Lo mejor de los Game Awards 2020: 'The Last of Us 2' juego del año y trailers de 'Dragon Age', 'Mass Effect', 'Perfect Dark' y mucho más

Con algo de material nuevo muy anticipado (sagas como 'Mass Effect' en cabeza), algún que otro anuncio sorprendente (nuevas secuelas de clásicos como 'Perfect Dark' o 'Ghosts'n Goblins') y premios que no se puede decir que hayan dejado pasmado a nadie, la pasada entrega de los Game Awards ha dejado unos cuantos trailers y anuncios para el recuerdo. El evento producido por Geoff Keighley cada vez tiene más peso publicitario en la industria, y los estudios lo saben, aunque ha habido grandes ausencias (FromSoftware y, en términos generales, grandes anuncios de exclusividades de Playstation o Nintendo).

Resumimos a continuación lo mejor y más espectacular de esta edición de los premios. El palmarés, los anuncios más relevantes y los algo menos espectaculares pero que a nosotros nos hacen tilín. Esto es lo que ha dado de sí la edición de 2020 de los Game Awards, un año especial y algo sombrío para toda la industria del entretenimiento, pero que los videojuegos han capeado con el final de una generación de consolas que ha permitido exprimir más de un hardware. Podéis verlo íntegro aquí:

Los premios

Siete galardones se lleva 'The Last of Us 2', entre ellos, cómo no, mejor juego del año. Otros de los más destacados son el de mejor dirección o mejor narrativa. Pocas sorpresas en otros campos: nadie más que 'Among Us' podía ganar el de mejor juego para móviles y pocos como 'Half-Life: Alyx' han explotado la realidad virtual. Más han sorprendido premios como mejor multijugador para el mismo 'Among Us', dejando por el camino a todo tipo de superproducciones, o la reverencia al estupendo 'Hades', con dos merecidos galardones. Os detallamos el palmarés a continuación:

Mejor lanzamiento del año (GOTY)

The Last of Us Part II

Mejor dirección de juego

The Last of Us Part II

Mejor narrativa

The Last of Us Part II

Mejor dirección de arte

Ghost of Tsushima

Mejor diseño sonoro

The Last of Us Part II

Mejor banda sonora/apartado musical

Final Fantasy VII Remake

Mejor interpretación

Laura Bailey (Abby), The Last of Us Part II

Premio Game for Impact —Juegos que invitan a la reflexión—

Tell Me Why

Mejor juego en constante evolución

No Man's Sky

Mejor videojuego indie

Hades

Mejor videojuego para móviles

Among Us

Mejor soporte de comunidad

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor videojuego para dispositivos VR/AR

Half-Life: Alyx

Innovación en accesibilidad

The Last Of Us Part II

Mejor videojuego de accion

Hades

Mejor videojuego de accion/aventura

The Last Of Us Part II

Mejor videojuego de rol

Final Fantasy VII Remake

Mejor videojuego de lucha

Mortal Kombat 11 Ultimate

Mejor videojuego familiar

Animal Crossing: New Horizons

Mejor videojuego de simulación/estrategia

Microsoft Flight Simulator

Mejor videojuego de deportes/carreras

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Mejor multijugador

Among Us

Mejor creador de contenidos

Valkyrae

Mejor videojuego debutante (de un nuevo estudio indie)

Phasmophobia

... y algunos de los mejores anuncios de la noche

ARK 2

Vin Diesel protagoniza esta aventura de acción, supervivencia y dinosaurios que llegará en exclusiva para Xbox Series, y del que también se ha anunciado una serie de animación que desvelará un trailer extendido en las próximas horas.

Warhammer 40.000: Darktide

Primer trailer con gameplay de un juego que ya se había anunciado, pero del que se sabía poco. Gore y violencia a paletadas, ambientado en la ciudad colmena Tertium y con mecánica cooperativa para cuatro jugadores, combinando peleas cuerpo a cuerpo y armamento pesado.

Dragon Age

Aún no está claro si lo nuevo de Bioware se llamará 'Dragon Age 4' o el título vendrá sin número, pero está claro que el estudio se está empleando a fondo con la ambientación: ciudadelas tenebrosas, cuevas llenas de monstruos... y algún regreso esperado, como el del personaje de Solas, que ya en 2018 anunciaba su vuelta a la serie.

Among Us

'Airship' es el título del nuevo mapa de 'Among Us', que llegará a nuestros móviles a principios de 2021. Habrá nuevas pruebas, como sacar la basura, y tendremos que movernos por una nave enorme con varios niveles, además de poder escoger dónde aparecer con cada partida.

Back4Blood

Turtle Rock, creadores del ya legendario cooperativo matazombis 'Left 4 Dead', vuelven por sus fueros con otro juego de acción para cuatro escapando de un ejército de muertos vivientes. Habrá alfa este mismo año y el lanzamiento definitivo será multiplataforma y en junio de 2021.

The Callisto Protocol

Uno de los creadores de la aterradora saga 'Dead Space' vuelve con una franquicia que promete ser tan inquietante y perturbadora como su anterior éxito. De nuevo volvemos al espacio exterior en busca del terror máximo, esta vez ambientado en una tenebrosa cárcel espacial.

Ghost 'N Goblins Resurrection

La inconfundible melodía de los clásicos arcade de Capcom anuncian esta actualización de 'Ghosts 'n Goblins' y 'Ghouls' n Ghosts' exclusivo para Switch y que llegará en febrero del año. En el trailer se distinguen perfectamente fases, enemigos, armaduras y muertes, muchas muertes que nos resultan familiares. Un estupendo paseo nostálgico por el medievo más atroz.

Evil Dead: The Game

Ash y su eterno enfrentamiento con los muertos de 'Evil Dead' han tenido bastante suerte en sus incursiones en los videojuegos, dando pie siempre a títulos simpáticos y muy divertidos. Esta vez la cosa parece ir de acción cooperativa, recuperando el ambiente de la primera entrega y con personajes de toda la saga.

Mass Effect

Parece que de momento está en un estado embrionario, pero Bioware confirma que habrá futuras entregas de 'Mass Effect' con un escueto trailer donde una Asari contempla un planeta helado. De momento, obviamente, sin fecha ni formatos.

Perfect Dark

El anuncio sorpresa de la noche ha venido de la mano de The Initiative, el ya muy concurrido estudio-macedonia de Microsoft, que se encarga de recuperar 'Perfect Dark', el revolucionario juego que en 2000 cambió la acción en primera persona en Nintendo 64. Esta vez tenemos mensaje ecologista y, cómo no, el regreso de Joanna Dark.

Sephiroth en 'Super Smash Bros. Ultimate'

Y finalmente, el bombazo con el que arrancó la ceremonia: Sephiroth, villano de 'Final Fantasy VII', se incorpora al róster de 'Super Smash Bros. Ultimate'. Y está a la vuelta de la esquina, en diciembre.