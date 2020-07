Uplay+, el servicio de streaming de UbiSoft, da libre acceso a su librería de un centenar de juegos durante una semana

Hace unos días, UbiSoft anunció que durante el transcurso de su presentación de novedades del próximo domingo, el Ubisoft Forward, 'Watch Dogs 2' sería completamente gratis. Ahora, la compañía francesa ha anunciado otro regalo, este mucho más abundante y espectacular: ha habilitado una prueba gratuita de suscripción a Uplay+, su servicio al estilo de Game Pass o EA Access.

El último día de la promoción será el 27 de julio, y hasta entonces, tendremos acceso libre al servicio durante un máximo de 7 días (aunque se pase de la fecha límite para suscribirse, es decir, que si te apuntas el mismo 27 de julio, podrás probarlo hasta el 3 de agosto). El dinero que te puedes ahorrar si te acoges a esta promoción es de 14,99 euros, y acaba de ponerse en marcha.

Qué hay en Uplay+

Los más de cien juegos que incluye la promoción abarca las franquicias más populares de Ubi Soft. Por ejemplo, están las sagas completas de 'Assassin's Creed' o 'Far Cry', todas las variantes por las que ha pasado 'Rayman' y prácticamente todas las sagas que han llevado a cuestas la autoría de Tom Clancy: 'Ghost Recon', 'The Division', 'Splinter Cell' y 'Rainbow Six'. Y 'Prince of Persia' abarca incluso las míticas entregas de Playstation 2.

Lo que no vas a encontrar en la selección es posibilidad de jugar fuera de PC, ni juegos que pertenezcan a third-parties, aunque Ubi Sift haya sido el publisher. Pero entre la celebrada saga de estrategia 'Anno...', los combates a caraperro de 'Blood Brothers', y juegos sin secuelas pero que merecieron mejor suerte, como 'From Dust', 'I Am Alive', 'Starlink' o 'Zombi', tienes para una semana bien rebosante de propuestas interactivas.