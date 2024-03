Hoover HMC5, análisis: el aspirador más asequible para amantes de la limpieza absoluta

Los aspiradores de mano se mueven un poco en tierra de nadie: tienen que ser lo suficientemente pequeños y manejables como para ser usados con una única ídem, pero al mismo tiempo esas reducidas dimensiones suelen ir de la mano de una potencia también escasa. Eso si hablamos de los modelos inalámbricos, porque con cable la cosa tiene potencial para cambiar ¿De mano y con cable? Sí, son rara avis, pero haberlos, haylos.

De hecho bastantes personas del equipo de Xataka contamos con uno, el mismo: el Hoover Ultra Vortex. No es casualidad, sino más bien el boca a boca. Ese modelo tiene un nuevo hermano mayor: el Hoover HMC5, que mantiene sus virtudes e incluso promete dar una vuelta de tuerca más. Lo hemos probado.

Ficha técnica del Hoover HMC5



Hoover HMC5 Dimensiones y Peso 240 x 240 x 194 mm; 2,22 kg Potencia 400 W Filtro HEPA (micro filtro y espuma) Longitud cable 5 metros Limpieza Aspiración con rodillo motorizado a 4.200 rpm Lámpara UV Función secado a 50 ºC Tamaño depósito 0,6 L OTROs Con pantalla LED Qué hay en la caja Aspirador y manual Precio 149 euros

Un diseño voluminoso pero manejable

He empezado llamándole aspirador de mano, pero su apellido es especial colchones porque de hecho no está diseñado para aspirar esas miguitas que se caen en el sofá, sino para limpieza de superficies en general. Y eso se nota en la zona de aspiración: no es una pequeña boquilla, sino que la zona de aspiración ronda los 20 centímetros de ancho. Además, pesa 2,2 kg, por lo que un aspirador de bolsillo tampoco es precisamente.

No está diseñado para aspirar esas miguitas que se caen en el sofá, sino para limpieza de superficies en general... y se nota

Teniendo en cuenta obviamente que no sirve para limpiar rendijas, que no destaque por su ligereza y sea relativamente grande no es un problema a la hora de manejarlo: buena parte de la culpa la tiene una generosa asa con buen agarre. Que además tenga un cable de cinco metros ayuda a no tener que estar pendiente de si nos da, proporcionando suficiente holgura como para ir moviéndolo por el objeto a limpiar.

El chasis del aspirador es de un plástico resistente, a prueba de los inevitables golpes que se lleva al aspirar. Su aspecto es robusto y funcional, nada lujoso pero sí con acabados de calidad.

En la parte frontal del asa encontramos lo esencial para ponerlo en marcha, un único botón, y la estrella de este apartado: una pantalla LED con información.

En la zona superior muestra el porcentaje de humedad .

. El segundo se ilumina si está funcionando la luz ultravioleta.

El tercero es el sensor de polvo . Cuando se ilumina en verde significa que la zona está limpia y si está en rojo, que toca seguir aspirando.

. Cuando se ilumina en verde significa que la zona está limpia y si está en rojo, que toca seguir aspirando. El cuarto es la función de secado.

Lo que más llama la atención a nivel estético es que cuente con un depósito doble de 0,6 litros, el primero integra un ciclón que actúa como sistema de separación, acumulando allí lo más grueso y en el segundo el polvo y la suciedad más finas.

Al darle la vuelta también nos llevamos alguna que otra sorpresa. Lo primero es que más que una zona de succión, lo que hay es una rendija con un rodillo motorizado de cerdas, lo que permite atrapar más suciedad y pelo que simplemente tragar. Las cerdas están distribuidas en espiral y compuestas de nylon y paño, un diseño y materiales lo suficientemente suaves como para no dañar los tejidos.

En el otro extremo encontramos una zona donde se integra la lámpara UV, que según el fabricante reduce la presencia de alérgenos como ácaros de polvo y bacterias. Además de aspirar, expulsa aire caliente para secar los tejidos, lo que minimiza la proliferación de microorganismos.

Limpieza: estás limpiando mal y (no) lo sabes

Hoover HMC5 yHoover Ultra Vortex

Si mi viejo Hoover Ultra Vortex era fácil de usar (un botón para ponerlo en marcha y otro para elegir el modo de limpieza), este es todavía más: enchufarlo a la corriente, pulsar sobre el botón y comenzar a deslizar por las superficies hasta que el aspirador diga basta. Sí, tú pones el músculo y el Hoover HMC5 todo lo demás.

Me explico: obviamente lo normal es dar pasadas por toda la superficie del elemento a limpiar hasta que visualmente apreciamos que no tiene restos de suciedad, pero estamos hablando de cosas macro como pueden ser las migas. Con este aspirador hay una señal inequívoca de que hay que dar más pasadas: que el LED del bichito esté en rojo. Si es el caso, toca seguir repasando. Pero no hay modos ni potencias ni nada, solo volver a pasar el aspirador por la zona.

Con este aspirador hay una señal inequívoca de que hay que dar más pasadas: que el LED del bichito esté en rojo

Me llamó la atención que el icono del LED UV de la pantalla nunca se iluminaba, hasta que descubrí que solo lo hacía (y por ende, se activaba) al colocar toda la base sin dejar espacio sobre una superficie y apretar. Imagino que es una cuestión de seguridad, ya que en las advertencias figura la importancia de evitar el contacto con los ojos y la piel. Aunque presiones sobre la superficie, el aspirador parece seguir succionando con la misma potencia, a juzgar por el sonido. Importante: este es un aspirador potente y eso se nota en el oído y también en los resultados.

Algo que me conquistó de mi aspirador de colchones "residente" es que donde yo veía una superficie limpia y otros aspiradores apenas hacían poco más, le daba unas cuantas pasadas y descubría cómo se iba llenando el depósito de una especie de arenilla gris. Con este aspirador, más de lo mismo: limpieza macro y también limpieza micro.

No podemos evaluar de forma cualitativa su función de eliminación de microorganismos, pero sí su efectividad a la hora de tragarse pelos, migas, papeles, arenilla... de modo que visualmente queda muy limpio y como explicaba recientemente, aunque a veces parezca que ya está limpio, encuentra suciedad que sacar. Lo que sí se aprecia es que la superficie se calienta y seca (también puede verse en el % de humedad de la pantalla), lo que constituye una buena noticia para empeorar las condiciones de proliferación de ácaros y bacterias. Usándolo para limpiar el sofá o el colchón a fondo, el aspirador se ha calentado un poco, pero nada alarmante. En cualquier caso, al apagarlo vuelve a la normalidad.

Aprovechando este análisis he limpiado a fondo el colchón, los cojines, el sofá, mi silla de trabajo y la tapicería del coche. Hay lugares como el sofá o el colchón donde usarlo ha sido comodísimo, por disponer de superficies amplias y planas o con ligera curvatura por donde pasarlo. Mi silla me costó algo más, ya que hay más recovecos donde le cuesta entrar. Con el coche tuve mis más y mis menos: genial para los asientos y el maletero, donde no solo había muchísima suciedad, sino también pelos de mi querida perra, que ya no está con nosotras. No obstante, aunque resulte manejable, no está hecho para llegar a esquinas o meterse por espacios pequeños.

Mantenimiento

Que en lugar de una boquilla tenga un rodillo y una lámpara UV hace que haya más operaciones de mantenimiento, pero ni son complicadas ni llevan mucho tiempo. De hecho, en los manuales hay apenas un par de páginas con diagramas para proceder que dejan poco margen al error.

Al poner el aspirador boca abajo podemos limpiar con un paño la zona de las lámparas UV para que la salida de la luz no se vea obstruida y retirar la tapa que guarda el rodillo simplemente girando las tuercas según indica el dibujo. Una vez liberada esa pieza, hay que tirar del rodillo hacia fuera y ayudarnos con unas tijeras a cortar los pelos que se queden atrapados. Después, recorremos el camino de vuelta.

Pero lo más interesante está en la pieza de los depósitos. En el lateral hay una marca junto a la palabra 'Max' que determina cuando están llenos. En ese momento tocaremos sobre el resorte que tiene justo debajo para extraerlos y ya solo queda levantar la tapa y volcarlos en la basura. Precisamente en la tapa están los filtros, aptos para lavar con agua del grifo. Eso sí, después el fabricante recomienda dejarlos secar al sol al menos 24 horas para devolverlos a su lugar completamente secos.

Hoover HMC5, la opinión de Xataka

Hoy en día hay aspiradores para todo: robots aspiradores para limpieza autónoma, verticales inalámbricos para limpiar un poco de todo, el clásico de trineo y también los más ligeros y pequeños aspiradores de mano. Y también este que nos ocupa, un híbrido que combina características de los modelos de mano y el cable de los aspiradores de toda la vida. ¿Hacen falta tantos tipos de aspirador?

Para gustos, los colores. Pero cuento mi caso: tengo un robot aspirador maravilloso para el mantenimiento de suelos en el día a día y echaba en falta uno para superficies, de ahí mi compra. Por otro lado, los aspiradores verticales inalámbricos sirven para todo, pero la batería se va degradando y los mejores y más baratos no son baratos precisamente. Finalmente están los aspiradores de trineo, que valen para todo pero tener que arrastrar el aparato se traduce en que a veces dé pereza ponerse a limpiar. En resumidas cuentas, sí, los aspiradores de colchón tienen razón de existir.

Incluso personas exigentes, amantes de la limpieza y alérgicas encontrarán en él un gran aliado

Y más si tienen la calidad de este Hoover HMC5 o Ultravortex 2.0. Hay dos motivos por las que me parece un dispositivo magnífico: la primera es lo bien que limpia, tanto por su potencia como por sus rodillos o funciones extra como el UV y además lo hace sin tener que preocuparnos por la batería. Así, incluso personas exigentes, amantes de la limpieza y alérgicas encontrarán en él un gran aliado. El segundo es que resulta moderadamente manejable para una limpieza rápido.

Avances como la pantalla o la función de secado son la guinda del pastel a un dispositivo de limpieza al más alto nivel. Y como decía antes, encontrar un aspirador ambicioso relativamente barato no es tarea fácil. Si además tenemos en cuenta que es un aparato con un diseño robusto, el resultado es un aspirador con alta calidad precio para amantes de la limpieza.

