Este reloj despertador tiene Alexa y cargador inalámbrico: probamos el Energy Sistem Smart speaker wake up

Los asistentes de voz han llegado a nuestros hogares y se han metido hasta en nuestra cama... o casi. Es el caso del Smart speaker wake up de Energy Sistem, un reloj despertado con Alexa integrada nacido para estar en nuestra mesita de noche. Esta ha sido nuestra experiencia con él.

Ficha Técnica del Smart speaker wake up de Energy Sistem

Smart speaker wake up de Energy Sistem Sonido Potencia: 10 W. 2 altavoces de rango completo de 2,25“ y 8 W. frecuencia: 40 Hz ~ 18 kHz Conectividad y puertos Bluetooth 5.0 clase 2 con perfiles HSP / HFP / A2DP / AVRCP. Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz. Jack 3,5 mm. USB 2.0 Pantalla LED de alta visibilidad con regulación de intensidad Dimensiones y peso 200 x 136 x 100 mm. 1,33 kg Otros Cargador inalámbrico compatible con estándar Qi de 5 W, con app y compatible con Alexa. Airplay, DLNA, Spotify Connect, tecnología Multiroom Precio 79,90 euros

Moderno por dentro, clásico por fuera

En el catálogo de dispositivos conectados de Energy Sistem encontramos sus altavoces inteligentes y este Smart Speaker Wake Up, un reloj despertador no apto para mesillas pequeñas con un diseño funcional y un toque retro. Tanto la estética como los acabados son muy acertados, con una carcasa de madera recubierta de tejido textil por los laterales y la parte superior y cuatro patitas de goma para no dañar los muebles.

En el frontal, un amplio LED desde el que ver la hora y otra información como el tipo de conexión, el modo escucha de Alexa o que tenemos la alarma conectada. Este LED ilumina bastante. Tanto es así, que he agradecido que podamos "apagar" la pantalla sin necesidad de apagar el dispositivo, muy interesante para aquellos que nos gusta dormir sin luz. Además, también podemos controlar el brillo.

En la parte superior hay ni más ni menos que 13 botones para manipularlo, todos ellos dispuestos de forma cómoda y espaciada. Salvo el de invocar a Alexa, algo más grande y situado en el centro, el resto son iguales, lo que puede conducir a equívocos... especialmente si estamos medio dormidos. Ya os adelanto que si usáis el asistente de voz de Amazon acabaréis usando el mítico "snooze" para remolonear por las mañanas y poco más. Un detalle a agradecer, sobre todo teniendo en cuenta su considerable tamaño, es que al lado de los botones encontramos una superficie de carga inalámbrica, lo que permite dejar el teléfono posado encima del reloj durante la noche y tenerlo listo para la acción cuando nos levantemos.

Pero si nuestro teléfono no es compatible, tampoco es un problema: podemos dejarlo igualmente sobre esta superficie y cargarlo mediante el USB que se encuentra en la parte trasera, junto con el jack de 3,5 mm y el DC de carga.

Qué funciones tiene

Como ya hemos visto, la parte superior del Smart speaker wake up está diseñada para depositar los teléfonos, pudiendo cargarlos tanto mediante el estándar Qi a 5W – bastante lento – o a través de su USB. Lo bueno es que al ser un dispositivo ideado para la mesita de noche y lo ideal es dormir unas ocho horas, tiempo más que suficiente para que esté listo a la mañana siguiente. Pero no es el cargador ideal si lo que buscáis es velocidad.

Uno de los reclamos de este reloj despertador es Alexa. Podemos invocarla tanto desde el botón como con la voz, que capta gracias a dos micrófonos omnidireccionales que en la práctica son capaces de escucharnos cuando hablamos con voz baja y somnolienta desde la cama. En un ambiente silencioso, Alexa es capaz de recoger mi voz por todo mi piso (60 m2). Eso sí, si está reproduciendo sonido, tendremos que estar bastante más cerca para que nos capte.

Respecto al modo escucha, ya sea al pulsar el botón o invocándola, aparecerá el logo de Alexa encendido en azul para informarnos. No obstante, si somos celosos de nuestra privacidad, nos queda la opción de silenciar el micrófono (veremos el logo de Alexa en naranja) y tirar del botón de Alexa para hacer uso del asistente sin llamarla por su nombre.

Y a partir de aquí, podemos pedirle lo mismo que a los altavoces Echo de Amazon, como por ejemplo configurar rutinas con comandos de voz o controlar la domótica de nuestro hogar ("Alexa, enciende la luz"). Eso sí, teniendo en cuenta que es un reloj despertador, es especialmente útil para configurar alarmas ("Alexa, despiértame a las 6 de la mañana"), pedirle podcasts o emisoras de radio o solicitar las noticias del día. Otro punto fuerte de este Smart speaker wake up es la reproducción de música desde diferentes fuentes. Eso sí, también podréis configurar las alarmas, subir el volumen, usar el "snooze" el apagado automático o cambiar la hora de la forma como haríais con cualquier otro reloj despertador, esto es, mediante los botones.

Si el logo de Alexa está en rojo, entonces el micrófono está desactivado

Así, podremos emparejarlo a las apps de TuneIn (app de radio), nuestra cuenta de Spotify y Mi Música, la aplicación nativa de iOS donde se almacenan nuestras canciones. Eso sí, mientras que a Alexa podemos pedirle que reproduzca música de Amazon Music, no es posible hacer lo propio con Spotify, sino que tendremos que abrir la aplicación en el móvil y la tablet y elegir el dispositivo de Energy Sistem como altavoz de salida.

El Smart Speaker Wake Up puede ponerse en tres modos de conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y AUX. Mientras que el primero es el que más usaremos, ya que nos permite conectar el dispositivo a otros elementos de la casa y acceder a internet – por ejemplo para las emisoras de Tuneln –, también podemos conectarlo a otras fuentes como una tablet, un teléfono u otro altavoz gracias al Bluetooth 5.0 o mediante el puerto jack de 3,5 milímetros para que actúe como altavoz Bluetooth tradicional. Por cierto, en estos casos sin Wi-Fi sí que tendremos que recurrir a los botones. Finalmente, si tenemos otros dispositivos de esta firma, podremos usar la reproducción multiroom, que emplea una fuente de sonido para emitir en varios dispositivos.

Su sistema de sonido estéreo 2.0 está compuesto por dos drivers de 2,25 pulgadas con dos radiadores pasivos que proporcionan 10 watios de potencia acústica. El Smart speaker wake up ofrece un sonido potente para el tipo de dispositivo que es, entregando un sonido definido que se comporta especialmente bien con los graves. Conforme subimos el volumen, el sonido pierde nitidez, pero basta para disfrutar de música a buen volumen y calidad en la habitación.

Smart speaker wake up , la opinión de Xataka

Con un diseño cuidado, algo muy importante teniendo en cuenta el espacio que ocupa, y gran versatilidad gracias al mencionado asistente de voz, el cargador inalámbrico y las diferentes posibilidades de conexión, Energy Sistem propone un dispositivo multifunción: sustituye al reloj despertador clásico, es capaz de tomar la batuta para la domótica de la casa y también carga nuestro móvil.

El Smart speaker wake up es un dispositivo muy interesante para aquellos que estén habituados a usar asistentes de voz, ya que traslada su funcionalidad a la mesita de noche. Y es que dentro del ecosistema de Amazon, aunque el Echo Dot de 3º generación dispone de un indicador LED, no existe un dispositivo específico para los dormitorios. Eso sí, no es el único del mercado: el Lenovo Smart Clock es algo así como su homólogo para el ecosistema de Google.

En este sentido, el despertador smart de Energy Sistem tiene un precio de 79,99 euros que no se sienten caros por la calidad y funcionalidad del producto. Si lo comparamos con el modelo de Lenovo, veremos que mientras que este es más barato (49,99 euros) y centra su experiencia en una pantalla a color táctil, el Smart speaker wake up apuesta por mantener los controles de los dispositivos clásicos pero potenciando aspectos como el sonido o el cargador Qi. ¿El resultado? un reloj despertador moderno muy atractivo para la casa conectada.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Energy Sistem. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.