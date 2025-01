Vuelve a las salas por su aniversario la película de venganzas que revolucionó el panorama internacional del cine

Por supuesto, la obra maestra de Park Chan-wook 'Old Boy' no era la primera película coreana en llamar la atención de los espectadores de fuera de Asia. Ese mismo año habíamos tenido el fabuloso thriller rural 'Memories of Murder', del otro director estrella del país, Bong Joon Ho. Y el propio Park Chan-wook había paseado un año antes por festivales internacionales la primera película de su trilogía de la venganza, 'Simpathy for Mr. Vengeance'.

Pero 'Old Boy' conectó de forma especial con los espectadores occidentales al plantear un sentimiento que se ha plasmado en millones de pelóculas de toda procedencia, la venganza, pero con las dosis de extravagancia y atrevimiento visual que desde entonces esperaríamos siempre en el cine coreano. 'Old Boy' se convirtió casi en una película canónica del país, al menos para los espectadores y festivales extranjeros, ya que allí el cine comercial que consume la mayoría de la población, igual que en Europa o Estados Unidos, no se parece en nada a este experimento artie pero contundente.

El enrevesado argumento de 'Old Boy' arranca cuando un hombre de negocios coreano es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que sólo hay una televisión. Ignora por qué razón está allí y poco a poco presenciaremos su lento descenso a la locura. Cuando salga, comenzará un meticuloso proceso de venganza de quienes han destruido su vida, violento y con una buena cantidad de revelaciones extremas.

Todos recordamos de 'Old Boy' su magnífica escena rodada en plano secuencia, de un pasillo lleno de enemigos a los que el protagonista despacha expeditivamente y con ayuda de un martillo. Ha sido imitada en series aparentemente tan lejanas a esta película como 'Daredevil', lo que demuestra hasta qué punto el alcance y la influencia de 'Old Boy' la convierten en un icono único del cine coreano. Ahora, con motivo de su vigésimo aniversario, podemos volver a disfrutar de esta película en pantalla grande, ya que se reestrena en cines.

