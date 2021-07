'FIFA 22' llega envuelto en polémica: no habrá actualización gratuita a next-gen y la versión de PC estará recortada

Como no podría ser de otra forma, se acerca el final de año y la nueva edición de 'FIFA' ha salido a calentar de cara a su lanzamiento a principios de octubre. Electronic Arts ha dado a conocer el juego en un comunicado de prensa en el que ha detallado las mejoras y lo que podemos esperar del nuevo título de fútbol. La compañía ha tomado una serie de decisiones polémicas y la crítica, por supuesto, no se ha hecho de rogar.

Lo ha hecho por tres motivos. El primero es que la nueva tecnología insignia de movimiento, HyperMotion, solo estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y Google Stadia, pero no en old-gen ni en PC. El segundo es que no habrá actualizaciones gratuitas a next-gen. El tercero es que la versión de Nintendo Switch será una Legacy Edition (otra vez).

La polémica con 'FIFA 22'

Empecemos por el principio. Una de las principales novedades del juego es la tecnología HyperMotion. Según describen desde EA, HyperMotion es una tecnología de aprendizaje automático que busca conseguir movimientos más fluidos y realistas. En palabras de la editora:

"La tecnología HyperMotion permitió integrar la primera captura de movimiento de 22 futbolistas profesionales jugando a alta intensidad. Además, el algoritmo de aprendizaje automático patentado por EA aprende de más de 8,7 millones de fotogramas de captura de partidos avanzados, y luego escribe nuevas animaciones en tiempo real para crear un movimiento futbolístico orgánico a través de una variedad de interacciones en el campo. Ya sea un disparo, un pase o un centro, HyperMotion transforma la forma en que los jugadores se mueven con y sin el balón".

Es una de las grandes novedades del juego, pero tiene un problema: solo estará disponible en 'FIFA 22' para PS5, Xbox Series X|S y Google Stadia. Eso deja fuera no solo a la old-gen (PS4 y Xbox One), sino también al PC. La old-gen podría tener cierta justificación (falta de potencia, hardware desfasado, etc.), pero la decisión de excluir al PC de esta tecnología es extraña.

Y es curioso, porque estamos hablando de que ordenadores que monten una RTX 3080 o 3090 o una de las propuestas equivalentes de AMD no van a poder acceder a esta tecnología que, como decíamos, es de las principales mejoras del juego. Y potencia no les falta a esos componentes. Los motivos no se han desvelado.

Esto nos lleva directamente al segundo punto polémico: no se puede actualizar gratis a la next-gen. Lo que estamos viendo en la inmensa mayoría de juegos intergeneracionales es que si compramos la versión de PS4 podremos actualizar gratis a la versión next-gen cuando consigamos hacernos con una consola. No es el caso de 'FIFA 22'.

'FIFA 22' se puede comprar en varias versiones. La estándar, que está disponible en old-gen (69,99 euros) y next-gen (79,99 euros), y la Ultimate, que vale 99,99 euros. Esta versión más cara no solo tiene algunos extras, sino que es la única que incluye la actualización de old-gen a next-gen. Se aplica tanto en Xbox como en PlayStation.

Para poder actualizar de old-gen a next-gen hay que comprar la edición Ultimate, que vale 99,99 euros

¿Cuál es el problema con esto? Que si compras el juego para PlayStation 4 y luego consigues una PlayStation 5, la versión de PS5 se tendrá que comprar aparte, por lo que hay tres opciones: gastar 99,99 euros de primeras para poder actualizar, gastar 69,99 euros y, en el caso de conseguir una PS5, gastar 79,99 euros más para la versión optimizada o, simplemente, jugar a la versión de PS4 en la PS5 (gracias a la retrocompatibilidad), lo que implica no poder acceder a HyperMotion a pesar de tener una consola compatible.

Algo similar sucede en 'Battlefield 2042', que es otro de los grandes lanzamientos futuros de Electronic Arts. El juego es retrocompatible, pero si compramos la versión estándar de PS4 no podremos actualizar a la de PS5. Eso solo será posible con la versión Ultimate que, en esta ocasión, cuesta 119,99 euros. No ha pasado lo mismo con 'Jedi Fallen Order', que recientemente recibió las versiones de PS5 y Xbox Series X|S y la actualización fue gratuita.

Y llegamos así al tercer objeto de polémica, que es la versión de Nintendo Switch. 'FIFA 22' para Nintendo Switch será una Legacy Edition. Esto, básicamente, significa que se actualizarán las equipaciones, estadios y plantillas, pero no se añadirán características nuevas, modos de juego o funciones. Es la cuarta vez que EA hace esto en Nintendo Switch.

En pocas palabras, el juego será igual que las versiones anteriores, pero con elementos gráficos renovados. Aquí podemos citar directamente a la eShop de Nintendo y sus fichas de 'FIFA 21' y 'FIFA 20', en las que se dice lo siguiente:

Ficha de 'FIFA 20' : "Las características y modos de juego serán los mismos que en FIFA 19 en Nintendo Switch".

: "Las características y modos de juego serán los mismos que en FIFA 19 en Nintendo Switch". Ficha de 'FIFA 21' : "Las características y los modos de juego serán los mismos de FIFA 20 para Nintendo Switch".

'FIFA 21' en Switch no tuvo nuevas mecánicas con respecto a 'FIFA 20'. Tampoco adoptó los modos de juego "El camino" ni "FIFA VOLTA". Fue, básicamente, una actualización estética. 'FIFA 22' seguirá la misma senda, por lo que los jugadores de Switch tendrán un juego con equipaciones y plantillas renovadas, pero poco más.

Desde Xataka hemos contactado con Electronic Arts para solicitar más información sobre estas tres decisiones y actualizaremos en el caso de recibir respuesta.