Aduana de Estados Unidos incautó 2.000 AirPods falsos que resultaron ser OnePlus Buds: dicen que no es un error

El pasado 11 de septiembre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que habían confiscado recientemente un total 2.000 unidades de "AirPods falsificados provenientes de Hong Kong". La realidad es que se trataba de los OnePlus Buds, OnePlus Buds originales en su caja y completamente legales. Lo que parecía una incómoda situación debido a una confusión, en realidad va más allá: las autoridades dicen que no es un error y que violan la marca de los AirPods de Apple.

Según el anuncio oficial de las autoridades, incautaron en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy un total de 2.000 auriculares que provenían de Hong Kong con destino a Nevada. Dicen que si fuesen genuinos (AirPods originales) la carga tendría un valor de 398.000 dólares estadounidenses. Así mismo, presumían que la incautación de estos auriculares era "un reflejo directo de la vigilancia y el compromiso" de la organización fronteriza.

Fotografías de los "AirPods falsos" incautados por la Aduana de los Estados Unidos. Vía CBP.

Las bromas, como era de esperar, no tardaron en llegar. Especialmente tras la publicación de un tweet por parte de las autoridades. Incluso la cuenta de OnePlus estadounidense pidió que se los devolviesen:

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

No es una confusión, para Aduana son falsificaciones de los AirPods

Las cosas sin embargo no se han quedado ahí, tras el ruido generado la Aduana de Estados Unidos ha confirmado a medios como The Verge que realmente los consideran una copia de los AirPods y no ha sido una confusión. Un portavoz indicó que "un especialista en importación de CBP determinó que los auriculares en cuestión parecían violar la marca registrada de configuración de Apple".

Según la aduana estadounidense las marcas registradas como la de Apple para los AirPods cubren la apariencia general de un producto, basándose en eso determinaron que los OnePlus Buds eran una falsificación. Es decir, basándose en que son inalámbricos, blancos, con un palito alargado y en una caja blanca. Además aseguran que el hecho de que ponga el nombre de la marca en la caja no implica nada, ya que se basan en el producto en si y no en su embalaje.

Lo que no queda claro es por qué los OnePlus Buds en cuestión han sido los que se han considerado falsificaciones y no las decenas de otros modelos con el mismo factor forma que han aparecido desde 2016 cuando Apple presentó por primera vez los AirPods. De hecho, los OnePlus Buds llevan en el mercado ya un tiempo y a la venta en Estados Unidos precisamente. La duda es ahora si incautarán cualquiera de los tantos modelos de otros fabricantes o aquellas copias que directamente se hacen pasar por AirPods.

En este aspecto hay que destacar que en ningún momento Apple ha interpuesto una demanda a OnePlus por la posible copia de sus auriculares inalámbricos. Todo parece haber sido decisión propia de la aduana estadounidense y bajo su criterio. Ahora será cuestión de que OnePlus apele la decisión para poder importar a Estados Unidos sus auriculares en el futuro sin problemas y, bueno, recuperar esos 2.000 incautados.

Vía | The Verge

Más información | CBP