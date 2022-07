Tres clásicos modernos en Netflix que visualizan distopías tan inquietantes como cercanas

Del apocalipsis esperanzado de Miyazaki a la sátira que podría pasar mañana mismo de 'The Purge', pasando por la simbólica e inquietante 'El hoyo'. Los futuros que nos plantean las tres películas de esta semana no son precisamente los más halagüeños, pero al menos podemos recrearnos en estas estupendas piezas de aventuras, terror y suspense y consolarnos con lo inevitable.

Nausicaä del Valle del Viento

Aunque las películas de Studio Ghibli son todas una maravilla, nunca vez se sumergen en la ciencia ficción más pura. Pero cuando coquetean con el género, le introducen elementos de fantasía y aventura muy refrescantes. De hecho, 'Nausicaä' no es de Ghibli, sino la última que dirigió Miyazaki antes de fundarla, pero su estilo es tan de la compañía que oficiosamente se suele considerar parte de ella. De deliciosa estética ochentera, nos lleva a un mundo postapocalíptico de insectos gigantes donde los humanos se mueven con invenciones steampunk.

Puedes verla en Netflix

El hoyo

Fue una de las grandes sorpresas de 2020 en la plataforma, y lo cierto es que no ha perdido ni un ápice de fuerza. Su espléndida metáfora sobre la lucha de clases no ha envejecido y, con una pandemia por medio, incluso puede decirse que se han reforzado sus ideas sobre cómo de situaciones extremas no salimos precisamente mejores. La idea de personas peleando por las migajas de la comida que dejan los del nivel superior es una increíble metáfora que casi parece un dardo anti-meritocrático. Así de combativa y afilada es esta joyita española que arrasó en Sitges

Puedes verla en Netflix

The Purge. La noche de las bestias

La saga 'The Purge' ha ido evolucionando a su ritmo con entregas que iban de la reflexión alegórica sobre los recortes de libertades a las propuestas de acción pura que parecían cómics de 'El Castigador'. La primera entrega coquetea con el estilo, entonces de moda, de las home invasion, pero su trasfondo abiertamente crítico está ahí, como lo está su poderosísimo punto de partida: en un futuro cercano, una noche al año todos los crímenes son perdonados, lo que hace que la gente más acomodada se refugie en casas que son aut´enticas fortalezas.