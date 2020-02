Apple prepara un teclado con trackpad para el iPad: la tablet de Apple cada vez se parece más a un portátil

El iPad, especialmente desde la introducción del iPad Pro, cada vez ha difuminado más la línea que separa tablet de portátil. Pantalla enorme, teclado propio, varias aplicaciones en la pantalla o la reciente introducción de un cursor son muestras de ello. Un nuevo informe ahora sugiere que Apple presentará su primer teclado con trackpad para iPad durante este año. Lo más cerca que vamos a estar de ver un "portátil" de Apple con pantalla táctil, al menos por ahora.

En múltiples ocasiones desde Cupertino han reforzado la idea de que el Mac no tendrá pantalla táctil, porque macOS (el sistema operativo) no está adaptado para ser usado con las manos. El camino opuesto sin embargo sí que lo hemos estado viendo, un camino en el que la tablet se acerca al portátil y no el portátil a la tablet.

Según The Information, Apple planea lanzar un teclado similar a los Smart Keyboard Folio que actualmente tiene en sus tiendas. Eso sí, con un trackpad incluido que permita interactuar con la interfaz sin tocar la pantalla. De ser cierto, más que el teclado en sí, lo interesante será ver el paso que da la compañía en posicionar el iPad como una alternativa a los portátiles. Para lanzar este teclado con trackpad primero deberíamos ver una mayor integración de los ratones y punteros en general en el software de los iPad. Y quizás también un nuevo iPad Pro.

Actual Apple Smart Keyboard Folio para iPad Pro.

Mayor soporte para punteros y un accesorio propio

Durante años se le ha pedido a Apple el soporte para ratón en su iPad. El teclado externo ha sido aceptado desde el primer iPad, pero no los accesorios con puntero como los ratones o los trackpad. El pasado junio, con la conferencia para desarrolladores de Apple, llegó iPadOS 13 y el soporte para ratón. Pero hay truco, es una función para accesibilidad y pensada para aquellos que no pueden utilizar la pantalla fácilmente y requieren de un ratón con puntero. De todos modos cualquiera pueda activarlo y usarlo.

El puntero actual de iPadOS pensado para accesibilidad.

Si bien parecía que esta función iba a cambiarlo todo y convertir al iPad en "un ordenador de verdad", su implementación a medias quizás a causado que haya pasado sin pena ni gloria casi un año después de su presentación. No es un puntero al uso y activarlo implica tener que tener activadas otras funciones e ítems de accesibilidad que están siempre presentes en la pantalla. Los gestos y la interfaz en general tampoco es que esté adaptada al uso del puntero.

Gracias al soporte para ratón han surgido en los últimos meses diferentes teclados con trackpad que asemejan al iPad a un portátil no sólo por la función del trackpad sino en forma y estética también. En cualquier caso, sigue sin ser una integración completa, que posiblemente llegue si finalmente Apple presenta su propio teclado con trackpad.

Se espera que Apple introduzca también una nueva generación del iPad Pro este mes de marzo. En junio, con la conferencia para desarrolladores, es posible que veamos también los primeros indicios de una mayor integración de los ratones en la próxima versión de iPadOS. Y por último, en otoño cuando llegue la versión final de iPadOS 14 con esa posible compatibilidad, este teclado con trackpad.

Vía | 9to5mac

Más información | The Information