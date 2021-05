'Sonic Colors' remasterizado y con serie de animación incluida destacan entre las novedades de Sega para el 30 aniversario de la mascota

'Sonic Colors', de 2010, es uno de los juegos mejor valorados por los fans en una carrera tan llena de altibajos como la del erizo azul. Para celebrar el 30 aniversario de la mascota, Sega lanzará una versión titulada 'Sonic Colors: Ultimate' que llegará el próximo 7 de septiembre a PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

No está claro en qué consistirán los cambios para esta versión 'Ultimate', pero Sega ha anunciado "gráficos espectaculares, features adicionales, un nuevo modo y mejoras en la mecánica". Ese modo extra, titulado Rival Rush, nos enfrentará a Metal Sonic. El juego vendrá acompañado de una miniserie animada en dos partes, con un curioso y muy simpático estilo sintético. La veremos durante el verano, y se titulará 'Rise of the Wisps'.

Un nuevo juego de Sonic para 2022

El evento de aniversario también ha propiciado muchos otros anuncios. Entre ellos, un juego de Sonic Team para 2022 y del que no se sabe absolutamente nada más allá de una brevísima intro. También se ha anunciado un nuevo recopilatorio de juegos clásicos, que incluye los tres primeros títulos de la franquicia y 'Sonic CD', así como la serie de Netflix, 'Sonic Prime', de la que se sigue sin conocer nada más allá de que llegará en 2022.

Aparte de eso, unos cuantos detalles para fans que podéis revisar en el vídeo con la presentación completa: de un concierto gratuito y online revisando las mejores bandas sonoras del personaje el próximo 23 de junio, a la aparición de otros juegos clásicos del personaje en distintas plataformas. Posiblemente los más notorios sean 'Sonic Mania', 'Team Sonic Racing' y 'Sonic Forces' en Playstation Now desde el 1 de junio, y 'Sonic Mania' en la Epic Games Store el 24 de junio.