Los posibles iPad Pro de 2020 se filtran dejando ver dos tamaños y un módulo con tres lentes similar al del iPhone 11 Pro

Los (en plural) aparentes iPad Pro de 2020 se acaban de filtrar en renders. Ha sido OnLeaks, uno de los leakers más reputados de la red y el encargado de mostrar el diseño de los iPhone 11 Pro meses antes de su presentación, el que ha compartido en su perfil de Twitter las primeras imágenes de los que, supuestamente, son los nuevos iPad Pro de 2020.

De acuerdo a OnLeaks, los dos dispositivos verán la luz en la primavera del año que viene y llegarían en dos tamaños: 11 pulgadas y 12,9 pulgadas. El tamaño del modelo más grande sería el mismo que el iPad Pro de 2018, mientras que el del iPad Pro de 11 pulgadas se quedaría en 248 x 178,6 x 5,9 milímetros, 7,8 milímetros si contamos la protuberancia del módulo trasero. Dicho módulo es uno de los grandes protagonistas de las imágenes, puesto que es exactamente igual que el visto en los iPhone 11 Pro.

Dos hermanos de diferente tamaño

No es la primera vez que los iPad Pro llegan en dos tamaños. De hecho, los modelos actuales están disponibles en 11 y 12,9 pulgadas. No han trascendido las especificaciones de los dispositivos, como tampoco los materiales en los que estarán terminados. Como explican en Xataka Móvil, una opción es que monten el chip A13X, tal y como han hecho los modelos anteriores. En lo referente a materiales, el iPad Pro anterior estaba acabado en metal.

En cuanto a la trasera, lo que más llama la atención es el módulo con las tres cámaras. No se sabe qué configuración de lentes y sensores usará Apple, pero viendo la disposición no es descabellado pensar que se pueda utilizar la misma que se incorporó en el iPhone 11 Pro. Recordemos que este cuenta con un telefoto de dos aumentos ópticos, un sensor con angular normal y un gran angular.

iPad Pro de 11 pulgadas.

iPad Pro de 12,9 pulgadas.

Por lo demás, los dos dispositivos apuntan a seguir las mismas líneas de diseño del iPad Pro que, a su vez, tiene ciertas reminiscencias de los iPhone 4. Puede verse en los bordes laterales lisos, algo que, por cierto, se espera que se implemente en los iPhone 12, tal y como adelantaba Ming-Chi Kuo recientemente. No es la primera vez que este diseño sale a la luz, ya que hace tres meses apareció una maqueta que mostraba una configuración muy similar.

Finalmente, cabe recordar que no estamos ante imágenes reales, sino ante renders que OnLeaks habrá obtenido de sus fuentes. Dice el leaker que los dispositivos se presentaran en primavera de 2020, así que es pronto para afirmar rotundidad que este el diseño de los próximos iPad Pro. De hecho, recientemente Bloomberg adelantaba que el iPad Pro de 2020 tendría no tres, sino dos cámaras. Sea como fuere, y si OnLeaks no se equivoca, no queda demasiado para que salgamos de dudas

