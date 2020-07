Todos los estrenos en agosto 2020 de Amazon, Filmin, Disney+ y Starzplay: 'Misfits', 'La casa de Jack' y más

Agosto es un mes no muy abundante en novedades, pero aún así hay detalles de interés que entresacar de lo que ofrecen las distintas plataformas de streaming. 'Misfits' es un estupendo aperitivo para la próxima 'The Boys', hay cine de autor para parar un tren en Filmin y Disney+ ha retrasado sus propuestas vinculadas al MCU pero a cambio nos trae un documental sobre uno de los creadores más relevantes de su historia.

Amazon Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Misfits' Serie completa

A un mes del estreno de la segunda temporada de 'The Boys' aquí mismo en Amazon Prime Video, es buen momento para recuperar esta modesta y fantástica serie británica, en el que un grupo de delincuentes juveniles cumpliendo tareas de ayuda comunitaria reciben superpoderes que no han pedido. Estupendas interpretaciones, humor negrísimo y gamberro y alguna sorpresa para rastreadores de rostros conocidos, como la aparición de Joseph Gilgun, futuro Cassidy en 'Preacher'.

Estreno el 1 de agosto

Otros estrenos de Amazon Prime Video

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'La casa de Jack'

Si necesitas algo de visceralidad después de la extraordinaria muestra de cine de autor que Filmin ha desplegado a finales de julio con el Atlántida Fest, aquí tienes a un autor que no se deja clasificar: lo último de Lars Von Trier es un chiste a costa de sus críticos, ultraviolento, demencial y enrabietado. Con la complicidad de un fantástico Matt Dillon como un despiadado asesino en serie y Bruno Ganz en uno de sus últimos papeles, la película combina humor, violencia, horror y sátira. Una montaña rusa de insensatez.

Estreno el 22 de agosto

Otros estrenos de Filmin

'Lovecut ' (1/08)

'Sex' (2/08)

'iNumber Number' (7/08)

'Badland' (7/08)

'Mr. Jones' (10/08)

'Hipócrates' (11/08)

'Gagarin: Pionero del espacio' (13/08)

'Ella me odia' (14/08)

'Harlots: Cortesanas' (18/08)

'La casa de Jack' (22/08)

'El tiempo contigo' (27/08)

'Surge' (27/08)

Disney+: nuevas películas, series y documentales

'Howard'

En un mes especialmente parco en novedades para Disney+ (originariamente, este iba a ser el mes del estreno de 'The Falcon and the Winter Soldier', pero el coronavirus se ha encargado de frustrar los planes), destaca este documental sobre la figura de Howard Ashman, uno de los responsables clave del renacimiento de Disney en los noventa. Él fue quien compuso las letras de clásicos como 'Aladdin', 'La Bella y la Bestia' o 'La Sirenita', insuflándoles una personalidad, humor y humanidad únicos, y acercándolos al espíritu de Broadway. Este documental recuerda su figura e impacto en la compañía.

Otros estrenos de Disney+

'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo' (28/08)

'Howard' (7/08)

Starzplay: nuevas películas, series y documentales

'White House Farm Murders'

Una serie basada en hechos reales que cuenta un terrible crimen que asoló a tres generaciones de una misma familia en 1985, asesinadas en una granja de Essex. Las víctimas fueron Sheila Caffell, sus hijos gemelos de seis años Daniel y Nicholas, y sus padres adoptivos, Nevill y June Bamber. La primera sospechosa es la propia Sheila, aquejada de esquizofrenia, pero pronto detalles terribles sobre el caso comienzan a salir a la luz.

Otros estrenos de Starzplay