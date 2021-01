Google Stadia sigue completando una de las piezas clave que necesita: así llega a las smart TVs LG

Ayer fue el día de LG en el CES 2021. Durante su conferencia, y de forma muy escueta, la compañía coreana confirmó que Google Stadia, la plataforma de streaming de videojuegos de Google, llegará a sus televisores a lo largo de 2021. No dio más detalles, pero ahora la empresa ha confirmado algunos datos interesantes que merece la pena tener en cuenta.

El primero de ellos es la fecha. Según LG, Google Stadia llegará a los últimos Smart TVs a finales de 2021, es decir, que todavía habrá que esperar. Por otro lado, LG ha confirmado que no usaremos una webapp, sino que se podrá jugar de forma nativa en la plataforma webOS mediante una aplicación que se descargará desde la LG Content Store.

Experiencia nativa en los televisores LG

Desde LG afirman que Stadia llegará a sus Smart TVs, aunque no detallan exactamente a cuáles. No obstante, destacan que en el momento de lanzamiento estará disponible en los modelos con webOS 6.0, mientras que los televisores con webOS 5.0 lo recibirán posteriormente en este mismo año. Desde Xataka hemos contactado con LG para conocer los modelos exactos y nos han respondido con este mismo dato, así que cabe esperar que, como mínimo, llegue a los modelos OLED, QNED Mini LED, NanoCell y UHD de 2021.

De lanzamiento, Google Stadia estará disponible en los televisores con webOS 6.0

La aplicación nativa para Stadia llegará después de que Google añada el soporte para Google TV. Hace poco Google lanzó su nuevo Chromecast con Google TV, una nueva interfaz y experiencia de uso, pero dicha interfaz no tiene soporte para Google Stadia. Se espera que sea compatible a lo largo de este año y eso también supondría una buena noticia para los usuarios de televisores con Google TV, como los anunciados por Sony recientemente, ya que teóricamente Stadia sería compatible con ellos.

En cualquier caso, LG es la primera marca de televisores que ofrece el soporte de forma nativa. Habrá que ver si otros fabricantes se suman. También supone un pequeño paso adelante para Google Stadia, que finalmente comienza a integrarse en más y más dispositivos. LG webOS y Android son las dos únicas plataformas en las que se podrá acceder a una aplicación nativa, mientras que en escritorio y en iOS se accede mediante una webapp (por ahora).

De esta forma, Google Stadia se adelanta a su principal competidor, Microsoft xCloud. De hecho, Phil Spencer confirmó que Microsoft estaba trabajando para llevar xCloud a los televisores en forma de app, pero por el momento es poco más que un adelanto que todavía no se ha materializado. En lo referente a NVIDIA GeForce Now, otro gran exponente del juego en streaming, desde The Verge aseguran que también llegará a los televisores de LG de forma nativa.