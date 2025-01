Para Tarantino, solo hay una trilogía que se puede decir que es "perfecta". Aunque originariamente no estaba pensada como tal

Quentin Tarantino podrá ser muchas cosas, pero desde luego no engaña a nadie: ni 'Star Wars' ni 'El Padrino' son sus trilogías favoritas. Tiene todo el sentido del mundo que, viendo su cine (especialmente 'Dyango desencadenado' o 'Los odiosos ocho', pero también 'Malditos bastardos' o 'Kill Bill', el director tenga en un altar la Trilogía del Dólar de Sergio Leone, las tres películas que reformularon por completo el western clásico y lo lanzaron a un universo de personajes despiadados y ambientes mortíferos.

Se trata de la trilogía compuesta por 'Por un puñado de dólares' (en Movistar Plus+ y FlixOlé), 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo' (en FlixOlé). El éxito internacional de todas ellas generó un inmenso mercado de explotaciones en países mediterráneos como Italia y España, que se lanzaron a imitarlas sin ningún complejo, pero su influencia llega hasta nuestros días. Hoy es imposible ver un western que, voluntariamente o no, no tenga en su ADN la huella de Sergio Leone.

De ella dijo Tarantino en un episodio del podcast 'Club Random' que hacía "lo que ninguna otra trilogía ha sido capaz de hacer. La primera película es genial, pero la segunda es tan buena y lleva toda la primera idea a un lienzo tan grande que anula a aquella. Y luego la tercera, 'El bueno, el feo y el malo', hace lo mismo con la segunda, y eso es lo que nunca ocurre. Verás este gran salto de la primera a la segunda, pero nunca llegan a la tercera. Por ejemplo, 'Mad Max 2' no es eclipsada por 'Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno'".

Lo curioso es que Leone no concibió estas tres películas como una trilogía: Clint Eastwood aparece en todas interpretando a un personaje similar, un Hombre Sin Nombre ataviado con un poncho, pero no está claro si es la misma persona en todas ellas. Otros actores, como Lee Van Cleef aparecen en varias o todas las películas de la trilogía dando vida a personajes abiertamente distintos. Pero el éxito de taquilla de las películas fue tal que United Artist las distribuyó en Estados Unidos como si fueran parte de una trilogía, dadas sus similitudes estéticas y argumentales.

