IKEA diseñó siete vehículos autónomos, pero éstos funcionarían más como hoteles, tiendas, oficinas o como sala de juegos

El desarrollo de vehículos autónomos es ahora mismo una apuesta en el futuro, con cientos de compañías metidas en una gran cantidad de proyectos que apuntan a intensificarse durante la siguiente década. La mayoría de los proyectos apuntan a coches que nos transporten de un sitio a otro sin que tengamos que conducir, como un servicio de taxis sin conductor, pero ¿por qué no imaginar el coche autónomo más allá de como un medio de transporte? Pues esto es precisamente lo que se le ha ocurrido a IKEA y la verdad no es mala idea.

IKEA, a través de su Future Living Lab, en colaboración con el estudio de diseño SPACE10 han creado un proyecto bautizado como 'Spaces on Wheels', donde han diseñado seis vehículos autónomos que sirven para ofrecer servicios bajo demanda directo a donde se encuentre el usuario. Vamos, como un Uber para pedir, por ejemplo, un hospital.

La idea es curiosa y muy interesante, ya que se nos plantea solicitar diversos servicios que llegarían a nuestra ubicación y no viceversa, como suelen ocurrir hoy día. La ventaja de estos vehículos sería que nos llevarían servicios directo a nuestro domicilio, y también servirían para transportarnos a nuestro sitio de trabajo o a otro lugar mientras realizamos una actividad.

'Spaces on Wheels' nos propone siete vehículos autónomos: una oficina, con un espacio de trabajo que también podría servir como sala de reunión; café, para desayunar o comer mientras nos dirigimos a algún sitio; cuidado de la salud, que es un sitio para ofrecer tratamientos y diagnósticos; tienda de alimentos, con productos frescos listos para consumir; Sala de juegos, con experiencias en realidad aumentada; hotel, que es una habitación equipada para dormir y descansar mientras se hace un trayecto; y tienda de productos, que se nos ofrece como un IKEA sobre ruedas que también se podría adaptar para ofrecer otros productos.

Para su funcionamiento, SPACE10 también ha desarrollado una aplicación que permitirá a las personas 'solicitar' los vehículos desde sus smartphones (por el momento sólo disponible para iPhone) y experimentar esto en realidad aumentada. Pero lo más interesante es que el proyecto no sólo se basa en mostrar estas ideas y diseños, sino que también es parte de un estudio más amplio del tema, donde nos plantean los beneficios de este tipo de vehículos, ya podríamos tener hospitales móviles autónomos que se dirijan a zonas marginadas.

Kaave Verter, cofundador y director general de SPACE10, lo explica de la siguiente manera:

"Cuando los espacios son capaces de moverse por sí mismos, entonces ellos ya no es sólo son medios de transporte, ya que podrían ser adaptados a las actividades en las que pasamos más tiempo, todo mientras nos movemos del punto A al B. Esto podría cambiar profundamente la vida de muchas personas para bien y esa es la razón por la que nos parece tan interesante."

Por su parte, Göran Nilsson, gerente de innovación conceptual de los sistemas IKEA, mencionó:

"No tenemos la intención de fabricar automóviles, pero en un futuro donde la gente ya no tiene que preocuparse por la conducción, los interiores de los vehículos pueden expandirse hasta el punto en que ya no estamos diseñando coches, sino espacios pequeños. Entonces, de repente, se trata de un área donde tenemos mucha experiencia, un área en la que nos gustaría involucrarnos para obtener nuevos conocimientos."