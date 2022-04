Activision Blizzard revela la fecha de lanzamiento de 'Diablo Inmortal' y lo que podemos esperar del nuevo 'Call of Duty'

Activision Blizzard, la compañía encargada de la franquicia 'Call of Duty', 'Diablo', 'World of Warcraft' y, próximamente, y si el mercado lo permite, propiedad de Microsoft, acaba de anunciar un montón de novedades relacionadas con dos de sus títulos más conocidos, incluyendo qué podemos esperar del próximo 'Call of Duty' y, por fin, la fecha de lanzamiento de 'Diablo Inmortal'.

Lo ha hecho en su presentación de resultados financieros trimestral, disponible en la web de inversores de la compañía. Dejando los números aparte, hablemos de videojuegos y de lo que ha confirmado la compañía.

'Diablo Inmortal' llega en junio y confirma estreno en PC

Empezamos con el que, sin lugar a dudas, es uno de los juegos móviles más esperados desde su anuncio: 'Diablo Inmortal'. Anunciado en noviembre de 2018 durante la BlizzCon, 'Diablo Inmortal' es un MMOARPG desarrollado originalmente para móviles. La idea era llevar la experiencia diablo a más dispositivos en formato free-to-play.

Hoy, casi cuatro años después, Activision Blizzard ha confirmado que 'Diablo Inmortal' se lanzará el 2 de junio de 2022 "en la mayoría de regiones del mundo". Asegura la empresa que hay 30 millones de personas pre-registradas y, como novedad, que el juego también llegará a PC con juego cruzado y progresión cruzada.

En lo que concierne a 'Diablo 4', el desarrollo del mismo "progresa bien" y ya se está testando internamente. En cuanto a 'Overwatch 2', su desarrollo también va bien y las pruebas del modo PvP compenzarán el 26 de abril. Para el lanzamiento de ambos títulos todavía habrá que esperar.

'Call of Duty' está de vuelta

A pesar de los rumores acerca de que este año no habría 'Call of Duty' (que fueron desmentidos poco después), Activision ha confirmado que este año se viene nuevo 'Call of Duty' premium (es decir, entrega de pago). En concreto, la empresa ha dicho lo siguiente:

"El 'Call of Duty' de este año es una secuela del 'Modern Warfare' de 2019, el título más exitoso de 'Call of Duty' hasta la fecha, y será la experiencia más avanzada de la historia de la franquicia." - (Las negritas son propias).

Esto no confirma que vaya a ser un 'Modern Warfare 2' remasterizado, pero sí deja ver por dónde van los tiros. También estamos a la espera de una nueva "experiencia 'Warzone'" que, de acuerdo a Microsoft, se ha desarrollado desde cero junto al juego premium y ofrecerá "innovaciones revolucionarias". Para ello habrá que esperar a finales de año.

Más información | Activision Blizzard