos dos elementos no tienen por qué ser los mismos. Por supuesto podemos optar por dejarlos apagados.

HP Omen Obelisk, la opinión y nota de Xataka

El HP Omen Obelisk que hemos probado en Xataka no es el sobremesa gaming más completo ni potente que puedes comprar en la actualidad. No es su objetivo. Este año tendremos en el mercado la versión con los nuevos Core i9 de Intel de novena generación acompañados de las RTX 2080 Ti, pero también es cierto que su precio de partida no será de entrada.

El HP Omen Obelisk centra su interés en la modularidad que permite su diseño, el cual, además de gran calidad, deja en manos del usuario la actualización de componentes. Lástima que la elección de placa base y fuente de alimentación limite más de lo que querríamos las futuras ampliaciones de este sobremesa gaming.

El ordenador ha sido cedido para las pruebas por HP España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas