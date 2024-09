"Es una obra maestra": esta sátira recién aterrizada en Netflix y con un reparto excelente tiene un planteamiento muy original

La prensa internacional se ha deshecho en elogios con esta serie que ha sido calificada de "obra maestra" por 'The Guardian'. Nada mal para un estreno que no es una secuela ni un reboot pero, eso sí, viene con un reparto excepcional y firmada por Charlie Covell, creador de la magnífica 'The End of the F***ing World'. Se trata de 'Kaos', que ya podéis ver en Netflix y que en solo unos días se ha colocado en el puesto 3 de las series más vistas de la plataforma.

'Kaos' lleva a cabo un ejercicio muy similar al de aquella 'American Gods' de Neil Gaiman, pero centrándose en las divinidades de una sola mitología, la griega, y dando un baño de corrosiva sátira al conjunto. En ella veremos cómo el vanidoso Zeus descubre una profecía que vaticina su caída, lo que le hace entrar en un estado de cómica paranoia. Eso le llevará a tomar medidas extremas que siembran el caos en el mundo... hasta que los mortales descubren que el futuro de hombres y dioses está en sus manos.

El reparto sin duda es el ingrediente más destacado de la serie, donde brilla el siempre grande Jeff Goldblum como Zeus. Le acompañan Janet McTeer ('El menú', 'Ozark') como Hera, Cliff Curtis ('Sunshine', 'Fear the Walking Dead') como Poseidón, David Thewlis ('Harry Potter') como Hades y Nabhaan Rizwan ('Estación Once', 'Industry') como Dioniso.

Una apuesta diferente ahora que tenemos sobredosis de propuestas oscuras y seriotas en la parrilla: 'Kaos' no solo es inteligente y divertidísima, sino que lanza unos cuantos misiles de profundidad a la línea de flotación del comportamiento humano y adereza el conjunto con excelentes secuencias de acción. Un perfecto programa doble con 'Good Omens".

