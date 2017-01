Tesla tiene un modo ‘Ludicrous Plus’ que permite a los Model S acelerar el 0 a 100 km/h todavía más rápido

Mientras van apareciendo rivales que teóricamente son tan rápidos y cómodos como el Model S, los chicos de Tesla Motors tienen un vehículo real que van mejorando día a día, con actualizaciones periódicas más propias de un gadgets que de un coche.

Con mejorar el vehículo a veces no nos referimos a que se vaya a convertir en un coche efectivamente mejor para el cliente, en este caso es algo más exagerado que necesario, pero ahí está el cambio. Se trata de una actualización para el vehículo más potente y capaz de la casa, el Model S P100D.

El P100D ya había demostrado que era un monstruo acelerando, había mejorado a todo bicho eléctrico que se le presente, y molesta a muchos coches de combustión ideados únicamente para ser superdeportivos.

Esta semana ha llegado a algunos clientes que gustosamente reciben de golpe unos 30CV más en el conjunto, para llegar a los 781CV (son unos 573kW).

Promising early results from the Ludricrous Easter egg. Looks like 0 to 60 mph in 2.34 sec (Motor Trend spec) might be achievable...