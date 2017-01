Nintendo Switch ya se puede reservar en España por 329,95 euros

Ha sido rápido: Nintendo anunciaba esta madrugada los detalles, el precio y la disponibilidad de Nintendo Switch, que desde hace unos instantes ya está disponible para reservar en varias tiendas españolas aunque la fecha de salida se mantiene para el día 3 de marzo. Aunque Nintendo no ofrece un precio oficial, en España podrá adquirirse en la mayor parte de comercios por 329,95 euros.

En Amazon, por ejemplo, pueden encontrarse ambas versiones de la consola (con los mandos en gris o con los mandos azul y rojo) por 329,95 euros. Eso sí, ya han advertido que no tendrán muchas unidades para el lanzamiento y de hecho, si haces ahora tu pedido, ya llega unos días más tarde del día 3 de marzo.

En Game también tienen disponible la consola para reservar al mismo precio, y también un montón de accesorios. Si reservas la consola tendrás que pagar 20 euros por adelantado en concepto de reserva, pero a cambio la edición Game contiene una taza de regalo. La edición especial de 'Legend of Zelda: breath of the wild' puede reservarse también pagando 5 euros, aunque el precio final asciende a 94,95 euros.

En Fnac la consola se vende por un precio base de 329,99 euros, con la ventaja adicional de que si eres socio puedes acumular 16,50 euros en un vale para gastar después. La consola incluye además un gorro rojo de Nintendo de regalo. En su catálogo también tienen los juegos 1-2 Switch (44,64 euros) y 'The Legend of Zelda Breath of the Wild' en su versión normal por 61,74 euros.

Iremos añadiendo a este artículo otras tiendas que vayan añadiendo la consola a sus catálogos.

