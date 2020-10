Boom presenta su prototipo de avión supersónico comercial: el XB-1 comenzará vuelos de prueba en 2021

Desde hace casi un lustro Boom Supersonic ha estado detrás de la idea de devolver los aviones supersónicos a la vida. No es tarea sencilla, pero la compañía dice tener ya listo el primer avión supersónico de prueba de diseño propio. El XB-1 será el prototipo con las que realizarán las pruebas y demostrarán las capacidades de su tecnología supersónica. Y surcará los cielos a partir de próximo año.

El avión apenas tiene 21 metros de largo y no tiene espacio para pasajeros más allá del propio piloto. Se trata de un prototipo a pequeña escala de lo que esperan construir en el futuro, el modelo de producción completo eventualmente permitir llevar decenas de pasajeros. Eso sí, no vamos a ver un modelo completo hasta al menos 2029.

XB-1, nombre que recibe este prototipo de Boom, cuenta con un total de tres motores J85-15. Los J85-15 son fabricados por General Electric y generalmente se utilizan en aviones militares. Con estos tres motores y la aerodinámica del avión, esperan alcanzar velocidades Mach 1.3 en el mejor de los casos.

El próximo año comenzarán los vuelos de prueba del XB-1, sin embargo merece la pena mencionar el retraso que esto supone. Los planes iniciales era tener listo este modelo de prueba en 2016, volar en 2017 y tener un avión comercial para este 2020. Los planes para ese avión comercial se han retrasado prácticamente una década.

La ardua tarea a la que se enfrenta Boom con su próximo supersónico

Overture es el nombre que recibirá el primer avión comercial supersónico. Este contará con una longitud de hasta 60 metros de largo y en su interior permitirá transportar entre 65 y 88 pasajeros. ¿Su velocidad? Dicen que el doble que un avión promedio actual, lo que le permitirá reducir a la mitad el tiempo de vuelo actual. Prometen Un vuelo de Nueva York a Londres en tres horas y media, mientras que actualmente dura unas siete horas. Cruzar el Pacífico desde Los Ángeles a Sydney dicen que será en algo menos de siete horas, actualmente son unas quince horas.

No obstante, no va a ser nada fácil conseguir esto. No sólo por la tecnología que permita al avión conseguir dicho rendimiento, sino también por los precios, consumo y otros gastos que supone algo así. Cada billete costará alrededor de los 5.000 dólares por ejemplo. Falta ver qué propone Virgin Galactic también.

Si desde el Concorde en 2003 no hemos tenido otro supersónico comercial no es en vano. Suponen un gasto enrome este tipo de aviones y además se enfrentan a otros problemas como puede ser el ruido que generan (aunque la NASA tiene ideas para solventar esto). en líneas generales, suponen un problema medioambiental importante.

Más información | Boom Supersonic