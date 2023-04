He probado 'Disney Speedstorm': si Disney quiere competir con 'Mario Kart', va por el buen camino

‘Mario Kart’: bien. Personajes de Disney: bien. ¿Un juego de carreras que combina ambos elementos? Eso es justamente lo que nos propone ‘Disney Speedstorm’, el nuevo juego del estudio español Gameloft que llegará próximamente a PC y consolas y que ya hemos podido probar desde Xataka. Y sí, no tiene mala pinta, aunque hay algunas cosas que merece la pena reseñar.

Cabe destacar que esto lo podemos tomar como unas primeras impresiones. No hemos tenido ocasión de jugar durante horas y horas, al menos en este momento, pero las carreras que nos hemos echado nos han servido para darnos cuenta de que hay un mimo especial en el juego al mismo tiempo que hay mucho heredado de los juegos móviles que seguramente va a dar que hablar.

Mickey Mouse se sube al kart

Aquellos que le hayan echado horas a Mario Kart se encontrarán como pez en el agua en ‘Disney Speedstorm’. El juego, en esencia, es prácticamente igual, pero con una vuelta de tuerca en forma de roles. Los pilotos están divididos en clases, a cada cual con su lote de habilidades enfocado a un tipo de juego. Hay algunos que tienen habilidades para aumentar la velocidad puntualmente, otros que atacan, otros que se defienden… Esto le da un puntito de estrategia al juego que, todo sea dicho, ha de equilibrarse bien para evitar el clásico “corredor dentro del meta, corredor fuera del meta”.

Por lo demás, la mecánica es igual a otros juegos del género. Eliges el piloto, te subes al coche y corres por los circuitos con el objetivo de ganar y/o hacer desafíos de carrera, como lanzar X número de habilidades o acabar entre los tres primeros. La clave, claro está, está en que conduces con personajes Disney, como Mickey Mouse, Jack Sparrow, Hércules o el Pato Donald.

Ahí entra en juego la personalización, que es algo escasa en comparación con otros títulos. Podemos conseguir diferentes atuendos para el personaje y modificar ligeramente los coches, pero poco más. De desbloquear este contenido se encarga el progreso natural del juego y un pase de batalla por el que habrá que pagar, pero luego hablamos de la monetización y esas cosas. Primero, centrémonos en el gameplay.

Visualmente, el juego es un espectáculo. Los modelos están muy bien detallados y el diseño de los circuitos es muy bueno. Hay mapas, como el de Hércules o el de Jack Sparrow, que son una barbaridad. No solo porque el nivel de detalle sea muy alto, que también, sino porque siempre están pasando cosas. Por ejemplo, en el circuito de Jack Sparrow pasas entre dos barcos bombardeándose entre sí, lo que llena el circuito de humo, partículas y sonidos. Por poner un par de puntillas, al juego le falta algo de color y viveza y los coches están totalmente desaprovechados.

Es una pena, una auténtica pena, que teniendo las licencias que tiene no se haya apostado por un diseño más juguetón. Todos los karts son eso, karts. Cierto es que tienen detalles relacionados con los personajes, pero me parece una oportunidad perdida el no haber aprovechado para hacer cosas diferentes, como un coche basado en las botellas de gritos de Monstruos S.A. para Sully, algo más “mágico” para Mickey o un coche con forma de columna o con una hidra para Hércules. Una lástima, la verdad.

Los controles son sencillotes, muy sencillotes. Acelerar, derrapar para conseguir un boost, saltar para hacer trucos, girar, lanzar habilidades y echarse hacia un lado u otro para impactar a los enemigos. Realmente, no tiene más. Un par de partidas y lo tendremos todo perfectamente pillado. Por poner una pega, yo he jugado en PC con mando (porque este juego pide mando) y he notado que, si pulsas varios botones a la vez, por ejemplo, lanzar una habilidad hacia atrás mientras aceleras, el acelerador se para por algún motivo. Cosillas a arreglar, pero poco más.

El juego se siente bien y las carreras son agradables. El problema es que me falta algo. El coche se siente demasiado ligero, como si estuviera hecho de cartón, y da la sensación de que da igual el personaje/coche que lleves, siempre está capacitado para hacer curvas cerradas, saltar como si nada… También se siente lento. Solo cuando usamos el turbo tenemos la sensación de acelerón, pero durante el resto de la carrera parece que la velocidad no está ahí.

Esta monetización huele a móvil

Como juego como servicio que es, ‘Diney Speedstorm’ será free to play y se monetizará mediante micropagos, y aquí tenemos un poco de todo. Por un lado, hay un pase dorado con recompensas y, por otro lado, hay una especie de cajas de botín aleatorias (que, por suerte, no repiten los componentes una vez hayan sido conseguidos) con sus respectivas probabilidades. De la misma forma, hay diferentes tipos de divisas que habrá que gestionar para comprar unas cosas u otras. Nada nuevo, realmente. El problema viene con lo que se puede conseguir con estos micropagos.

Los personajes jugables tienen niveles, de una a cinco estrellas. A más estrellas, mejores atributos. Podemos mejorar estos personajes mediante el progreso natural del juego, pero también podemos conseguir los componentes necesarios para hacerlo micropagos y cajas de botín mediante. Asimismo, hay personajes secundarios, una especie de acompañantes, que nos mejoran las estadísticas y que también se consiguen en las cajas de botín. Y este tipo de cosas tienen un impacto directo en el juego, ya que hacen que el personaje sea más rápido, tenga habilidades más potentes, etc.

¿Es pay to win? Es pronto para decirlo, pero lo que sabemos de este tipo de juegos en móvil, donde ‘Disney Speedstorm’ no está disponible por cierto, es que hay cierta tendencia al pay to fast, es decir, puedes progresar a un ritmo concreto jugando, pero puedes progresar a un ritmo más alto pasando por caja. Es algo a tener en cuenta: este juego es un juego como servicio, con todo lo bueno y todo lo malo de este sistema.

Un juego que apunta maneras, con sus cosillas

‘Disney Speedstorm’ invita a jugar y, como juego de carreras sencillote, es muy amigable tanto con los usuarios experimentados como con los nuevos. Es divertido, está bien diseñado (aunque le falte un pelín de chispa) y la experiencia jugable es muy buena. Las bases están ahí, ahora queda pulir ciertos aspectos que harían del juego algo todavía más entretenido.

Es un juego divertido, sin duda, y además está acompañado por una banda sonora que combina los temas clásicos con un tono más actual. Es una buena alternativa para los que no tengan una Nintendo Switch o no quieran pasar por caja para comprar Mario Kart. Recordemos que ese juego es, o mejor dicho, será gratuito cuando salga del early access, por lo que no se pierde nada por descargarlo y probarlo por uno mismo para sacar conclusiones propias. Por cierto, minipunto por el modo local que promete carreras entre amigos con una pizza de por medio.

Sobre su fecha de lanzamiento, todavía no se sabe. Para empezar a jugar ya hay que comprar un paquete de fundador, que incluye acceso al early access (según el tier, habrá más o menos recompensas adicionales). Lo que sí sabemos es que saldrá en consolas old y next-gen, Nintendo Switch y PC.

Imágenes | Capturas propias

En Xataka | Lanzado hace 28 años, un videojuego sigue siendo exitosísimo para sus desarrolladores: miles de euros de bonus