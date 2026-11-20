Asus está de celebración: su marca 'ROG' cumple 20 años y, para celebrarlo, han lanzado la ASUS ROG Xbox X20. No se trata de una renovación generacional respecto a la Asus ROG Xbox Ally X lanzada hace un año y, en cuanto a hardware, tenemos casi lo mismo que ya analizamos en su día, a excepción de un visor en forma de gafas y una pantalla OLED que es el principal reclamo de esta generación.

Más allá de ese nuevo panel, lo interesante aquí es poner a prueba un software que llegó prometiendo mucho la generación anterior y que terminó cumpliendo a medias. La ROG Xbox Ally X estrenó el modo 'Big Picture' de la app de Xbox y se prometió que el procesador Zen AI desplegaría todo su potencial a lo largo de los próximos meses.

Y eso es lo que vamos a poner a prueba repitiendo los test del año pasado, viendo cómo rinde en juegos punteros lanzados este año y, sobre todo, si ese "Modo Xbox" por fin funciona o si sigue tan verde como hace unos meses.

✅ Cómpralo si...

Quieres un PC consolizado portátil con potencia de sobra.

No te importa sacrificar portabilidad si quieres una ergonomía perfecta.

Tienes ganas de trastear y meter hasta SteamOS.

❌ No los compres si...

Tu idea es una máquina plug&play: Windows sigue sin estar del todo listo.

Quieres algo más portátil porque de verdad que este es... grande.

El precio es un impedimento, sobre todo en la versión con gafas.

Lo esencial en 30 segundos

ASUS ROG Xbox X20 llega para celebrar los 20 años de la marca 'ROG' y lo hace siendo una máquina que no es más potente que la del año pasado y que, estéticamente, es prácticamente igual que la de 2025, pero que no necesita más porque la que lanzaron hace unos meses era tan, pero tan buena que sólo había que tocar en el software.

Y lo han hecho, puliendo un 'Modo Xbox' que iba a trompicones en 2025 y que este 2026 ya funciona más como esperaríamos de un sistema así. Por lo demás, sigue siendo el PC consolizado portátil más potente que puedes tener entre manos, con una ergonomía prácticamente perfecta, un SoC espectacular para ejecutar juegos actuales (con ayuda de la IA, eso sí) y una nueva pantalla OLED que mejora el ya excelente IPS del año pasado.

Si quieres una máquina portátil potentísima y versátil, es una opción ideal (y aún mejor si le quitas Windows e instalas SteamOS). También si tienes los 1.399 euros que cuesta... o los 2.500 del pack con gafas y maletín Pelican.

Ficha técnica del Asus ROG Xbox X20



asus rog xbox X20 TAMAÑO Y PESO 29 x 12,1 x 2,75 a 5,09 cm 715 gramos PANTALLA Panel OLED de 7,4 pulgadas Resolución de 1.920 x 1080 píxeles Refresco de 120 Hz FreeSync Premium (VRR) Protección Gorilla Glass Victus Capa Gorilla Glass DXC Brillo de 600 nits SDR Brillo de 1.400 nits HDR Acabado antirreflejos PROCESADOR AMD Ryzen AI Z2 Extreme 8 núcleos y 16 hilos Frecuencia base de 2 GHz, turbo de 5 GHz GPU AMD Radeon 890M RAM 24 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 1 TB 4.0 NVMe 2280 Lector microSD AUDIO Dos altavoces Dolby Atmos Dos micrófonos ALIMENTACIÓN Y BATERÍA Batería de 80 WHr 5.000 mAh Carga de 68 W Cargador no incluido Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 CONECTIVIDAD física Dos USB-C Thunderbolt 4 Lector de tarjetas UHS-II Jack de auriculares SOFTWARE Windows 11 Home Lector capacitivo de huellas PRECIOS Desde 1.399 euros

Comodísima y con una mejor pantalla en teoría

Como usuario tanto de Steam Deck como de Switch 2, tengo que decir que ninguna me ofrece lo que esta ROG X20.

En la trasera tenemos dos botones personalizables, esa plaquita conmemorativa y podemos ver las ranuras de entrada de aire fresco | Foto: Xataka

Asus encontró el año pasado un equilibrio perfecto en una máquina que ni es pequeña ni ligera, pero que se siente genial entre las manos gracias a una muy buena distribución del peso y, sobre todo, a unos agarres que ofrecen una experiencia similar a la de un mando como el de Xbox.

De hecho, diría que el agarre es hasta mejor que en un mando gracias a la textura gomosa y rugosa de la parte trasera y a que esos 'cuernos' son bastante anchos.

Los gatillos son comodísimos y los bumpers tienen una pulsación perfecta. Ambos son muy grandes para facilitar las maniobras. Además, los 'cuernos' son gomosos, lo que ayuda mucho a la comodidad a la hora de agarrar el dispositivo | Foto: Xataka

Los sticks caen a una altura perfecta para mis pulgares, los gatillos son muy grandes y cómodos, con un recorrido también muy placentero, y lo mismo puedo decir de los bumpers.

La pulsación de los botones es excelente y, como digo, es exactamente igual que en el modelo de 2025 en un claro "si algo funciona, no lo toques".

Los colores son espectaculares. El panel IPS de la generación anterior ya era muy bueno, pero este OLED sube el escalón que le faltaba | Foto: Xataka

Aquí la protagonista (además de ese diseño semitransparente) es la pantalla. Panel OLED de 7,4 pulgadas con resolución Full HD con un brillo SDR de 600 nits y un HDR de 1.400 nits que se ve genial en cualquier situación.

Tiene acabado antirreflejos que no noto en absoluto y atrapa las huellas a una facilidad pasmosa, pero juegos como 'Forza Horizon 6', 'Silksong' o 'Virtue and a Sledgehammer' brillan con luz propia. El IPS del año pasado ya se veía genial, pero este año dan un paso más con ese mayor contraste que permite el OLED.

Foto: Xataka

El sonido también tiene cuerpo con unos altavoces frontales bien ubicados que se nota que tienen espacio para la caja de resonancia. Al 50% ya ofrecen una muy buena experiencia, aunque no subiría del 70% porque empiezan a ser algo estridentes.

Las gafas

Tú puedes comprar la X20 en solitario, pero por 2.500 euros hay un pack con maletín de transporte y las ROG XREAL R1 Edition 20, unas gafas AR diseñadas para esta máquina.

Básicamente, se trata de un dispositivo que debemos conectar a uno de los USB-C de la X20 y que nos permite poner una pantalla de 171 pulgadas frente a nuestros ojos.

Son comodísimas y realmente funcionan genial para jugar a lo grande en la cama, por ejemplo. Ahora bien, como tengas gafas, tendrás que ponerte lentillas | Foto: Xataka

La tasa de refresco es de 240 Hz, el tiempo de respuesta es perfecto y tengo que decir que las Micro-OLED se ven muy bien. Me las he llevado a un viaje y es una gozada poner una pantalla así de enorme en cualquier lugar sin descuidar lo que ocurre a nuestro alrededor al no ser un 'casco' de VR.

Las pantallas tienen muy buena resolución y el resto del cristal se oscurece para impedir el paso de la luz. Ese sistema polarizado se desactiva si miramos hacia abajo para permitir ver qué tenemos alrededor | Foto: Xataka

El software también está muy bien integrado para controlar aspectos como el tamaño del panel virtual, el brillo o el formato. Sin embargo, una vez pasada la novedad, el resto del tiempo he usado la pantalla de la máquina y he dejado las gafas en su funda.

¿El motivo? Pese a que molan, llevo gafas y usar el visor implica tener que ponerme lentillas o comprar unas lentes personalizadas con mi graduación.

Módulo para poner cristales graduados | Foto: Xataka

Si no quieres esas lentes, lo cierto es que no es práctico, pero realmente está genial el estar en la cama y poder jugar con los brazos sin forzar la posición y viendo una pantalla enorme en el techo sin molestar a nadie.

El hardware sigue brillando

En el interior, lo dicho: mismos 24 GB de memoria LPDDR5X y mismo AMD Ryzen Z AI del año pasado con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia base de 2 GHz y un turbo de 5 GHz. La teoría nos dice que el rendimiento debería ser exactamente igual en las mismas pruebas, pero nos hemos puesto a ello a ver qué tal sienta un año de optimización de drivers.

La cruceta tiene dos modos: cruceta más tradicional | Foto: Xataka

Y cruceta para facilitar diagonales. Para cambiar de modo sólo hay que tirar de ella y girar | Foto: Xataka

El spoiler es que le ha sentado bien, pero antes de pasar a los juegos, vamos con algunas pruebas sintéticas que fácilmente puedes replicar en el equipo que tengas en casa a ver si te compensa dar el salto a este hardware. Primero, Geekbench 7 en los diferentes modos de rendimiento (que se marcan por el consumo de la máquina) que ofrece la X20:

ROG X20 Ally (2026) Silencioso - 13 W Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W geekbench 7 cpu single core 1.614 1.905 2.510 2.502 geekbench 7 cpu multi core 9.459 10.698 12.580 13.275 geekbench 7 Gpu en Vulkan 33.044 33.774 34.700 38.868

En 3D Mark en el modo de 25 W, la puntuación es de 4.148 en Time Spy (3.766 de GPU y 9.762 de CPU) y también he pasado el test de velocidad del SSD de 1 TB, con unos buenos datos de lectura.

Pasando a los juegos, he configurado tres títulos ya veteranos, pero exigentes y con pruebas de rendimiento internas, para que tuviesen los mismos parámetros que en la ROG Ally X de 2025. Aquí los resultados de la máquina de 2026:

ROG X20 Ally (2026) Silencioso - 13 W Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W Horizon Zero Dawn - alto 28 FPS 43 FPS 47 FPS 47 FPS Red Dead Redemption 2- medio/alto 33 FPS 50 FPS 57 FPS 60 FPS Cyberpunk 2077 - Alto sin RT 22 FPS 34 FPS 41 FPS 41 FPS

Y aquí los de la de 2025:

ROG Ally x (2025) Silencioso - 13 W Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W Horizon Zero Dawn - alto 28 FPS 38 FPS 41 FPS 43 FPS Red Dead Redemption 2- medio/alto 33 FPS 41 FPS 45 FPS 47 FPS Cyberpunk 2077 - Alto sin RT 22 FPS 30 FPS 37 FPS 39 FPS

Muy similares excepto en el caso de un 'Red Dead Redemption 2' que se muestra mucho más sólido en los modos Rendimiento y Turbo. Normalmente no juego conectado a la corriente porque entiendo que pervierte un poco el espíritu de estas máquinas, pero se puede hacer a un muy buen nivel conectado a un monitor externo.

Más allá de los juegos con test de rendimiento, he probado algunos juegos exigentes lanzados estos últimos años. Aquí he optado por la configuración media con resolución 1.080p. No deja de ser un PC y ya sabes que siempre puedes juguetear bajando y subiendo parámetros, así como activar el FSR 3/4 en los juegos compatibles.

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También he prescindido del modo 'Silencioso' en estas pruebas. Juegos 2D suelen ir genial con ese consumo de 13 W, pero en títulos 3D de 2024, 2025 y, sobre todo, 2026, lo mejor es el modo Turbo:

ROG X20 Ally (2026) Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W Temperatura máxima 007 First Light (medio) 23 28 30 70º 007 First Light (medio con fsr) 39 45 49 - forza horizon 6 (medio) 34 44 49 69º forza horizon 6 (medio con fsr) 41 55 58 - Doom the dark ages (configuración cons. portátil con fsr equilibrado) 52 58 64 69º Doom the dark ages (configuración cons. portátil con fsr en equilibrado y frame gen) 73 79 86 - star wars galactic racer (moderado con fsr medio y frame gen) 48 54 59 70º star wars galactic racer (moderado con fsr rendimiento y frame gen) 53 63 67 - Gears of war e-day (bajo con FSR) 31 42 43 70º halo campaign Evolved (muy bajo) 24 27 28 70º halo campaign Evolved (muy bajo con fsr) 38 48 50 - halo campaign Evolved (muy bajo con fsr y frame gen) 55 73 81 - Hollow knight silksong 215 280 320 70º

Las pruebas de 'Gears of War E-Day' en modo "Turbo" conectado

Tenía la idea de no usar FSR pero pronto me di cuenta jugando a títulos de este año que, incluso en Bajo o en Muy Bajo, no tiran. He decidido hacer las pruebas tanto con FSR como sin FSR para que veas la diferencia y tengo que decir que, debido al tamaño de la pantalla, usar FSR en esta máquina no afecta a la calidad de imagen.

Foto: Xataka

Si la conectas a una pantalla externa más grande ya sí se notan esos artefactos, pero en las 7,4" la calidad es más que aceptable. Mi recomendación es que uses FSR en todo lo que puedas, e incluso generación de fotogramas en juegos compatibles como los que usan Unreal Engine 5 o los que usen otros motores, pero permitan esa opción siempre que te sientas cómodo.

Por ejemplo, en 'Star Wars Galactic Racer' o en '007 First Light', la generación de fotogramas funciona genial, pero en 'Halo Campaign Evolved' añade una latencia con la que no me siento bien.

Hay juegos que tienen una optimización especial, pero puedes desactivarlo para usar la propia porque a veces se confunde. 'Halo Campaign Evolved' lo pone en modo 'Rendimiento' cuando debería estar en 'Turbo' | Foto: Xataka

Ah, algo importante que es de cajón, pero quiero recalcar: esto no deja de ser Windows y, de hecho, este análisis lo estoy escribiendo en la máquina conectada a un dock Thunderbolt 4 y Windows, pese a ser Windows, vuela. Además, si lo usas como un PC para navegar, consumir contenido, correo, escribir y lo que se suele hacer con un PC, no suena absolutamente nada ni coge temperatura.

(Casi todas son) buenas noticias con el Modo Xbox

Una de mis principales quejas con el modelo del año pasado era que ese 'Modo Xbox' creado para que la máquina tuviese algo más de rendimiento, realmente, no se notaba. Además, estaba plagado de bugs, no era rápido y había problemas si pasábamos del 'Modo Xbox' a Windows 11.

El Centro de comando de Asus ha mejorado respecto a la anterior generación | Foto: Xataka

Eso del rendimiento es algo que el propio sistema te dice cuando estás en Windows y quieres pasar al modo juego, recomendando reiniciar la máquina para tener más rendimiento. Según mis pruebas, no es así: el rendimiento es exactamente el mismo en el modo juego y en Windows 11:

ROG X20 Ally (2026) Silencioso - 13 W Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W modo xbox - GEARS OF WAR RELOADED en alto 48 FPS 72 FPS 83 FPS 85 FPS modo Pc - GEARS OF WAR RELOADED en alto 49 FPS 72 FPS 85 FPS 87 FPS

Para que compares, así era el año pasado:

ROG Ally x (2025) Silencioso - 13 W Rendimiento - 17 W Turbo - 25 W Turbo conectado - 35 W modo xbox - GEARS OF WAR RELOADED en alto 51 FPS 69 FPS 80 FPS 85 FPS modo Pc - GEARS OF WAR RELOADED en alto 55 FPS 69 FPS 78 FPS 85 FPS

La situación no ha cambiado nada, pero es innegable que algo han trabajado en este modo. Sigue habiendo juegos de Steam que no inician desde el Modo Xbox y tienes que salir al escritorio ('Star Wars Galactic Racer', por ejemplo), pero otros arrancan en Steam dentro del 'Modo Xbox' sin problema. Es un poco raro, pero al final te acostumbras.

Botón de Xbox y el de acceso rápido a las opciones de configuración | Foto: Xataka

Lo que es innegable es que es más rápido que el que pude probar el año anterior. El bug de que los controles dejan de funcionar a veces porque se mapean como si fuera un teclado en lugar de un mando no me ha ocurrido en ninguno de los numerosos juegos que he probado y, de nuevo, aunque no es perfecto sí se nota que hay un trabajo a base de parches.

El botón de acceso rápido a los ajustes de Asus también funciona algo mejor. Sigue estando lejísimos de la fluidez de algo como SteamOS en una Steam Deck, pero no tengo esas incómodas situaciones de pulsar el botón, que no pase nada, pensar que no lo he pulsado bien, volver a pulsar y que todas las acciones se ejecuten de golpe.

Sigue siendo un ordenador y vuela para ofimática | Foto: Xataka

Lo más molesto es que, si tienes Steam abierto en el modo escritorio y pulsas el botón de Xbox, en lugar de abrir el modo Xbox automáticamente te cargue el modo 'Big Picture' de Steam.

Batería

Ninguna novedad por aquí. 5.000 mAh para una batería de 80 Wh, exactamente igual que en el modelo del año pasado que ya nos encantó porque prácticamente doblaba el equipo del modelo original. Es una de las máquinas que más horas de juego nos va a dar alejada del enchufe y, teniendo en cuenta su potencia es una genial noticia.

El botón de bloqueo y encendido es un lector capacitivo que es rápido... cuando pilla el dedo | Foto: Xataka

Dos USB-C, uno Gen 3.2 y otro Gen 4 | Foto: Xataka

Todo va a depender del modo que escojamos, claro, siendo el "Turbo" el más chupón de los tres. Pero bueno, dependerá también de a qué juego y con qué calidad queramos jugar.

Tras media hora de 'Warhammer Survivors' me queda el 93% de la batería en modo "Silencio"

Tras media hora de 'Forza Horizon 6' me queda el 76% de la batería en modo "Turbo"

El caso de Forza me parece muy bueno porque noto una mejora desde la ROG Ally X en 'Forza Horizon 5'. Puede que sea porque la nueva entrega aprovecha mejor el escalado por IA para necesitar menos recursos de la máquina, pero de la manera que sea, como digo, dependerá del juego.

Ahí lo que te recomiendo es empezar siempre en "Rendimiento" y si ves que vas sobrado o que te falta algo para llegar a la calidad y fluidez necesaria, que varíes entre "Silencio" y "Turbo".

Sobre la carga, tampoco hay novedades más allá de que esta vez no tenemos cargador. Es un fallo viniendo en el maletín en el que viene esta edición de 2.500 euros, pero bueno, al final quien más y quien menos tiene un cargador rápido a estas alturas de la película.

Usando un cargador PD de 125 W, he obtenido los siguientes tiempos:

10 minutos - 19% de carga

20 minutos - 35% de carga

30 minutos - 52% de carga

40 minutos - 65% de carga

50 minutos - 76% de carga

60 minutos - 87% de carga

70 minutos - 94% de carga

83 minutos - 100% de carga

¿Te lo recomiendo?

En este análisis de la Asus ROG Ally X20, lo fácil habría sido mandarte directamente a leer la review del año pasado y clonar los resultados en los test porque, como puedes ver, son muy, muy parecidos.

La diferencia en rendimiento que se consigue en los benchmarks de 'Cyberpunk', 'Horizon' y 'RDR2' puede deberse a un montón de factores. Ha pasado un año y cualquier cambio en la optimización tanto de los propios juegos como de Windows, de las herramientas de Asus o del firmware puede explicar esos 5 FPS arriba y abajo entre las generaciones.

Aparte de los dos USB-C y el botón de desbloqueo capacitivo, tenemos el jack de auriculares, la ranura de la microSD y los botones de volumen. También las varias entradas y salidas de aire | Foto: Xataka

En los test, el que más beneficiado sale es 'Red Dead Redemption 2', aunque en el modo de 13 W me da los mismos 33 FPS que en la máquina de 2025. En los juegos actuales, con motores más pesados como Unreal Engine 5, tenemos un buen rendimiento, aunque dependiendo del caso la calidad de imagen puede estar comprometida.

Esto no es fallo de la máquina, sino del propio motor, ya que cuando pones un juego con UE5 bien optimizado o con otros motores, la calidad de la pantalla OLED y la densidad de píxeles en estas 7 pulgadas sale a relucir.

El agarre es impecable y los joysticks tipo mando Xbox son brutales | Foto: Xataka

Sigue siendo igual de cómoda que la del año pasado, la pantalla ahora muestra un mayor contraste que la IPS del año pasado (que ya me pareció excelente) y el rendimiento sigue siendo de lo mejor en su categoría. Lo que más ha avanzado en estos últimos doce meses, sin embargo, es el software. El de Asus ya no pesa tanto y el 'Modo Xbox' no sólo es más útil, sino también mucho más rápido.

Aquí se nota que Microsoft ha puesto empeño y, pese a decisiones cuestionables como pedirme el PIN en el escritorio para luego iniciar el 'Modo Xbox', la cosa va por buen camino.

El maletín es de Pelican y es una absoluta barbaridad. Ahora bien, más de 1.000 euros por tener el maletín y las gafas, aparte de la máquina | Foto: Xataka

Pero bueno, reconozco que es una máquina más redonda que la versión del año pasado y que las gafas son un añadido interesante pese a que no les he sacado mucho jugo. Si no tienes una máquina de este tipo o si tienes una Steam Deck a la que ya le empiezan a pesar los años si quieres jugar a los últimos lanzamientos, sí, sin duda. También es una buena opción ir a por el modelo anterior sin la pantalla OLED porque han ido actualizando el software.

Y si te hace tilín, pero no quieres Windows ni en pintura (y te entiendo), no deja de ser hardware AMD, por lo que puedes instalar SteamOS oficial para tener esa Steam Deck 2 que parece que Valve tardará en darnos.

Hagas lo que hagas, es un gustazo jugar a esta máquina por su ergonomía, su pantalla y su potencia. A veces, y mira que ya estoy acostumbrado a estos cacharros, me sigue pareciendo mentira ejecutar ciertos juegos en una máquina como esta.

Fotos e imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Asus. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



