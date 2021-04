La PlayStation 5 permitirá transferir los juegos a un almacenamiento USB externo tras su primera gran actualización

Sony acaba de anunciar todas las novedades que llegarán a la PlayStation 5 en su primera gran actualización, que se desplegará a lo largo del día de mañana a nivel global. La novedad más llamativa es que, finalmente, será posible almacenar los juegos en un dispositivo USB externo, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

Es una función interesante de cara a no tener que reinstalar un juego que hayamos descargado, jugado y eliminado previamente, pero conviene aclarar un matiz importante: los juegos se podrán almacenar en el dispositivo USB, pero no se podrán ejecutar desde él. El motivo, indican desde Sony, es que los juegos de PS5 necesitan la velocidad del SSD integrado en la propia consola.

De la consola al USB y tiro porque me toca

Según indican desde Sony, tras instalar la actualización en la consola los jugadores podrá transferir los juegos de PS5 a un almacenamiento USB, algo pensado para liberar la memoria interna. La función permitirá copiar de la consola al almacenamiento externo y del almacenamiento externo a la consola y, según Sony, será más rápido reinstalar los juegos de PS5 desde el almacenamiento que volver a descargarlos y copiarlos desde un disco.

Aquellos juegos que se copien al almacenamiento externo se podrán actualizar automáticamente cuando corresponda y, además, se podrá seleccionar qué modos de juego se deben instalar (historia o multijugador, por ejemplo) en los títulos que lo permitan. Lo que no será posible es, por un lado, ejecutar los juegos directamente desde el almacenamiento externo y, por otro lado, descargar los juegos directamente al almacenamiento externo. Es decir, que primero habrá que bajárselos en la consola y, posteriormente, pasarlos al dispositivo USB.

¿Y se puede usar cualquier almacenamiento USB? No exactamente. Sony tiene una serie de requisitos que se deben cumplir y son los siguientes:

USB SuperSpeed de 5 Gbps o posterior.

250 GB mínimo, 8 TB de capacidad máxima.

En cualquier caso, desde Sony afirman que no se garantiza que todos los dispositivos USB funcionen con PS4 y recuerdan que 1) no se puede conectar la unidad a través de un concentrad USB y que no se pueden conectar dos o más unidades USB al mismo tiempo. En el caso de hacerlo, solo se podrá usar una a la vez.

Cabe recordar que Sony anunció hace meses que el almacenamiento de la PlayStation 5 se podrá ampliar mediante unidades M.2 en el futuro. En palabras de la compañía, "actualmente estamos trabajando en esta función y os mantendremos informados con cualquier actualización".

Más novedades para la consola

Aunque la función para mover los juegos es la más llamativa, lo cierto es que no es la única. En la nueva actualización se ha implementado Share Play entre generaciones (para que los jugadores de PS5 puedan compartir la pantalla con jugadores de PS4 e incluso permitirles jugar), la descarga previa de las actualizaciones de los juegos (que tendrá que ser habilitada por los desarrolladores), la opción de ocultar juegos de la biblioteca y diferentes mejoras a nivel de interfaz.

Más información | Sony