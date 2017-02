ASUS Zenfone 3 Deluxe, análisis: la gama alta lejana a los 1000 euros cada vez es mejor

Tras las buenas experiencias con los anteriores Zenfone, ASUS ha extendido la variedad de modelos bajo esta denominación. Y con ello reforzado una marca en crecimiento desde la gama media más noble.

El Zenfone 3 Deluxe que ya hemos probado en Xataka y del que te dejamos su análisis completo, es el modelo más ambicioso de su catálogo, tanto en especificaciones como en diseño y precio. Un gama alta de manual que ronda los 700 euros y donde el reto no es tanto convencer por sí mismo como marcar diferencias en la gama más competida y compleja actualmente.

Todo en este ASUS es metal

Si ASUS ha colocado como segundo apellido de este Zenfone 3 la palabra Deluxe ya os digo que es por algo. El buen hacer de la compañía en sus equipos PC portátiles, de los primeros en adaptar un cuerpo completamente metálico y con máximo cuidado por los detalles, queda traspasado de forma magnífica a este ASUS Zenfone 3 Deluxe. Fíjate si no en el detalle de los círculos marca de la casa en la zona bajo la pantalla.

La compañía destaca de su Zenfone el hecho de ser el primero del mercado donde no hay que integrar elementos alternativos o diferentes al metal para la zona de la antena. Queda alguna muesca de separación casi imperceptible, pero podemos decir que lo han logrado. El caso es que puede quedar como anécdota y no me parece lo más destacado a pesar de que la continuidad que le permite al diseño unibody metálico es total.

El mimo con el que ASUS trata a sus portátiles queda reflejado completamente en este ASUS Zenfone 3 Deluxe, donde no hay ni bandas para diferenciar a las antenas

Si me tengo que quedar con un detalle del diseño del ASUS Zenfone 3 Deluxe ése sería el nivel de acabado de todos sus elementos y la excelente construcción final. Los marcos son bastante pequeños (el frontal es un 79% pantalla), el peso es bastante reducido (170 gramos) y casa perfectamente con las dimensiones para otorgarle un gran equilibrio en mano, la curvatura de la parte trasera es sutil pero práctica, los controles físicos son de nivel y están bien situados … todo ello contribuye a que sea un smartphone de gran diagonal pero cómodo y agradable de manejar y tener entre las manos.

ASUS Zenfone 3 Deluxe, características técnicas Dimensiones físicas 156,4 x 77,4 x 4,2-7,5 mm (172 gramos) Acabado y resistencia Todo el cuerpo de metal / Sin resistencia al agua Pantalla SuperAMOLED 5,7 pulgadas Resolución 1920x1080 (386 ppp) Procesador+GPU Snapdragon 821 (4x2,4 GHz) + Adreno 530 RAM 6 GB Memoria 32/64/256 GB (microSD hasta 2 TB) Versión software Android 6.0 - ZenUI Conectividad BT 4.2, NFC, USB-C Cámaras Principal de 23 MP (f2.0) con estabilización óptica. Cámara frontal de 8 MP (f2.0) Batería 3000 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 Precio 699 euros

La ambición por ser un terminal donde el diseño tenga mucho que decir se nota incluso en los colores en los que está disponible. No podrás tener un ASUS Zenfone 3 Deluxe si no es en acabado plata o dorado. En ambos casos el tono es discreto y perfectamente factible para cualquier tipo de usuario.

A nivel de conexiones nos encontramos el puerto USB-C en la parte inferior, la bandeja para la SIM y microSD en el lateral izquierdo, y los controles de volumen/encendido/bloqueo.

Sensor de huellas trasero: extraño pero funcional

Los controles Android principales quedan en el frontal, de tipo capacitivo (y fijos, no podemos variar su disposición aunque sí la funcionalidad), así que ASUS se ha llevado el lector de huellas (imprescindible ya en cualquier terminal con aspiraciones) a la parte trasera, justo bajo la cámara.

Tras los intensos días en que hemos estado probándolo a fondo os puedo confesar que, pese a mi torpeza, no hay riesgo de tocar demasiado la cámara cuando buscamos el sensor de huellas. Ya sabéis, me preocupaba por no ir dejando huellas y suciedad en la cámara y llevarme sorpresas al hacer las fotos, aunque soy de los que ha asimilado la rutina de limpiar ese elemento antes de cada foto. Sin embargo sí que esa cercanía hace que usar alguna de las funciones asociadas al lector de huellas y la cámara no acaben de convencernos.

El diseño alargado del sensor de huellas trasero sorprende hasta que lo pruebas y ves que funciona rápido y sin error, incluso con el dedo girado

Pero mejor os cuento en primer lugar qué tal ha resultado la experiencia con este lector de huellas que tiene otra peculiaridad además de su situación: es rectangular y bastante alargado.

Las primeras veces que usas la huella para desbloquear el terminal te llama la atención su diseño. El tacto es extraño pero también es cierto que permite situarte sobre él de forma bastante precisa, al menos más que si no tuviera un relieve tan particular y marcado. Con el paso de los días acabarás acostumbrándote. Y esto es así porque funciona.

Después de una configuración pesada por las veces que hay que modificar la posición del dedo para que recoja correctamente la huella, el sensor del ASUS Zenfone 3 Deluxe no tiene mucho que envidiar a los gama alta en los que mejor funciona este elemento. La identificación de huella es rápida, quizás un poco por detrás de los mejores del mercado, pero no da falsos positivos y permite identificarnos con solo situar el dedo sobre el sensor. No hay que pulsar.

La funcionalidad del sensor de huellas queda reforzada con los dos añadidos para, con un toque hacer una foto cuando estamos en el modo de cámara, o abrir la misma con doble toque. La segunda me ha parecido práctica una vez que la asociadas a tu rutina (aunque queda lejos de los modelos que permiten hacer lo mismo con el botón de inicio colocado en el frontal) pero la del disparo requiere atención porque no es complicado que al tratar de pulsar el botón del sensor de huellas, nuestro dedo quede inmortalizado en la escena.

En el aspecto del sonido, dos comentarios rápidos: ASUS no ha querido renunciar al puerto de auriculares (con salida de alta resolución y unos auriculares de serie de un gran nivel y compatibles con este sonido de alta definición) y no hay salida estéreo con doble altavoz en la parte inferior. En el segundo de los casos, aunque el sonido es bastante potente, no marca diferencias. Y en esos puntos secundarios es donde un terminal "nuevo" tiene que defenderse y arañar valores extras.

Los auriculares incluidos, de buena calidad y acabado, vienen en su propia caja y metidos en un accesorio para llevarlos bien organizados

Respecto al puerto de auriculares, nos parece un acierto que no se haya eliminado. Queda situado centrado en la parte superior del terminal, abarcando la zona más ancha del diseño y permitiendo así que los laterales vayan reduciendo su grosor hasta quedarse en poco más de 4 mm. En el centro el ASUS Zenfone 3 Deluxe se queda en 7 mm.

Intel da paso al Snapdragon de gama alta

Una peculiaridad de los smartphones ASUS hasta la fecha había sido el uso de los procesadores Intel. Era prácticamente el único fabricante que así lo hacía y los rendimientos le daban la razón. Para este Zenfone 3 Deluxe ASUS no ha arriesgado y ha optamos por sumarse a los gama alta con la configuración basada en el Snapdragon 821 (también hay modelo con el 820) acompañado con la GPU Adreno 530.

El hardware de este ASUS Zenfone 3 Deluxe es de lo mejor del mercado en la actualidad: Snapdragon 821, 6 GB de RAM y hasta 256 GB de memoria interna que incluso podemos ampliar

Los otros elementos de hardware no son discretos precisamente. El Snapdragon tiene el apoyo de 4 o 6 GB de RAM dependiendo de la versión, lo que proporciona seguridad en la fluidez general del sistema. La memoria interna, de tipo UFS 2.0, respalda muy acertadamente la potencial velocidad de todo el sistema, con las opciones de 32, 64 y 256 GB. Y por si no tienes suficiente, hay ranura para tarjetas microSD de hasta 2 TB.

Galaxy A5 2017

Xiaomi Mi5s

ASUS Zenfone 3 Deluxe

Galaxy S7 Edge

iPhone 7 Plus

OnePlus 3T

AnTuTu 61.108 129.649 141.749 136.695 172.644 164.678 GeekBench (Single / Multi) 769 / 4097 1.610 / 3.863 1.504 / 4.040 2.117 / 6.063 3.457 / 5.608 1.890 / 4.264 PCMark Work 4.892 6.338 4560 5.707 n.a. 7.469 3DMark (Sling Shot / ES 3.1) 1.134 2.775 2.593 2.890 2.806 3.189

Esa configuración le da la razón a ASUS y, pese a que en los test no queda entre lo mejor, nos encontramos con un terminal que vuela con todo lo que le pongamos delante, ya sea juego exigente, muchas pestañas en el navegador, multitarea o aplicaciones de edición fotográfica. Te aseguras buen funcionamiento ahora y en el futuro más cercano. Y todo ello pese a la potente y cargada capa que ASUS coloca sobre Android.

Android muy personalizado

Lo de la fluidez es cierto que lo afirmo de modo sorprendido porque la capa de ASUS sobre Android es de las pocas en terminales globales que quedan en el mercado donde se insiste es una fuerte personalización de Android no solo a nivel de interfaz sino de cantidad de aplicaciones que doblan funcionalidad. Pero no le sale mal la jugada. Eso sí, no es para todo el mundo.

Zen UI es de las pocas capas que quedan ya con mucha personalización y aplicaciones/servicios preinstalados. No es pues para todo el mundo

Para usuarios a los que la experiencia Android lo más pura posible no les diga demasiado y prefieran ayudas, personalizaciones y sobre todo aplicaciones de gestión del terminal, desde la memoria a limpieza para controlar recursos, esta Zen UI les atraerá porque es llamativa y ofrece bastantes soluciones de ese tipo. Y se puede asumir porque no afecta para nada al rendimiento del equipo.

La personalización es bastante potente, con temas, distribución de elementos … Tan solo nos ha parecido que por defecto los elementos de la barra de notificaciones resultan bastante grandes y restan practicidad a esa parte de la interfaz.

Entre los añadidos encontramos numeras ayudas para gestionar el comportamiento del terminal, desde rendimiento hasta memoria o energía. Si te gusta dejar el terminal a tu gusto, es una buena opción.

Si por el contrario la interfaz y contar con los menos añadidos posibles es tu prioridad, la ZEN UI no te atraerá lo más mínimo. A eso hay que sumarle que está sobre Android 6.0, por lo que de nuevo estamos ante un terminal recién llegado a algunos mercados y sin la última versión de Android disponible. Si le unimos esa capa tan potente, no hay buenos indicios de que vayamos a conocer muchas versiones de Android en el ciclo de vida de este terminal.

Un phablet SuperAMOLED pero con resolución 1080p

Al muy cuidado diseño de este ASUS Zenphone 3 Deluxe hay que sumar como apartado más destacado el de la pantalla. Con un 79% de aprovechamiento del frontal, ASUS lo ha hecho muy bien con su phablet de referencia.

Son 5,7 pulgadas de panel Super AMOLED bastante llamativo, como se suele corresponder con este tipo de tecnología para la pantalla. La personalización de apariencia del tono o intensidad del panel es posible, pero no hay muchas diferencias.

Viene desactivado por defecto pero podemos tener un sistema de notificaciones con la pantalla bloqueada. La de ASUS nos ha gustado bastante

Con este ASUS Zenfone 3 Deluxe quedarán encantados quienes disfrutan de las pantallas resultonas. El nivel de brillo así como el contraste son también destacados, lo que permite que la pantalla de este Zenfone 3 Deluxe se vea muy bien con luz de día intensa sobre la pantalla.

La pantalla, con protección Gorilla Glass 4, no se ensucia con facilidad, y ofrece unos grandes ángulos de visualización, detalle que hemos visto fallar estrepitosamente en otros aspirantes a gama alta con precio también alto. Aprovechando la tecnología AMOLED, ASUS coloca un modo de notificaciones sobre la pantalla que están siempre visibles. El toque de color resulta bastante llamativo y no penaliza la autonomía.

La densidad de píxeles, por debajo de 400 ppp, es el punto más débil de la pantalla de este ASUS Zenfone 3 Deluxe

Lo que más chocará a quien se enfrente a la ficha técnica de este ASUS Zenfone 3 Deluxe es la resolución de pantalla. ASUS ha conseguido un buen equilibrio entre prestaciones, autonomía y densidad de píxeles, pero en 5,7 pulgadas la resolución pasar a un panel 1440p subiría el nivel y sería diferenciador. En el día a día los más de 350 ppp son suficientes pero …

3000 mAh que te durarán un día

En el diseño de una sola pieza del ASUS Zenfone 3 Deluxe no hay posibilidad de tener una batería extraíble. Pero hoy en día es lo de menos. Lo que importa es que la capacidad es de unos cortos 3000 mAh que se recargan vía USB-C.

Pese a ser un phablet, el Zenfone 3 Deluxe se queda en solo 3000 mAh que no nos dan más que un día solvente usándolo

El resultado obtenido en nuestras pruebas y experiencia de uso con el Zenfone 3 Deluxe lo coloca como un terminal de tipo phablet no muy ambicioso en tema de autonomía. Llega sin problema al final del día (si no abusamos podemos estirar algo más) con unas 4 horas de pantalla de uso. Es un resultado muy justo que no lo diferencia del mercado phablet más ambicioso donde el usuario espera ir más allá del día de uso intensivo con total solvencia. Y ese punto no nos los lo da el Zenfone 3 Deluxe.

Para ser un phablet de 5,7 pulgadas, las dimensiones son muy buenas y se aprovecha el frontal con la pantalla ocupando un 79% de toda la superficie

Sí que presenta el Zenfone 3 Deluxe sistema de carga rápida Quick Charge 3.0. Con el cargador de serie que viene incluido hemos podido subir de un 5% de batería hasta el 50% en solo 25 minutos. La carga completa se ralentiza algo más y requiere una hora y 5 minutos.

Con las opciones de control de energía de la batería y ZenUI podemos gestionar esa autonomía en caso de que debamos apurar más el día y poco de uso, contando con modos específicos según el nivel de batería o el horario.

Muchos megapíxeles bajo control

ASUS ha sido de los fabricantes que, con más o menos suerte según el modelo, ha tratado de hacerse un hueco en el mercado poniendo el foco en la cámara de sus terminales. En los modelos clásicos como el Zenfone 2 el resultado estaba en línea con el precio, y no era un punto débil aunque también a distancia de los mejores en ese aspecto. En este Zenfone 3 Deluxe se ha querido ir un poco más allá.

Lo primero que llama la atención de la cámara del Zenfone 3 Deluxe de ASUS es el sensor escogido. Como otros elementos de su configuración, ASUS va a lo grande y escoge un Sony de última generación con resolución de 23 MP. La personalización de otros elementos que hace ASUS le brinda la oportunidad de bautizarlo como cámara PixelMaster 3.0.

A nivel técnico es una de las cámaras destacadas del momento: lentes de seis elementos con protección de zafiro, sensor RGB con corrección del color y con tamaño de fotodiodos de 1,12 µm, OIS de cuatro elementos, apertura f2.0, enfoque láser por detección de fase, flash dual doble y HDR en tiempo real.

En el día a día el Zenfone 3 Deluxe ha resultado una cámara que nos ha ofrecido buenos resultados en casi todas las situaciones. La exposición y colorido son correctas, quizás pecando de algo oscura y con dudas en el rango dinámico para sus especificaciones técnicas, pero ha sido agradable hacer fotos de día o e interiores con ella, contando además con un enfoque bastante rápido y fiable. Y el modo HDR automático conviene mantenerlo siempre activo porque los resultados son mejores en la mayoría de situaciones.

Cumple pues la cámara del ASUS Zenfone 3 Deluxe pero no es de las mejores que podemos encontrar. Y con este precio debemos exigir siempre lo máximo. La principal pega está en el nivel de detalle que conseguimos cuando la luz no es perfecta. En esos casos, como nos ocurre en interiores, los 23 megapíxeles permiten acercarnos mucho pero sin una definición que acompañe.

En interiores con luz artificial y sobre todo por la noche, el Zenfone 3 Deluxe mantiene el tipo en la mayoría de las situaciones. Con él podrás obtener imágenes que para compartir o mantener en forma digital son más que adecuadas. Aunque le cuesta mantener el detalle fino como ya os he contado y el enfoque es más perezoso y con algún error en situaciones con escasez de luz.

A nivel de interfaz, muy bien por ASUS. La cámara ofrece una cantidad asombrosa de modos a los que se accede de forma muy rápida. Y menos la toma de imágenes en RAW, un gran fallo, admite controles manuales completos. En el modo de vídeo, con calidad en la media pero sin destacar, podemos grabar a 4K pero no a cámara lenta.

La cámara secundaria, de 8 MP, gran angular y f2.0, es otro compendio de posibilidades por modos y efectos. Pero los resultados luego no son para tanto.

ASUS Zenfone 3 Deluxe, la opinión y nota de Xataka

Con un precio de partida de 699 euros, la gama alta de entrada (parece que al ritmo actual de subida de precio de los flagship de las marcas más conocidas vamos a tener que empezar a hacer esta división) recibe un nuevo miembro que lo apuesta todo a su diseño/acabado y cámara. Son los dos grandes pilares sobre los que se sostiene un modelo que tampoco nos ha ofrecido dudas a nivel de rendimiento. Pero lógicamente hay que pagarlo, y eso cada vez cuesta más de hacer viendo la competencia.

A nivel global el Zenfone 3 Deluxe cumple como gama alta pero a un precio con el que es difícil batir a los modelos y marcas ya asentadas

Todas esas virtudes quedan algo descafeinadas por el tema de la batería. Los 3000 mAh hora con carga rápida cumplen sin más, pero la competencia en esa diagonal no se anda con concesiones y le superan fácilmente. Es el motivo de reflexión antes de la compra que deberías mirar junto con la capa de personalización. Por lo demás no tendrás queja alguna si es que las alternativas del mercado no acaban de convencerte.