Es uno de los mejores villanos de 'John Wick 4', y una de sus mejores películas recientes está en el top de lo más visto de Netflix

Seguro que lo recuerdas perfectamente: es uno de los grandes descubrimientos de 'John Wick 4' y uno de sus enemigos más contundentes. Bajo la piel de la mole Killa Harkan, el miembro alemán de la Alta Mesa al que el asesino encarnado por Keanu Reeves tiene que eliminar, sorprendió a propios y extraños por lo demente de su interpretación y por sus extraordinarias aptitudes físicas. Quienes ya conocíamos a Scott Adkins no nos pilló por sorpresa.

Adkins lleva años siendo una de las estrellas más demoledoras del cine de acción, en películas mucho más brutales y disfrutonas que las chorradas llenas de relleno del cine mainstream. Llamó la atención de los aficionados en la increíble secuela tardía de Soldado Universal, 'El día del juicio final', y en las dos 'Ninja'. Encarnó al demoledor Yuri Boyka en tres películas de la saga Invicto, ha peleado junto a grandes estrellas como Donnie Yen, Tony Jaa o Iko Uwais, y ha hecho sus pinitos, a menudo como villano, en el cine de acción de gran presupuesto.

'Accident Man: De vacaciones' acaba de aterrizar en Netflix (y Movistar Plus+) y se ha colocado rápidamente entre las diez películas más vistas de la plataforma, y no es de extrañar por qué: es una potente mezcla de comedia y acción que no da respiro al espectador. Pese a ser una secuela (de 'Accident Man', titulada en España 'Asesinatos accidentales'), se entiende de forma independiente y conserva sus mismas virtudes: coreografías de acción imbatibles, intérpretes en excelente forma física y un plantel de secundarios absolutamente delicioso.

En esta ocasión seguimos a Mike Fallon -un asesino a sueldo conocido por hacer que sus asesinatos parezcan accidentes- que se va de vacaciones a Malta tras lo vivido en la primera película, cuando descubrió que el sindicato de asesinos para el que trabajaba había puesto precio a su cabeza. Cuando su mejor amigo es secuestrado por una banda de criminales locales, se ve obligado a enfrentarse a una serie de asesinos para proteger al hijo de un jefe mafioso.

En Xataka | Cómo las cuatro películas de 'John Wick' han usado trucos de la ciencia ficción para reinventar el cine de acción