'God of War' llegará (probablemente) al PC: así lo indica la filtración en el servicio NVIDIA GeForce NOW

Los exclusivos de la PlayStation están dejando de ser tan exclusivos. Sony ya lanzó con éxito 'Horizon Zero Dawn' y 'Days Gone' hace unos meses, y hace poco confirmó que 'Uncharted 4' también llegaría a los PCs con Windows. Ahora nuevos indicios apuntan a que el próximo en llegar a PC será el legendario 'God of War'.

Así lo muestra una lista filtrada de juegos que teóricamente llegarán al servicio GeForce NOW de NVIDIA y entre los que se incluye este exclusivo de Sony. La empresa ha confirmado a The Verge que la lista es real, pero afirman que se usa solo a nivel interno y que en ella hay "títulos especulativos".

Kratos se prepara para desembarcar en el PC

La lista —disponible en GitHub gracias al creador de SteamDB, Pavel Djundik— fue descubierta por un desarrollador llamado Ighor July que precisamente estuvo indagando en el servicio de streaming de videojuegos de NVIDIA, llamado GeForce NOW.

Al hacerlo descubrió esa lista que al ser importada con un servidor proxy hizo que en GeForce NOW aparecieran más de 18.000 juegos, aunque la inmensa mayoría de ellos no funcionaban ni aunque el usuario los tuviera comprados, como suele ser requisito en el servicio.

En esa lista filtrada había además un buen número de aplicaciones como 3D Max, Maya, Adobe Photoshop e incluso Microsoft Office, pero lo que le causó más sorpresa fue encontrar juegos que nunca habían sido anunciados para esta plataforma, como 'Mafia: Definitive Edition' o 'God of War' en su versión para PS4 de 2018, que teóricamente también estaría preparando su versión para PC.

La hipotética aparición de 'God of War' para PC tiene sentido: Sony, como decíamos, ha cosechado un éxito notable con las versiones para equipos basados en Windows de 'Horizon Zero Dawn' y 'Zero Days', y no parece descabellado pensar que quiera aprovechar esa buena racha con otro de sus exclusivos más reputados.

También es cierto que en esa lista aparecen muchos títulos que parece altamente improbable que acaben estando disponibles en el servicio de GeForce Now. Por ejemplo, títulos exclusivos de las Oculus Rift de Facebook o un hipotético 'Titanfall 3' que en realidad parece hacer referencia a 'Apex Legends'.

Con todo y con eso, 'God of War' es un título que ciertamente sí podría acabar apareciendo en su versión para PC, y de hecho en la lista filtrada incluso se revela que podría acabar apareciendo también disponible a la venta en Steam.

