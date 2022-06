Trailer de 'Final Fantasy VII Remake Parte 2', exclusivo para PS5 el año que viene, y que ya anuncia tercera entrega

Finalmente, como cierre del breve evento del 25 aniversario de 'Final Fantasy VII', llegó el trailer de la segunda parte del remake del clásico, que finalmente recibirá el título de 'Final Fantasy VII Rebirth'. Y se apuntó una fecha aproximada para su lanzamiento: "el próximo invierno", como escuetamente concluyó Square Enix.

También se desveló cuántos episodios compondrían este remake del que es, posiblemente, uno de los juegos más queridos y mitificados de la franquicia. Ahora que el juego ha ido avanzando y Square Enix ha podido planificar el resto de la historia, ha afirmado que la saga se compondrá de tres partes, que el tercer capítulo ya ha comenzado su desarrollo, y que por la propia naturaleza de estos episodios, en los que se tiene una hoja de ruta muy definida, el desarrollo avanza muy rápido.

Y, por supuesto, hubo trailer, que arranca donde quedó el primer remake de Final Fantasy VII. Square Enix adelantó que "las escenas de las que son testigos los personajes tras dejar Midgar darán a los jugadores una fresca y nueva experiencia". Como siempre, se ha insistido en que el juego "está diseñado para que la gente pueda disfrutar de él conozcan o no el título original".

Además, habrá otros lanzamientos vinculados al juego original, lo que suma cuatro proyectos de 'Final Fantasy VII' desarrollándose a la vez. Cada uno de ellos, según Square Enix, "desempeña un rol diferente" e incluyen juegos con mecánicas que difieren por completo del título original. Se trata del RPG para móviles 'Final Fantasy VII Ever Crisis', la tercera temporada de 'Final Fantasy VII The First Soldier', también para móviles y, además, el anuncio de que 'Final Fantasy Vii Remake Intergrade', la versión mejorada para PC del juego original, llega hoy a Steam.