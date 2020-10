Xataka Live 2x01: el de Vivo y el ojo que todo lo ve

¡Vuelve Xataka Live! Si recordáis, es nuestro programa que mezcla tecnología y entretenimiento y por el que pasan invitados de las marcas más relevantes del sector para presentarnos productos y responder a nuestras preguntas (sí, tú también les puedes preguntar).

Además, en esta segunda temporada mantenemos nuestra batalla de geeks, en la que nos peleamos (dialécticamente) para defender nuestras opiniones; la sección de John Tones, que siempre encuentra una excusa para ligarlo todo a las películas, series, libros o videojuegos; y la sección de Javier Lacort, que recibe a Fabio Rodríguez, nuestro corresponsal especial que ha aceptado el reto de grabar los primeros programas con él en Murcia. Un sueño hecho realidad.

Vivo (por ella)

Para este primer programa tenemos la primicia de contar con Xavier de la Asunción y Carlos Mellado, responsables de marketing y de producto, respectivamente, de Vivo, que acaba de aterrizar en España. Les recibimos con la canción que no podíamos dejar de tararear cuando escuchábamos el nombre de la marca, y ellos nos traen su flamante Vivo X51 5G, que tiene un gimbal incorporado.

Aparte de la estabilización de vídeo, este gimbal también tiene unas aplicaciones muy interesantes para la fotografía a baja luz. Es justo lo que probamos en directo con el propio teléfono. Apagamos todas las luces del plató y creo que el resultado nos sorprendió a todos.

Después de la entrevista, en la que también les sacamos la polémica sobre los 799 euros que cuesta este Vivo X51 5G, y tras el pequeño experimento, sometimos a Xavier y Carlos a varias de las preguntas que nos pasasteis a través de nuestro Instagram o canal de YouTube. Estad muy atentos porque os iremos pidiendo ayuda con las preguntas para próximos programas con otras marcas y podréis preguntar lo que queráis.

¿Qué hay sobre el resto del programa? John Tones nos habla de las películas, series y videojuegos más oscuros de la historia; Javier Lacort nos da consejos para hacer mejores fotos con nuestro móvil y a baja luz, y Alesya y Andrés se "pelean" por defender qué escogerían si tuvieran que quedarse entre una pantalla a 120 kHz o una batería de 5.000 mAh. ¿Con qué te quedarías tú?

Cómo participar en Xataka Live y ganar regalos

Por las circunstancias actuales, no podemos grabar los programas con público como hacíamos hasta ahora. Sin embargo, eso no quiere decir que no contemos con vosotros.

A la posibilidad de enviar las preguntas que queráis para nuestros invitados, hay que añadir una sorpresa que estamos preparando y en la que podréis ganar regalos. ¿Quieres ganar un Vivo X51 5G valorado en 799 euros? Muy atentos a nuestras redes sociales que estos días os explicaremos cómo.

Nos vemos pronto y, si te apetece, también puedes repasar los 12 programas de la primera temporada de Xataka Live.

Gracias por estar ahí.