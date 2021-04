Fitbit Ace 3, análisis: una pulsera de actividad sencilla para niños con el toque de la app de Fitbit

Si bien los adultos disponemos de numerosos dispositivos y wearables que incluyen la medición la actividad física en el día a día, no ocurre lo mismo con las pulseras de actividad para niños. Y escoger bien la más adecuada es clave para no llevarnos sorpresas.

La Fitbit Ace 3 se estrenó como primer wearable de la marca bajo el paraguas de Google. Está destinada casi exclusivamente a niños/as y en ella encontramos la base de una pulsera medidora de la actividad pero con los extras y/o recortes necesarios para su uso seguro por parte de menores, desde la interacción con dispositivos a lo restos o forma de mostrar los datos.

Ficha técnica de la Fitbit Ace 3

Fitbit Ace 3 Dimensiones 37,39 mm x 16,8 mm x 12,9 mm Talla Única Pantalla Táctil PMOLED Resistencia Sumergible 50 metros / Altitud 8000 metros Batería 8 días Sensores Acelerómetro de 3 ejes y motor de vibración Conectividad Bluetooth 4.2 (9 metros alcance) Compatibilidad A partir de iOS 12.0 y Android 7.9 Memoria 7 días Precio 79 euros

Guiños a los niños sin olvidar lo importante: la resistencia

La tercera generación de la pulsera cuantificadora para niños de Fitbit se presenta en el mercado con un diseño bien ajustado a lo uno desearía para un wearable de este tipo.

El primordial, que es común a todas las pulseras de actividad, es la comodidad. La Fitbit Ace 3 lo es. Mucho. Ni una sola queja sobre molestias, incomodidad o dudas sobre su uso me ha planteado mi hijo de 8 años en las semanas que ha estado usándola.

Diseño infantil, muy cómoda y sumergible hasta 50 metros: lo ideal para una pulsera de actividad para niños

La Fitbit Ace 3 es de reducidas dimensiones y viene montada en una pulsera blanda de silicona de calidad donde queda perfectamente protegida a la vez que accesible 100%. El módulo principal puede extraerse de la pulsera si es necesario (pero no hay riesgo de caída accidental), de manera que la pulsera de goma pueda lavarse de manera concienzuda cuando sea necesario.

Respecto a la resistencia de la Fitbit Ace 3, mi hijo lo primero que me preguntó fue si podía lavarse las manos y ducharse con ella sin que se estropeara. Le dije que sí.

La explicación más técnica es que se trata de una pulsera sumergible hasta 50 metros, una cifra más que suficiente para el 99% de las actividades que un niño a partir de 6 años probablemente hará con ella.

El manejo de la pulsera se ha simplificado al máximo: dos botones laterales que pulsados al tiempo encienden y apagan la pantalla (también con un toque sobre ella), y luego gestos sobre la pantalla (hacia arriba y abajo) para moverse por los reducidos menús para obtener información de pasos, minutos de actividad u horas de sueño.

Autonomía de más de una semana: tan importante como la resistencia

Si la Fitbit Ace 3 hubiera requerido que mi hijo se la quitara para darse un baño en la piscina o para ducharse, la experiencia con ella sin duda que habría sido mucho más corta. Es fácil que acabe olvidada o incluso perdida para siempre. Misterios de casas con hijos pequeños.

La Fitbit Ace 3 no necesita más que una carga rápida una vez a la semana

Sin embargo, poder estar más de una semana sin tener que quitársela ha facilitado que la quiera seguir usando un día tras otro.

En nuestras pruebas con esta pulsera hemos cargado la Fitbit Ace 3 una vez a la semana, habitualmente los domingos por la tarde un rato. Con ello ha bastado para que la pulsera de actividad registrara tanto movimiento como sueño de mi hijo toda la semana.

Dependiendo de si nuestro hijo tiene activadas las notificaciones de un teléfono o la frecuencia con que quiera ver animaciones asociadas a la consulta de datos, esa cifra puede variar ligeramente, pero en todo caso, entre 6 y 8 días están asegurados.

Un entorno de cuantificación seguro

Si bien muchos dispositivos medidores de actividad pueden cumplir a nivel de sensores, no muchos son capaces de adaptar la experiencia e interfaz de uso al destinatario principal de la pulsera: un menor de edad.

La Fitbit Ace 3 lo hace de manera muy completa. Aquí juega de entrada con que estamos hablado de una de las aplicaciones de cuantificación de más solera, recorrido y funciones interesantes del mercado fuera del ámbito deportivo especializado.

Las funciones asociadas a la Fitbit Ace 3 están completamente centradas en motivar y animar al ejercicio físico. No pienses en ella para controlar por GPS al niño

Fitbit ha decidido asociar el uso a un perfil exclusivo para el menor y que debemos crear dentro de la cuenta de un adulto.

La interfaz principal del Fitbit Ace 3 podemos determinar que sea un reloj clásico o un personaje de dibujos animados. Dependerá de la edad o la preferencia del niño escoger una u otras opción.

La Fitbit Ace 3 incluye algunas de las funciones que ya conocemos de wearables de actividad, como los recordatorios personalizables para moverse (con programación de días y horas de la semana en que queremos que se activen), avisos cuando se alcanzan determinadas cifras de paso o alarmas sin sonido (solo por vibración). También incluye una pequeña aplicación de cronómetro.

Todo está plenamente centrado en motivar y animar al menor a que se mueva y realice actividad física. Haciéndolo irá logrando logros, insignias e incluso podemos apuntarlo a retos familiares para ver quién se mueve más.

El segundo pilar de la medición de esta pulsera es la del sueño. Si el menor se acuesta con la pulsera, que es muy cómoda para ello, podremos tener un registro de las horas y calidad del sueño, registrado todo en la sección correspondiente de la app de Fitbit, tanto en iOS como en Android.

Ir más allá no es el objetivo de la Fitbit Ace 3. No hay GPS con el que poder realizar seguimiento o localizar a los niños (el gran reclamo de otras pulseras para niños) ni tampoco medidores avanzados para el pulso, por ejemplo. (en realidad lo incluye pero está desactivado y la marca indica que no se activará)

Sí que admite esta pulsera Fitbit Ace 3 recibir notificaciones, pero limitadas exclusivamente a avisos de llamadas. Nada de mensajes ni nada parecido. Esto es útil en caso de que la pulsera la tengamos enlazada con un teléfono del niño/a, aunque siempre asociado a una cuenta familiar de Fitbit que incluye controles parentales.

Como modos de no molestar, podemos configurar la pulsera con un modo sueño (la pantalla no se enciende con toques) y otro de no molestar, algo útil para cuando están por ejemplo en clase y no queremos que lleguen notificaciones de llamadas entrantes o recordatorios de moverse.

Por cierto, la app de Fitbit incluye un modo Niños para que, si queremos, ellos puedan consultar de una manera sencilla y segura los datos de su pulsera, así como los retos superados, logros alcanzado o realizar algunos cambios menores como la apariencia principal del reloj.

Fitbit Ace 3, la opinión y nota de Xataka

El mercado de las pulseras de actividad para niños es muy reducido. Sí, lo es si obviamos los smartwatches para niños que quieren abarcar demasiado sin conseguir casi nada en realidad. Y mucho menos motivar a los más pequeños de la casa a hacer ejercicio.

La Fitbit Ace 3, con un precio algo más alto que la competencia directa (y si comparamos con las equivalentes para adultos a nivel de especificaciones), hace justo lo que debe: es muy cómoda, resistente y toca los puntos exactos para realizar la medición de actividad y sueño en niños sin complicaciones, con efectividad y recurriendo a una aplicación madura y segura para los más pequeños.

7,3 Diseño7,25 Pantalla6,5 Software9 Autonomía7 Interfaz7 A favor Muy cómoda y resistente

La interfaz y app de Fitbit

Buena autonomía En contra Incluye medidor de pulso pero desactivado

Poca personalización de las esferas de reloj

Precio



