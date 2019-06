Qué tiene que cumplir tu nuevo televisor para que Netflix lo recomiende para ver sus contenidos

Netflix es seguramente una de las aplicaciones que más utilizaremos en nuestro televisor nuevo. El servicio de streaming tiene un programa por el cual todos los años entrega su propio sello de calidad a ciertos televisores. Es decir, un programa de recomendación donde nos aseguran que en esas teles podremos ver de Netflix de la mejor manera.

¿Qué criterios sigue Netflix para recomendar estos televisores? Cada año son diferentes. Motivo por lo que a veces nos recomiendan unas teles y a veces otras. Sin embargo sí hay un patrón claro, una serie de requisitos mínimos que debe tener una tele para obtener la recomendación de Netflix. Así funciona el sello de calidad de Netflix, estos son los televisores recomendados de 2019 y estos son los motivos.

Netflix no se fija en la calidad de imagen, sino en la velocidad

Netflix quiere ayudar a elegir un TV aunque no tiene en cuenta factores como el precio, la calidad de imagen o el tamaño de pantalla. Estos datos técnicos son "relativamente fáciles de comparar" y por tanto no entran en la ecuación a la hora de recibir su recomendación.

Por el contrario, factores como el rendimiento real y la simpleza de uso sí son cosas a considerar por Netflix para apostar por una u otra. El diseño tiene que acompañar a una mejor experiencia, más rápida y simple. Para ello, Netflix propone siete criterios diferentes y para recibir la recomendación los televisores tendrán que cumplir al menos cinco de ellos.

Los primeros criterios se basan en la velocidad de encendido de Netflix.

El primero de ellos es que el televisor salga de la suspensión inmediatamente y arranque desde la última aplicación activa. Esto es debido básicamente a que la aplicación queda como en segundo plano para que los tiempos de carga sean más rápidos.

El segundo punto es que la aplicación se encienda rápidamente tanto al encender el televisor como al cambiar de aplicación. En algunos televisores este proceso puede demorarse más de la cuenta y para Netflix es suficiente como para no recomendarlos.

Más allá de la calidad de la tele, Netflix recomienda aquellos modelos que permiten acceder a la aplicación de forma rápida y sencilla.

Otro aspecto es la sencillez para acceder a la aplicación. Hoy en día prácticamente todos los televisores nuevos son smart TV, pero no todos los usuarios saben utilizar el sistema operativo de las teles. Por eso, muchas marcas incorporan accesos directos. Los dos que recomienda Netflix son los siguientes:

Botón en el mando del televisor de Netflix . Es uno de los requisitos para ser incluido en este programa de recomendación, aunque hay televisores que igualmente lo llevan pese a que ese año no estén entre las recomendadas.

Un acceso fácil a Netflix desde el menú principal de la tele.

El mando a distancia de muchos televisores incluye un botón para abrir directamente Netflix.

Finalmente están los criterios de diseño, interfaz y acceso a la última versión de Netflix.

Última versión de Netflix : algunos televisores incluyen la aplicación de Netflix, pero no su última versión con las funciones más nuevas.

Interfaz en alta definición : Netflix recomienda aquellos televisores que ofrecen una interfaz actualizada en alta resolución, donde la navegación es más placentera y las imágenes están mejor definidas. Mucho más acorde a los nuevos tiempos de 4K y HDR que corren.

'Always Fresh': además del aspecto, el programa de recomendación de Netflix pide que la aplicación se actualice en segundo plano para mostrar siempre los últimos estrenos.

Esto último es clave para Netflix ya que su sistema de recomendación de contenidos es vital para mantener la audiencia. Un aspecto que levanta algunas dudas sobre rendimiento y privacidad pero que para Netflix es un punto muy importante en un tele, necesario para poder garantizar que su experiencia será la mejor.

Qué televisores recomienda Netflix este 2019

Panasonic, Samsung y Sony, las tres marcas de televisores que Netflix recomienda en 2019.

Para este 2019, las marcas recomendadas por Netflix son Panasonic, Samsung y Sony. Sin embargo no siempre ha sido así, ya que cada año van cambiando. La única que se ha mantenido tres años seguidos es Sony, mientras que LG y Samsung han aparecido dos veces. Panasonic es la cuarta marca recomendada por Netflix, siendo este año la primera vez que aparece.

Estos son los televisores de 2019 que podrán llevar el logotipo "Netflix Recommended TV":

Panasonic VIERA : GX900 | GX800 | GX940

Samsung QLED 8K / QLED 4K / Premium UHD / Lifestyle TVs : Q950R | Q90R | Q80R/Q85R | Q70R | Q60R | The Frame (2019) | The Serif (2019) | RU8000

Sony BRAVIA: A9G/AG9 | X95G/XG95 | X85G/XG85

Sobre por qué no aparece LG este año, desde Netflix nos explican que "anualmente se revisan todos los criterios para desarrollar un programa cada vez más exigente; por lo que es lógico que una marca pueda recibir la distinción un año, y no hacerlo al siguiente. Este año, el mayor cambio a los criterios de selección del programa Netflix Recommended TV es la incorporación de la función llamada 'Always Fresh', que garantiza que la app de Netflix permanezca activa mientras la TV está en modo reposo".

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con LG para conocer su postura oficial. Por el momento desde la compañía nos explican que "las relaciones con Netflix son excelentes". Actualizaremos esta información cuando obtengamos más detalles.

Criterios que cambian cada año

Además del programa de recomendaciones, Netflix también posee un programa de certificaciones. Sin embargo está orientado a conceptos distintos. El primero es un sello de calidad a la hora de utilizar Netflix en la tele, el segundo es un sello inferior donde se especifica simplemente que la aplicación cumple un mínimo.

Brady Gunderson, director de Partner Product en Netflix, nos explica por qué la calidad de imagen no interviene a la hora de recomendar un televisor: "Sí es importante, pero es un área que está bien cubierta por la prensa, las reviews y los distribuidores. Pensamos que es una combinación más subjetiva y por ello no forma parte del programa de recomendación".

Una posición que reafirma cuando se hablamos de estándares como el 4K o el HDR. "Normalmente hay una fuerte correlación entre estos estándares y el precio. No queremos decirle al usuario, tienes que comprarte una tele con HDR. No somos quien para decirlo, no es nuestro sitio". Dónde sí inciden es en la velocidad: "Nosotros testeamos estas propiedades y hemos visto que hay diferencias importantes entre un televisor con la aplicación de Netflix preparada y otra que no. La función 'Always Fresh' se nota".

Respecto al tema de licencias, la compañía es bastante clara: "No hay pagos", explica Gunderson y confirma Netflix. Si bien, es cierto que sorprende el cambio de marcas de un año a otro.

En definitiva, lo que busca Netflix es que su aplicación se encienda en el mínimo tiempo posible, a poder ser estando siempre preparada para lanzarse. Y por lo que parece, no siempre todos los televisores dan tanta prioridad a la aplicación de Netflix.

Más información | Netflix Recommended TV 2019