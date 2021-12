Xataka Live 7x03: quiero ser fit, pero... ¡qué buenos están los donuts!

Llegamos al fin de temporada de Xataka Live, nuestro programa de entretenimiento y tecnología asociado a los Premios Xataka, y lo hacemos con un programa dedicado a esa dualidad a la que muchos nos hemos enfrentado alguna vez: comer todo lo que queramos o estar fit.

Sí, porque a mí, por ejemplo, se me cae la baba cuando veo un donut con su chocolate fondant, pero luego no me gusta ver que me falta el aire al subir unas escaleras. Menos mal que en los últimos años las marcas de tecnología han ido lanzando cada vez más productos enfocados al deporte y a la salud, como los relojes inteligentes o las pulseras cuantificadoras, que, en el fondo, son unas herramientas geniales para poder comerte un donut tranquilo porque sabes que luego lo vas a quemar haciendo ejercicio.

Y justo eso es lo que hacemos en este programa: a nuestro Joseba Pérez le mostramos un donut y una chirimoya. Le encantan los donuts y odia las chirimoyas, así que el reto es que si quema más kcal de las que tiene una chirimoya de media (unas 75 kcal), puede comerse un donut. Si no, come chirimoya.

Todo esto mientras hablamos con Javier de Cabo, Retail Marketing Manager de Amazfit España, nuestro invitado de hoy y con quien hablamos de la familia de relojes inteligentes Amazfit GTR 3 y del éxito que están teniendo en el mercado español.

También podéis revisar los anteriores programas de esta tercera temporada de Xataka Live:

¡Muchas gracias por acompañarnos un año más!