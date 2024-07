Las últimas cuentas de Netflix en España no dejan lugar a dudas: perseguir las cuentas compartidas le ha salido muy bien

Incógnita despejada. A Netflix parece no haberle pasado factura su política de mano dura con las cuentas compartidas. Si quedaban dudas sobre si su decisión de restringirlas fuera del hogar penalizaría a la compañía entre los hogares españoles, sus últimos resultados las despejan por completo. Aunque no aporta datos sobre el número de abonados por países, las cuentas que Netflix Servicios de Transmisión España ha depositado en el Registro Mercantil resultan elocuentes: el año pasado crecieron sus ingresos y ganancias. Y a buen ritmo, lo que sugiere que más allá de la indignación inicial, sus usuarios no han castigado el cambio de política.

Los datos son claros.

Casi 691 millones. Esa es la cantidad que ha ingresado Netflix Servicios de Transmisión España el año pasado, según las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil. Para ser más concretos, 690,6 millones, lo que representa un aumento del 5,2%. Y no es el único dato que habrá arrancado más de una sonrisa en las oficinas de la compañía en España. Sus ganancias ascendieron de forma todavía más clara hasta los 10,6 millones, un 12,7% más que el año anterior.

¿Hay más cifras? Sí. La filial declaró un beneficio antes de impuestos de 14,2 millones, con lo que el incremento interanual es en ese caso mucho mayor, del 51%. Expansión aclara además que abonó a Hacienda 3,5 millones en Impuesto de Sociedades, capítulo que experimentó un incremento similar al de las ganancias, de casi el 13%. Según precisa el diario, la sociedad ha dedicado prácticamente todos los beneficios, los 10,6 millones, a retribuir a sus accionistas.

Importa cuánto… E importa cuándo, sobre en este caso. Si el balance de la compañía son interesantes no es solo por sus cifras, el volumen de ingresos o las ganancias que refleja. Tan o incluso más relevantes es el contexto... y sus lecturas.

El balance depositado en el Registro Mercantil es el primero que aporta una "fotografía" de cómo afectó la nueva política adoptada en España en febrero de 2023 por Netflix y que acabó con la "barra libre" de cuentas compartidas entre distintos domicilios. Las cifras en verde, con crecimientos de dos dígitos, reflejan que ese giro de timón no parece haberla penalizado. También dan una pista sobre el mayor o menor éxito de las nuevas tarifas, con suscripciones con anuncios.

Un buen trimestre. No son los únicos datos recientes que manejamos de la compañía a nivel global. Más allá de España, Netflix acaba de desvelar que durante el segundo trimestre ha sumado ocho millones de suscriptores hasta rondar los 277 millones. En cuanto a dinero contante y sonante, ingresó unos 9.560 millones de dólares con un beneficio operativo de 2.600, ambas por encima de 2023.

Se vienen cambios. Hay más novedades. En la carta que ha dirigido a los accionistas, Netflix ha deslizado también sus planes de aplicar cambios en su servicio. La firma estaría trabajando ya en el diseño de una nueva página de inicio, su "mayor actualización en una década", en palabras de la propia plataforma. A la espera de conocer más detalles o que los cambios lleguen a los usuarios, Netflix ha querido tantear el camino desgranando las ideas que tiene en mente.

"Esta nueva interfaz ofrece información de los títulos más visibles de un vistazo, incluida sinopsis, género y clasificaciones", detalla Netflix en un escrito al que ha tenido acceso Hollywood Reporter: "Las vistas previas de los títulos también son más grandes y dinámicas, con trailers más envolventes y carátulas más grandes".

Simplificando el diseño… y "My Netflix"”. En la misma línea la compañía asegura que ha querido "simplificar" la barra de navegación, que ha trasladado a la parte superior para "crear atajos más rápidos y fáciles". "Este nuevo diseño incluye My Netflix, que tiene todo lo que los miembros han guardado o visto y que antes solo estaba disponible en dispositivos móviles", abunda la empresa.

