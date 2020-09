Spotify se pasa al cine: producirá adaptaciones de sus podcasts de mayor éxito

El gigante del audio en streaming quiere ampliar sus tentáculos, y para ello, tal y como ha anunciado hoy mismo, se va a asociar con la productora Chernin Entertainment, responsable de éxitos como 'El gran showman', la saga de 'El planeta de los simios' o 'Le Mans '66'. Su intención es transformar en películas o series de televisión algunos de los podcasts de su amplio catálogo de programas originales, que suman más de 250 series. La colaboración, de hecho, ya ha empezado junto a una tercera, Pineapple Street Media, con la que adaptarán la serie de suspense 'The Clearing'-

Se trata de un paso más después de adquirir estudios especializados en la producción de podcasts como Gimlet Media (por 240 millones de dólares) y Ringer, o el fichaje por 100 millones de dólares de una superestrella de los podcasts como Joe Rogan. Hoy se desvela una de las posibles aplicaciones de ese interés que la empresa sueca demuestra desde hace unos años en convertirse en la principal plataforma de podcasts, en dura competencia con iTunes. Peter Chernin, CEO de la productora, afirma que "Spotify tiene una de las mayores librerías e IPs que existen en el mundo actualmente... y esa librería crece a diario".

No es la primera vez que Gimlet, por ejemplo, ve cómo uno de sus podcasts se convierte en una serie. 'Homecoming', de Amazon, protagonizada por Julia Roberts, es el precedente más popular. Y hay muchos otros ejemplos de podcasts de éxito adaptados al audiovisual, unos más triunfales que otros: 'Limetown' en Facebook Watch, 'Lore' en Amazon, 'Serial' en HBO y, más recientemente, 'Dirty John', que aquí hemos visto en Netflix. Actualmente, Spotify tiene pendientes de estreno adaptaciones de 'Two Princess' en HBO Max y 'The Horror of Dolores Roach' en Amazon Prime Video.