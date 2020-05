Las calculadoras programables de Texas Instruments ya no son tan programables para evitar a los tramposos

Lo de usar una calculadora programable para hacer trampas en los exámenes se pone un poco más difícil. Al menos en el caso de las calculadoras Texas Instruments TI-84 Plus CE y las TI-83 Premium CE, que son especialmente populares entre los estudiantes.

El fabricante ha decidido hacerlas menos programables y vetar el soporte de programas en ensamblador o en C que los usuarios podían usar para extender sus funciones pero también para saltarse la barrera que imponía el "modo de prueba" (o "modo exámen") de estas calculadoras.

Tramposos, no

La actualización en el sistema operativo de estas calculadoras no da posibilidad de vuelta atrás: una vez lo instalas te quedas sin soporte para esas funciones aunque intentes volver atrás.

La respuesta en los foros de usuario ha sido muy negativa. Como explica KermMartian, administrador en uno de esos foros, Cemetech, "aunque algunos expresan que entienden la presión a la que Texas Instruments está sometida por parte de profesores y de los grupos que crean los exámenes [...] la mayoría expresó su rabia, decepción y tración".

El modo de prueba es un sistema que TI creó para evitar que los estudiantes no pueden acceder a programas o ficheros no autorizados durante la realización de un examen. Parece no obstante que algunos desarrolladores ya han encontrado formas de saltarse ese modo incluso con esta actualización.

Para los responsables de Texas Instruments la medida es parte de un esfuerzo "para dar prioridad al aprendizaje y minimizar cualquier riesgo de seguridad". O lo que es lo mismo, para evitar a los tramposos. El problema es que para muchos usuarios dejar de dar soporte a esas funciones y hacer menos programables unas calculadoras que precisamente se definen por eso es una tragedia.

