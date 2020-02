Así son los televisores OLED y LCD 4K de Panasonic para 2020: adaptación a la luz, Dolby Vision IQ y calibradas por expertos de Hollywood

Desde el oeste de Londres, en los Pinewood Studios donde se han grabado míticas películas como Harry Potter o las de James Bond, Panasonic ha desvelado su nueva gama de televisores OLED y LCD para 2020. Hemos estado en la presentación para conocerlas de cerca y aquí os contamos todas sus características.

Entre los nuevos televisores de Panasonic destaca el nuevo OLED HZ2000, sucesor de uno de los mejores modelos del año pasado. La compañía japonesa lo anunció durante el pasado CES de Las Vegas, pero ha sido ahora cuando por fin lo hemos tenido delante para tener una primera toma de contacto y comprobar hasta qué punto sigue estando entre los televisores con mejor calidad de imagen del mercado.

Panasonic HZ2000, primeras impresiones: un OLED de referencia

Es el buque insignia de Panasonic para 2020. Se trata de la renovación de su GZ2000, un OLED que se puso a la venta durante la segunda mitad del año pasado y que nos ofrecía una imagen espectacular junto a un sonido Dolby Atmos soberbio firmado por Technics. Este año, con la HZ2000 tenemos una renovación continuista de ese modelo.

La OLED HZ2000 incorpora un sistema de sonido de hasta 140 vatios, con un subwoofer integrado y un sistema calibrado por ingenieros de Technics y JENO Engine. Si bien, como nos comenta la compañía, las novedades de este año se centran principalmente en la imagen.

Jordi Rincón, TV AV Product Marketing de Panasonic España, nos explica que "en el HZ2000 se ha optimizado la calibración del panel y se ha continuado mejorando las capacidades del procesador". Una vez más contamos con el procesador HCX Pro pero en el modelo de 2020 se incorporan tecnologías como el Filmmaker Mode y Dolby Vision IQ.

Junto a estas tecnologías, que ahora explicaremos, también llega lo que Panasonic denomina Intelligent Sensing. Se trata de un sistema que funciona a través de sensores y permite adaptar la imagen del televisor en función de la luz de la habitación. Y lo cierto es que funciona muy bien.

Con el nuevo sistema Intelligent Sensing para adaptar la imagen según la luz de la habitación, la Panasonic HZ2000 consigue ese extra de iluminación que la puede mantener como una de las OLED referencia en el mercado.

Panasonic nos hizo una demostración con el televisor completamente a oscuras y con la luz encendida y lo cierto es que para ser una OLED, el nivel de brillo conseguido era excelente. Además manteniendo esa correcta calibración que últimamente caracteriza a los televisores de la marca.

Panasonic explica que permitirá calibrar el nivel de negros en un punto más bajo que el resto de fabricantes (0,5%). Relevante para configurar y ajustar televisores como los OLED. pic.twitter.com/oAIkqYWZJy — xataka (@xataka) February 18, 2020

Según Panasonic, el nuevo HZ2000 incorpora la última generación de paneles Master HDR OLED Professional Edition fabricados por el "proveedor habitual" de paneles OLED. Técnicamente prometen un 10% más brillo respecto al modelo de 2019, pero las diferencias en calidad de imagen previsiblemente sean más notables a partir de los sensores de adaptación a la luz.

El Panasonic HZ2000 estará disponible en 55 y 65 pulgadas y para este modelo de gama más alta, la calibración ha sido personalizada en exclusiva por ingenieros de la compañía. Adicionalmente, todos los paneles OLED comparten una calibración a cargo de Stefan Sonnenfeld, colorista de Hollywood y responsable de películas como 'Wonder Woman'.

Mientras que la calidad de imagen de este HZ2000 nos ha parecido sencillamente impresionante, es de recibo comentar que no tenemos acceso a la última resolución disponible en el mercado. Como nos comenta Jordi Rincón, "no creemos que todavía haya un mercado suficiente maduro para el 8K". De manera relacionada, la HZ2000 incorpora cuatro puertos HDMI 2.0, pero no tenemos HDMI 2.1.

Panasonic HZ1500 y HZ1000

Acompañando al buque insignia de Panasonic, la gama OLED para 2020 se renueva con los modelos HZ1500 y HZ1000. El principal cambio que encontramos entre ellos está en el diseño del televisor, su sistema de sonido y la calibración utilizada.

Los dos modelos son compatibles con las nuevas tecnologías Dolby Vision IQ y el modo Filmmaker. Su sistema de sonido además es compatible con Dolby Atmos y en el modelo HZ1500 se incorpora un subwoofer, al estilo de lo que ya teníamos con la gama 2000 y que nos proporciona 80 vatios de potencia. Ambos televisores disponen de lo que denominan "360º Soundscape Pro", que utiliza altavoces integrados a pesar del bajo perfil de los paneles.

Panasonic destaca que son el único fabricante en apostar por HDR10, HDR10+ y Dolby Vision IQ, los dos grandes formatos de HDR que tradicionalmente mantienen enfrentados a las compañías, juntos en un mismo televisor.

Estas son las tecnologías de los modelos OLED 4K de Panasonic para 2020

Fue una de las grandes novedades del CES 2020 y Panasonic no ha faltado a la cita. Uniéndose a otras marcas como Samsung, Philips o LG, los televisores OLED de Panasonic para 2020 incorporarán el extendido Filmmaker Mode.

¿En qué consiste este Filmmaker mode? Se trata de un sistema impulsado por la UHD Alliance y que cuenta con el respaldo de importantes directores de Hollywood. El objetivo es intentar preservar exactamente la visión original del director, una promesa que la mayoría de fabricantes de televisión mantienen pero debido a las limitaciones técnicas no siempre es posible conseguir. Lo que hace el Filmmaker mode es desactivar automáticamente el postprocesado de vídeo del televisor, como por ejemplo el suavizado del movimiento.

Panasonic explica que además de introducir este modo Filmmaker, han trabajado para que se compagine con el sistema Intelligent Sensing. Y es que no es lo mismo ver un vídeo a oscuras que con la luz del día. Por eso, los televisores Panasonic tendrán en cuenta la luminosidad a la hora de aplicar las condiciones óptimas demandadas por el modo Filmmaker.

Durante nuestra visita a los Pinewood Studios tuvimos la oportunidad de ver una demostración de esta tecnología y lo cierto es que el resultado era bastante notable. Habrá que comprobar en diferentes situaciones cómo funciona, pero al menos en el estudio se notaba fácilmente la mejoría. Mientras que la imagen de la GZ2000 se mantenía bastante plana, con el sensor de luz se lograba aumentar el contraste y el brillo cuando había más luz. Algo que al final repercute en una mejor calidad de imagen.

Además de la calibración habitual de cada año, las mejoras de Panasonic para 2020 están centradas en la adaptación de la imagen según la luz, con tecnologías como Dolby Vision IQ y el modo Filmmaker.

La última tecnología que llega este 2020 es Dolby Vision IQ. De nuevo se trata de una tecnología que funciona en conjunción con los sensores de luz. Mientras que anteriormente teníamos varios modos Dolby Vision en función de si estábamos a oscuras o con luz, ahora con Dolby Vision IQ se unifica en un mismo modo que leerá los metadatos de Dolby Vision y ajustará la imagen en función de la luz ambiental. Es decir, el sensor de luz aplicado a cada estilo de HDR.

Panasonic nos explica que el procesado de la iluminación se realiza a nivel interno del televisor y no se contacta con la nube para decidir qué parámetros se aplica a la imagen.

La gama LCD 4K también se renueva

Junto a los nuevos modelos OLED, Panasonic también ha anunciado la llegada de tres nuevos modelos LCD 4K para este 2020: los HX940, HX900 y HX800. Se trata de tres gamas de televisor compatibles con Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos y mejoras en la calidad de imagen como un mejor sistema de retroiluminación y una mayor velocidad de refresco.

La gama básica es la serie HX800, que estará disponible en 40, 50, 58 y 65 pulgadas. Contamos con un procesador HCX y promete un 'HDR Bright Panel Plus', nombre que proporciona la marca a su nivel de pantalla y la posibilidad de tener compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. En un segundo nivel nos encontramos con la serie HX900, disponible en 43, 49, 55 y 65 pulgadas. Aquí nos encontramos con un panel HDR Cinema Display.

El modelo más interesante es la serie HX940, disponible en 65 y 75 pulgadas. Se trata de la gama alta LCD de Panasonic, que incorpora una tasa de refresco de 100 Hz, Cinema Display Pro y el procesador HCX Pro que también encontramos en las OLED básicas. Este modelo cuenta con un sistema Full Array con Local Dimming Intelligent Pro para ajustar dinámicamente las celdas y ofrecer un nivel de negros más profundo.

Nueva versión My Home Screen 5.0

A nivel de software, los televisores de Panasonic para 2020 también se han actualizado. Este año se incorpora My Home Screen 5.0 en todos los nuevos modelos. Se trata de la última versión de su sistema operativo propio para televisores.

Entre las novedades nos encontramos con una nueva fila de iconos colocada encima del menú principal, con información contextual y recomendaciones de contenido. El sistema se mueve con fluidez y el diseño ha sido remodelado ligeramente. Adicionalmente se incorpora la aplicación Xumo, un servicio de streaming gratuito con acceso a 50 canales.

Panasonic promociona que sus televisores son compatibles con la tecnología HbbTV e funcionan junto a Amazon Alexa y Google Assistant para poder comandar a la tele mediante la voz.

No obstante, no está previsto que estas mejoras lleguen a los televisores de años anteriores. Panasonic nos explica que su estrategia no pasa por añadir este tipo de funciones en modelos antiguos, debido a los problemas y errores que podría generar.

Respecto a servicios de streaming como Disney+ y HBO, por el momento no hay detalles sobre su llegada a los televisores de Panasonic, aunque es una situación que podría cambiar a lo largo de 2020.

Nuevos televisores OLED y LCD de Panasonic para 2020: precio y disponibilidad

Los nuevos televisores OLED y LCD de Panasonic estarán disponibles en España a lo largo del año. Los primeros modelos en llegar serán los televisores LCD 4K, que estarán disponible previsiblemente a partir de abril.

En el caso de los modelos OLED HZ1000 y HZ1500, también llegarán en primavera. No será hasta julio cuando desembarcará el buque insignia de Panasonic, el HZ2000.

Sobre el nivel de precios, Panasonic explica que el rango se mantendrá en un nivel equivalente al actual. Esto es, en el caso del modelo OLED HZ1000 de 55" alrededor de los 2.000 euros y el modelo de 65" alrededor de 3.000 euros.