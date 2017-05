Siete minutos de olas infinitas e hipnotizantes que han sido creadas a partir de solo siete fotos

No todo va a ser tecnología pura y dura, a veces nos encontramos con el resultado de la misma, en manos de verdaderos artistas. El caso que nos ocupa es el de un vídeo - o sucesión de animaciones - que parecen no tener fin y en el que el protagonista son las olas del mar.

El vídeo que compartimos es una composición de siete minutos de los diferentes trabajos que Armand Dijcks ha estado realizando con las fotografías de Ray Collins, especialista en retratar el mar. Todo ese metraje se ha confeccionado a partir de imágenes, nada de vídeos.

¿Cómo se consigue ese movimiento? Pues no será la primera vez que se tire de algoritmos para darle gracia a algo estático, pero en esta ocasión la herramienta principal es Adobe After Effects. Armand la utiliza en Infinite Now, más concretamente hace uso de ‘Puppet Warp’. La segunda herramienta utilizada es Cinemagraph de Flixel.





Un vídeo 4K de siete minutos que sale de siete imágenes estáticas, no es magia

Me imagino realizar este trabajo con una cámara de vídeo y me parece una tarea imposible, por resolución e iluminación necesaria. De hecho Dijcks comenta a la gente de PetaPixel que le han preguntado muchas veces por la cámara que ha utilizado para registrar el ‘slow-motion’.

Nada de cámaras de vídeo, aquí lo que se hace animar las imágenes, darle vida a las olas con las herramientas citadas: con After effects se crea el movimiento, con Cinemagraph Pro se le da forma de loop y se crean máscaras para las partes que tienen que moverse.

El acompañamiento perfecto lo pone la música, que se ha compuesto para la ocasión por André Heuvelman, e interpretada por el pianista Jeroen van Vliet, ambos de la Rotterdam Philharmonic Orchestra.

Las fantásticas animaciones sueltas las tenéis en este enlace, pero os voy a dejar algunas a continuación para que disfrutéis de su trabajo: