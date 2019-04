Creative SXFI AMP, análisis: este amplificador con sonido holográfico quiere ser un aliado indispensable de nuestros auriculares

Somos muchos los usuarios a los que nos gusta utilizar nuestro smartphone para escuchar música, reproducir vídeos o dedicar algunos de nuestros momentos de ocio a nuestros videojuegos favoritos. Y en estos escenarios de uso es una buena idea invertir en unos auriculares de calidad que nos ofrezcan un sonido cuidado y no nos provoquen fatiga acústica. Estoy convencido de que muchas de las personas que estáis leyendo este artículo estáis de acuerdo con lo importante que es hacerse con unos buenos auriculares, que no tienen necesariamente que ser caros.

Sin embargo, si introducimos en la ecuación un amplificador para auriculares entraremos en un terreno pantanoso. Y es que estoy convencido de que muchas de las personas que usan su teléfono móvil con frecuencia en cualquiera de los escenarios que he mencionado en el párrafo anterior no se plantean la posibilidad de comprar un dispositivo de este tipo, entre otras razones, porque es un accesorio poco conocido. Lo interesante de esta propuesta de Creative es que nos ofrece la oportunidad de indagar más allá de sus características para descubrir en qué contexto puede interesarnos hacernos con un amplificador para auriculares. Veamos juntos qué impacto puede tener en nuestra experiencia un producto como este.

Creative SXFI AMP: especificaciones técnicas

El corazón de este amplificador para auriculares es un chip AK4377 fabricado por la compañía japonesa Asahi Kasei. Esta marca tiene una reputación estupenda en el mundo de la alta fidelidad por la gran calidad de sus circuitos integrados que se encargan de la conversión del sonido digital al dominio analógico (DAC). De hecho, una marca tan prestigiosa y cara como la también japonesa Esoteric apuesta por conversores de Asahi Kasei en sus productos premium. Lo curioso es que el chip de esta compañía que incorpora esta solución de Creative no se encarga solo de la conversión D/A; también se responsabiliza de amplificar la señal de audio con el propósito de sacar más partido a nuestros auriculares.

La tabla que tenéis un poco más abajo recoge las especificaciones más relevantes de este amplificador para auriculares, y, como podéis ver, pintan realmente bien. Su relación señal/ruido, según Creative, alcanza el umbral de los 120 dB, que es un valor similar al que nos ofrecen algunos dispositivos de alta fidelidad que tienen un precio mucho más alto. Este parámetro nos indica qué «distancia» existe entre la señal que contiene la información musical y el ruido que generan los componentes electrónicos de los dispositivos de audio. Se expresa en decibelios (dB), y cuanto mayor sea mejor calidad de sonido obtendremos.

Otra especificación a la que merece la pena que prestemos atención es la distorsión armónica total (su sigla en inglés es THD porque procede de Total Harmonic Distortion). Este parámetro cuantifica las diferencias existentes entre la señal introducida en un componente de sonido y la señal que obtenemos en su salida. Esta forma de distorsión es inevitable en mayor o menor medida, pero, afortunadamente, no siempre repercute negativamente en la calidad del sonido, aunque, por supuesto, es preferible mantenerla bajo control. Lo interesante es que las modificaciones que introduce en la señal de entrada suelen ser difíciles de detectar. Este amplificador de auriculares tiene una distorsión armónica total inferior al 0,0003%, que es un valor muy bajo, y, por tanto, muy bueno.

Este amplificador para auriculares tiene una relación señal/ruido de 120 dB y una distorsión armónica total (THD) inferior al 0,0003%, dos valores muy buenos y similares a los que nos ofrecen algunos dispositivos de alta fidelidad

Una característica interesante de este dispositivo, al margen de sus especificaciones, es que su recinto ha sido mecanizado a partir de una única pieza de aluminio. Este procedimiento de fabricación reduce el número de componentes del chasis del amplificador, lo que lo hace más rígido y resistente. Además, el aluminio es un material muy ligero que contribuye a que pese solo 15 g, una cualidad necesaria en un accesorio portátil que aspira a que nos lo llevemos siempre encima junto a nuestro smartphone y nuestros auriculares. En la siguiente fotografía podéis ver lo compacto que es el recinto de este amplificador (mide solo 67 x 17,5 x 9,7 mm).

En las fotografías que ilustran este análisis podéis ver que en la parte superior del amplificador reside un conector de tipo jack de 3,5 mm al que podemos conectar nuestros auriculares, y en la parte inferior está el puerto USB de tipo C que nos permite conectarlo a nuestro teléfono móvil. En el paquete Creative también incluye un cable USB de tipo C de 10 cm de longitud y un adaptador de USB-C a micro-USB que tendremos que utilizar si nuestro smartphone no incorpora un puerto USB de tipo C.

Según Creative podemos utilizarlo con un abanico muy amplio de teléfonos móviles con Android 7.0 o posterior (aunque no con todos), con consolas de videojuegos Sony PlayStation 4 y Nintendo Switch, y con ordenadores con Windows 10, Linux o macOS 10.13 o posterior. Los usuarios de iPhone pueden hacerse con los auriculares inalámbricos SXFI AIR, que incorporan la misma tecnología que este amplificador, y los propietarios de las consolas Xbox One que quieran usar este amplificador con sus auriculares aún tendrán que esperar, pero Creative ha confirmado que está trabajando con Microsoft para que este dispositivo también sea compatible con estas máquinas.

CREATIVE SXFI AMP Características TIPO DE DISPOSITIVO Amplificador para auriculares con DAC y algoritmo de procesado que recrea sonido envolvente DAC Asahi Kasei AK4377 RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Hasta 120 dB DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL Hasta 110 dB (0,0003%) DIAFONÍA (CROSSTALK) < -75 dB ENTREGA DE POTENCIA (16, 32, 300 Y 600 OHMIOS) 425, 370, 51 y 26 mW GANANCIA 3x FORMATOS DE ENTRADA ADMITIDOS 2.0/5.1/7.1 a 24 bits/96 kHz RECINTO Mecanizado a partir de una sola pieza de aluminio CONECTORES Entrada: USB de tipo C asíncrona / Salida: jack de 3,5 mm para auriculares DIMENSIONES 67 x 17,5 x 9,7 mm PESO 15 g PRECIO 149,99 euros (incluye auriculares Aurvana SE)

Experiencia de uso: ¿realmente necesitamos un amplificador para nuestros auriculares?

Antes de seguir adelante merece la pena que nos detengamos un momento para plantearnos si es o no necesario que nos hagamos con un amplificador para extraer de nuestros auriculares todo su potencial. La respuesta es bastante sencilla: depende de lo exigentes que sean nuestros auriculares con la electrónica de amplificación. Algunos modelos pueden ser excitados con garantías por el circuito integrado de amplificación que tienen nuestros teléfonos móviles, pero otros auriculares, habitualmente los de gama más alta, pueden ser más exigentes y no rendir al 100% si los «atacamos» con el amplificador de nuestro smartphone. Esto no significa que sin un amplificador dedicado no vayan a sonar bien. Es posible que nos ofrezcan un sonido de calidad, pero probablemente no nos estarán entregando todo su potencial.

Las especificaciones en las que nos interesa fijarnos para valorar si unos auriculares son más o menos exigentes con la electrónica de amplificación son su sensibilidad y, sobre todo, su impedancia. La sensibilidad se mide en decibelios (dB) y refleja cuánta potencia necesitamos suministrar a los auriculares para alcanzar un nivel de presión sonora determinado. Unos auriculares muy sensibles nos ofrecerán más presión sonora, o volumen, que otros menos sensibles cuando a ambos les suministramos la misma potencia.

No es fácil delimitar qué valor de sensibilidad establece la frontera entre los auriculares fáciles y difíciles de «atacar» porque no debemos evaluarlo de forma aislada. También debemos considerar la impedancia de nuestros auriculares, pero podemos tomar como referencia que por encima de 100 dB nuestro móvil debería excitarlos con garantías, y por debajo, si la impedancia no acompaña, quizá necesitemos usar un amplificador para sacarles el máximo partido. La impedancia, como os he adelantado en el párrafo anterior, es si cabe más relevante que la sensibilidad a la hora de valorar si unos auriculares son o no exigentes. Este parámetro se mide en ohmios y nos indica cómo se comportan ante el paso de la corriente eléctrica. Además, depende de la forma en que se han construido y de los materiales que se han utilizado, por ejemplo, en la fabricación del diafragma.

La impedancia y la sensibilidad son los parámetros que nos ayudan a valorar si unos auriculares son o no difíciles de «atacar»

En realidad, la impedancia no tiene un valor único porque varía con la frecuencia de la señal musical, pero el valor que nos ofrecen los fabricantes de auriculares es una aproximación bastante certera a la impedancia media o nominal. Buena parte de los smartphones que podemos encontrar en el mercado actualmente maneja con comodidad auriculares con una impedancia de 32 ohmios o menos. Si la sensibilidad de nuestros auriculares es inferior a los 100 dB y su impedancia superior a los 32 ohmios cabe la posibilidad de que un amplificador de auriculares nos ayude a conseguir un sonido de más calidad.

Para analizar este amplificador utilicé tanto los auriculares que Creative regala junto a él (el modelo Aurvana SE) como mis propios Audio-Technica ATH-M50xBT, un modelo cuyo sonido conozco muy bien y que puede utilizarse tanto con cable como mediante un enlace Bluetooth. Estos auriculares de Audio-Technica tienen una sensibilidad de 99 dB y una impedancia de 38 ohmios, por lo que no son excesivamente difíciles de excitar, pero agradecen un buen amplificador porque sin él es difícil extraer todo su potencial. Y como fuentes de audio utilicé mi smartphone Samsung Galaxy S7 Edge y una consola de videojuegos PlayStation 4 Pro.

El chip de Asahi Kasei del que hemos hablado unos párrafos más arriba se encarga tanto de la amplificación de la señal de audio como de su conversión del dominio digital al analógico, pero este amplificador hace algo más: procesa el sonido utilizando un algoritmo que, según Creative, incrementa el nivel de detalle, la dinámica, la profundidad y recrea una escena sonora envolvente a partir de una señal estereofónica. Esta última innovación es a la que Creative llama «sonido holográfico». Por esta razón, antes de utilizar el amplificador es necesario que instalemos en nuestro smartphone la app SXFI, que está disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google como en la de Apple.

Esta app incorpora un algoritmo diseñado para mapear nuestra cara y nuestras orejas con el objetivo, según Creative, de procesar el sonido para que nos ofrezca la mejor experiencia posible de acuerdo con la forma en que nuestra fisiología nos permite capturarlo cuando interaccionamos con las ondas sonoras en un espacio acústico real. Esto significa, sencillamente, que la app es capaz de «aprender» como cada uno de nosotros percibe el sonido en el mundo real para generar un perfil personalizado que puede ser utilizado para recrear la acústica de un estudio de grabación en el que se ha instalado un equipo de sonido multicanal de alta gama.

La app SXFI de Creative incorpora un algoritmo que le permite mapear nuestra cara y nuestras orejas

Es cierto que la forma que tienen nuestra cara y nuestras orejas influye en la manera en que recogemos el sonido, que, como sabemos, se propaga a través del aire gracias a unos cambios de presión que conocemos como ondas sonoras. A continuación es nuestro cerebro el responsable de interpretar la señal que genera nuestro sistema auditivo, por lo que en gran medida es a este órgano al que debemos nuestro sentido del oído. La manera en que la app de Creative consigue identificar la forma de nuestra cara y nuestras orejas no es otra que tomando tres fotografías con nuestro teléfono móvil: una de la oreja derecha, otra de nuestro rostro de frente, y, por último, otra de nuestra oreja izquierda.

Después, el algoritmo de Creative analiza las tres imágenes para generar un mapa tridimensional que le permitirá procesar el sonido con el objetivo de recrear la manera en la que lo percibiríamos en un estudio de grabación. Para que esta tecnología funcione falta un ingrediente más del que aún no hemos hablado: los auriculares que vamos a utilizar. Como es lógico, el algoritmo debe conocer las características de nuestros auriculares para contemplarlas durante el procesado del audio, de manera que la recreación del espacio sonoro sea lo más precisa posible. La app SXFI incorpora una biblioteca de auriculares bastante amplia, pero si los que queremos usar no están contemplados tenemos dos opciones: seleccionar la entrada «auricular desconocido» o elegir unos auriculares cuya estética sonora nos guste, sean de la marca que sean.

Ya conocemos con bastante precisión cómo funciona la tecnología implementada por Creative en este amplificador para auriculares, pero lo realmente importante es averiguar si realmente mejora nuestra experiencia. Y sí, en mi opinión lo hace. Durante mis pruebas no solo utilicé unos auriculares relativamente exigentes con la amplificación cuyo sonido conozco bien, sino también música con la que estoy familiarizado, películas de Netflix, e, incluso, juegos y vídeos de YouTube. El cambio más fácil de percibir al utilizar este amplificador tiene que ver con la escena sonora. Y es que esta tecnología de Creative consigue reconstruirla para colocarnos en el centro del espacio acústico. La sensación que percibimos es muy similar a la que experimentamos si pasamos de escuchar música en un equipo estéreo tradicional a hacerlo en un equipo multicanal.

Además, los graves ganan en peso y nivel de detalle, una mejora en la que sin duda ejerce un rol muy importante el chip de Asahi Kasei que se responsabiliza de la amplificación de la señal de audio. Y la dinámica se incrementa de una forma claramente perceptible, como cabe esperar cuando usamos un amplificador de calidad para excitar los transductores de los auriculares. Los dos apartados en los que yo no he notado ninguna mejora son el nivel de detalle de las frencuencias medias y altas, y también la transparencia. Si el amplificador tiene algún impacto en estos dos parámetros es sutil, en mi opinión. Pero en lo que concierne a la reconstrucción de la escena sonora, la restitución del extremo grave y la dinámica, la mejora introducida por este amplificador es muy contundente y cualquier usuario puede apreciarla.

Creative SXFI AMP: la opinión de Xataka

No todos los usuarios que utilizamos habitualmente unos auriculares con nuestro smartphone, ordenador o consola de videojuegos necesitamos un amplificador dedicado. Pero algunos cascos, especialmente los que tienen una impedancia alta, agradecen que los excitemos con un amplificador para auriculares porque, como hemos visto en este análisis, cuando ambos dispositivos trabajan en tándem puede mejorar claramente su respuesta en bajas frecuencias y su dinámica. Además, este producto de Creative consigue reconstruir la escena sonora de una manera tan evidente y fácilmente perceptible que es imposible que el cambio pase inadvertido para el usuario.

Las bazas más interesantes de este amplificador para auriculares son su calidad de sonido y su portabilidad

Y es que este no es uno de esos productos con vocación audiófila que introducen unos cambios tan sutiles en el sonido que es difícil saber si realmente hacen algo o estamos siendo víctimas de la sugestión. Su impacto en el sonido es evidente y cualquier usuario lo percibirá con claridad. Además, podemos activar y desactivar el procesado del audio a voluntad presionando uno de los botones del amplificador, lo que nos ayuda a identificar con claridad su huella en la recreación de la escena sonora.

En mi opinión sus bazas más interesantes son su calidad de sonido y su portabilidad, y su mayor hándicap es su precio. Y es que por 150 euros podemos hacernos con unos auriculares de muy buena calidad que quizá no requieran la complicidad de un amplificador para rendir al máximo. En cualquier caso, es un producto interesante que merece la pena tener en cuenta si necesitamos sacar el máximo partido a unos auriculares exigentes, o bien si queremos que nuestros cascos estereofónicos nos ofrezcan una escena sonora envolvente muy convincente. En estas coordenadas este amplificador cumple lo que promete.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Creative. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | Creative