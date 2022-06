Alguien está resucitando los viejos iPad y dándoles una nueva vida. Y lo está haciendo con Linux

En los últimos meses hemos visto como el proyecto Asahi Linux ha logrado que sea posible instalar Linux en los Mac con el chip M1. Ahora hay quien está trabajando para hacer algo así, pero en los viejos iPad que se lanzaron antes de 2014.

Estas tabletas ya no cuentan con soporte oficial de Apple y es probable que ya no estén disponibles muchas de las aplicaciones que los usuarios querrían usar, pero siguen pudiendo ser aprovechados para pequeños servidores caseros o, por qué no, para montar tabletas de retro-gaming.

Un desarrollador de Linux llamado Konrad Dybcio ha colaborado con un entusiasta que tiene como alias en Twitter "quaack723" y han logrado que sea posible iniciar un iPad Air 2 con el kernel Linux 5.18, un hito singular teniendo en cuenta que este dispositivo fue diseñado para correr solo el sistema operativo iOS (ahora iPadOS) de Apple.

Took us >1 year (way too long) but, @quaack723 and I got it working after I realized we were missing a oneliner 😎



A7-A8X.



Writeup son.#Linux #AsahiLinux #checkm8 pic.twitter.com/H5A9ZA8xyf