Logitech gira hacia el software y el streaming en vivo con la compra de Streamlabs por 89 millones de dólares

Logitech ha compra la aplicación StreamLabs por 89 millones de dólares en efectivo más otros 29 millones en variables, tal y como han anunciado las dos compañías. El popular fabricante de accesorios para gamers como ratones, teclados, webcams y todo tipo de periféricos se hace así con una de las aplicaciones más populares de retransmisión en vivo.

Streamlabs OBS es una herramienta para 'streamers' que permite visualizar visitas, interactuar con los usuarios y monetizar las retransmisiones a través de la gestión de donaciones realizadas en otras plataformas como Twitch, Youtube, Mixer o Facebook. Con esta compra, Logitech entra en el mundo del software para 'streamers'. Se trata de un movimiento alejado de su catálogo habitual pero dentro de un ámbito que coincide especialmente con el tipo de clientes de Logitech.

A finales de julio de 2018, la compañía adquirió la empresa Blue, especializada en micrófonos. En aquel entonces ya se observó una tendencia de intentar captar a 'twitchers' y 'podcasters', ahora con la compra de Streamlabs se incrementa esta apuesta por intentar ser referencia dentro de este sector.

Como explica Streamlabs desde su página web, la compra no implicará cambios para las plataformas actuales. Las dos compañías seguirán dando soporte al hardware y software actual y los servicios seguirán siendo gratuitos y abiertos.

Need some great gear to go with your Streamlabs OBS setup? We’re happy to say we’re joining the @logitech team. Learn more: https://t.co/QWqeWalsKn pic.twitter.com/t3kSRuPlDa