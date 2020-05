'The Last of Us Parte II': Combate, exploración, armamento y muchos más detalles desvelados en un gameplay de ocho minutos

Según se acerca el 19 de junio, fecha de lanzamiento prevista para la secuela del éxito de Naughty Dog, más detalles sobre su mecánica y ambientación van saliendo a flote. El pasado día 18 de mayo el estudio presentó en un nuevo State of Play de Sony unos cuantos detalles sobre el desarrollo de la esperadísima secuela, y lo aderezó con un gameplay de ocho minutos donde se pudieron desvelar unos cuantos secretos sobre un título que, por lo que parece, aún guarda sorpresas en la manga.

Estas son algunas de las novedades del vídeo, que podéis ver íntegro a continuación.

El argumento: la venganza como motor

Aunque muchos esperaban encontrarse con nuevos detalles sobre la trama del juego, todo lo que se contó sobre esta historia de una Ellie más madura se sabía a grandes rasgos: Ellie y Joel se instalan, después de lo sucedido en el primer juego, en una pequeña comunidad llamada Jackson, en Wyoming, autosuficiente y protegida de los infectados. Los años transcurren tranquilamente hasta que Ellie se convierte en una joven que sin embargo, y cuando la comunidad se ve atacada, vuelve a tomar las armas en busca de venganza.

El vídeo es muy cuidadoso de no revelar spoilers, así que todo indica a que la mecha que prende la furia de Ellie no será desvelada hasta que salga el juego. Lo que está claro es que la joven será ahora la protagonista absoluta de la acción, y la mayor parte del tiempo la vemos avanzar por los niveles en solitario, a lomos de un caballo y con la ocasional compañía de Joel.

La exploración: nuevos movimientos y posibilidades

Naughty Dog dejó claro que el juego sería el más extenso que jamás habían hecho, y subrayó la variedad de los escenarios que se presentan, de las zonas nevadas de Jackson a los entornos devastados por la vegetación en Seattle, similares a los que ya pudimos ver en el primer juego. Habrá vehículos como un caballo o un bote para facilitar el movimiento por entornos llenos de desniveles y vericuetos.

Los movimientos de Ellie serán ahora más versátiles: podrá escalar, saltar y balancearse en cuerdas. La exploración a fondo de los entornos será esencial tanto para encontrar recursos como para acceder a tramas secundarias que se desplegarán en la historia. Este aspecto ya se había apuntado con anterioridad en vídeos previos del juego, pero Naughty Dog volvió a recalcarlo.

Los enemigos: entre humanos e infectados

Si algo dejó claro el vídeo de ayer es que, aunque la acción de los infectados parece contaminarlo todo (y nunca mejor dicho), son los humanos más violentos y salvajes con los que más cuidado tendremos que llevar. Se dividen en dos facciones en Seattle: los paramilitares Lobos y la secta de los Serafitas, más enfocados al sigilo. Están enfrentados entre sí y contra los infectados, circunstancia que podremos volver a nuestro favor desatando el caos en los escenarios.

Entre los nuevos tipos de infectados están los tambaleadores, unos monstruos tipo tanque, cubiertos por una gruesa capa de pústulas y que expulsan un gas letal cuando reciben daño. Naughty Dog prometió más novedades en el catálogo de infectados, y dejó a la imaginación de los espectadores el visualizarlos, con un espantoso chillido de ultratumba sin imágenes.

Las mejoras de las armas: un poco más de rol (pero no mucho)

Como en la primera entrega, nuestro personaje podrá ir mejorando sus habilidades de combate y fabricando nuevo inventario (sobre todo botiquines de curación y armas más destructivas) con los objetos que se vaya encontrando a lo largo del juego. Este aspecto se ha potenciado en 'The Last of Us Parte II', ampliando el árbol de habilidades y de arsenal del personaje, y pudiendo aprender nuevas aptitudes.

A lo largo de la aventura, Ellie se irá encontrando con mesas de trabajo donde podrá mejorar sus armas, añadiéndoles miras telescópicas, silenciadores, más potencia de fuego o capacidad para el cargador, lo que ayudara a definir el estilo de juego. 'The Last of Us Parte II' no apuesta por la acción frontal, pero será decisión del jugador mejorar sus armas más contundentes o las más discretas.

Queda poco más de medio mes para la llegada del juego a nuestras consolas, y ya se habla de él como de uno de los grandes últimos lanzamientos de esta generación. Desde luego, en lo visual y en la evolución de su mecánica original parece no haberse quedado estancado. Dentro de poco podrás comprobarlo por ti mismo.