El nuevo juego de 'The Witcher' ya está en marcha: Projekt Red dobla la apuesta desarrollándolo con Unreal Ungine 5

Está claro que CD Projekt Red quiere dejar atrás el sabor agridulce de 'Cyberpunk 2077', y hay una forma inequívoca de hacerlo: anunciando un nuevo 'The Witcher'. Su aclamada saga de juegos de mundo abierto basada en las novelas de Andrzej Sapkowski está en marcha de nuevo, y con una sorpresa para dar el pistoletazo de salida: lo está desarrollando con Unreal Engine 5, y no bajo su motor propietario, el REDengine.

Con ello, CD Projekt Red arranca lo que llama una "alianza estratégica" con Epic Games, creadores de Unreal Engine. Según el estudio polaco, este nuevo juego de 'The Witcher' no supone una mera cuarta parte, sino el inicio de una nueva saga para la franquicia, y por lo que parece, también un punto y aparte desde la perspectiva técnica. Desde 'The Witcher 2: Assassins of Kings', de 2011, CD Projekt Red estaba usando ininterrumpidamente en todos sus juegos su propio motor.

Más 'The Witcher', es la guerra

Según CD Projekt Red, esta relación con Epic abarca no solo la licencia del novísimo motor, sino también "el desarrollo técnico de Unreal Engine 5, así como del potenciales versiones futuras de Unreal Engine". La colaboración, por tanto, va más allá del empleo en un solo juego, y "el objetivo principal es ayudar a adaptar el motor a las experiencias de mundo abierto, empezando por el desarrollo del próximo juego de la franquicia The Witcher".