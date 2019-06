Google se rinde con las tablets: confirma que la Pixel Slate no tendrá sucesora y centrarán sus esfuerzos en su portátil Pixelbook

A finales de 2018, Google nos sorprendió con el lanzamiento de su tablet Pixel Slate, una apuesta que buscaba competir contra el iPad Pro y el Surface Pro. Algunos de sus puntos fuertes eran la posibilidad de añadir teclado y usar Chrome OS como sistema operativo en una tablet. Y aunque las críticas elogiaron el diseño y acabados, el sistema operativo no terminó de convencer.

Ante esto, hoy Rick Osterloh, responsable de la división de hardware de Google, confirmó que dejarán de fabricar tablets, por lo que la Pixel Slate no tendrá sucesora. Además, los equipos responsables de Chrome OS sólo se centrarán en impulsar su portátil Pixelbook.

De acuerdo a información de Business Insider, Google informó esta decisión a sus empleados el pasado miércoles. Se dice que la actual división responsable del desarrollo de Pixel Slate pasará a formar parte del desarrollo de Pixelbook, e incluso se asegura que este 2019 estaban por lanzar dos nuevas tablets con Chrome OS.

La información apunta que estas dos nuevas tablets serían más pequeñas que la actual Pixel Slate, pero los decepcionantes resultados de las pruebas de calidad habrían llevado a Google a abandonar completamente ambos dispositivos, incluida la supuesta segunda generación de la Slate.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)