'Spider-Man 2' tiene fecha definitiva y confirma un nuevo villano: Venom y Kraven se enfrentarán a los héroes arácnidos

El Summer Game Fest 2023 también nos ha dejado unas cuantas novedades de ’Spider-Man 2’. Una de las más destacadas tiene que ver con la fecha de lanzamiento del juego. Sabíamos que iba a llegar a finales de este año a PlayStation 5. Ahora sabemos con certeza que aterrizará en la consola de Sony el próximo 20 de octubre.

En cuanto a los villanos, se ha confirmado que Venom no será Eddie Brock, por lo que tendremos que sumergirnos en el juego para descubrirlo. “Nuestro objetivo es contar una historia original, algo que no hayas visto”, aseguran los responsables del juego. No obstante, las imágenes nos han revelado la apariencia de la entidad alienígena.

Más detalles sobre el que aspira a ser uno de los mejores videojuegos de superhéroes

Lo nuevo de ’Spider-Man 2’ llega poco después de que el juego apareciera en el PlayStation Showcase de finales del mes pasado con un generoso tráiler de más de 12 minutos. En ese momento vimos a Kraven pisando Nueva York para enfrentarse a Peter Parker y Miles Morales, cada uno den su propia versión de Spider-Man.

En esta oportunidad nos encontramos con nuestros dos héroes librando una batalla en medio de uno de los barrios de la metrópolis estadounidense. Un primer vistazo al encuentro salvaje que tiene como finalidad derrotar a Kraven y Venom, quienes están destinados ser los villanos principales de este prometedor título.

Ciertamente, quedan muchas personas por responder. Por ejemplo, qué efecto tendrá en los eventos el traje de simbionte que lleva Parker, así como qué nuevos poderes y habilidades encontraremos en la mecánica de juego. La cuenta regresiva está en marcha para la llegada del último trabajo de Insomniac Games a PlayStation 5 el 20 de octubre.

Imágenes: Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment

En Xataka: El Steam español para Web3 que ha convencido a Square Enix: "Lo que al final importa es la calidad de los juegos"