Los estrenos de Netflix en marzo 2019: más de 100 entre series, películas y documentales

Llega un nuevo mes y, con él, nuevos estrenos para hacer cada vez más larga nuestra lista de visionados pendientes. Marzo nos trae algunas series curiosas, como la antología de animación para adultos de David Fincher 'Love, Death and Robots', cuyo trailer es una auténtica locura, y 'Osmosis', una producción de ciencia ficción francesa, además de nuevas temporadas de 'Santa Clarita Diet' o 'Luther'.

En cuanto al cine, llegan unas cuantas sagas a la plataforma, como la tetralogía de Bourne, las primeras Jurassic Park, 'Regreso al Futuro' y varias Momias. También se estrena 'Your Name', uno de los fenómenos de anime más apabullantes de los últimos años y 'Triple Frontera', la nueva película de J. C. Chandor. Además se suman documentales, especiales de comedia y estrenos para toda la familia.

Catálogo de nuevas series en España

Love, Death and Robots

Serie antológica de 18 capítulos de animación producida por David Fincher y Tim Miller que Netflix describe como una colección de historias en la que encontraremos robots fuera de control, cyborgs cazarrecompensas, arañas extraterrestres, demonios sedientos de sangre, hombres lobo solitarios y productos lácteos dotados de sentidos. Cada corto contará con su propio estilo de animación, abarcando el 2D, el CGI o el 3D fotorealista.

Estreno 15 de marzo

Turn Up Charlie

Idris Elba interpreta al Charlie del título, un DJ y eterno soltero que no acaba de despegar con su carrera y al que le ofrecen una última oportunidad: convertirse en el niñero de la problemática hija de su mejor amigo, y famoso, Gabby. El propio Elba es el creador de la serie, que también protagoniza Piper Perabo. Son 8 episodios.

Estreno 15 de marzo

Si no te hubiera conocido

'Si no t'hagués conegut' es una producción de TV3 que la cadena emitió a finales de 2018 y ahora llega a Netflix. Está protagonizada por Pablo Derqui, Andrea Ros y Mercedes Sampietro y cuenta el giro inesperado en la vida de una familia tras un trágico accidente.

Estreno 15 de marzo

Osmosis

Producción francesa de ciencia ficción ambientada en París en un futuro no muy lejano en el que tecnología ha cruzado la última frontera: decodificar el amor verdadero. A través de una aplicación de citas que se adentra en lo más profundo de la psique, los usuarios pueden encontrar a la pareja perfecta con un 100 % de precisión, por lo que el mito del alma gemela se vuelve una realidad con final feliz para siempre. Sin embargo, ¿cuál es el precio? ¿Qué sucede cuando un algoritmo puede acceder a los rincones más oscuros de la mente a cambio de encontrar el amor eterno?

Estreno 29 de marzo

Otros estrenos de series

Gotham T4 (1/03)

Made in Abyss T1 (1/03): Estupendo anime de fantasía en el que dos aprendices de exploradores se adentran en un misterioso agujero que lleva al núcleo de la tierra en busca de la madre de uno de ellos.

Northern Rescue (1/03): Serie canadiense sobre un padre que se lleva a sus tres hijos a su ciudad natal para investigar la muerte de su esposa.

The Disastrous Life of Saiki K. (2/03): Anime con adolescentes con habilidades psíquicas.

Timeless T2 (12/03)

Queer Eye T3 (15/03)

Ataque a los Titanes T2 (15/03)

Luther T5 (15/03)

Dheli Crime (22/03)

Santa Clarita Diet T3 (29/03)

Traidores (29/03): En 1945, Reino Unido, EE. UU. y Rusia compiten por el poder tras la guerra. Se debe reconstruir el mundo y los cuatro protagonistas se preguntan: ¿a semejanza de quién?

Line of Duty T4 (31/03)

Star Trek Discovery T2 (episodios semanales)

On my block T2 (marzo)

Películas de estreno en Netflix

El niño que domó el viento

'The Boy Who Harnessed the Wind' es el debut como director de Chiwetel Ejiofor ('12 años de esclavitud'), en el que cuenta la historia real de William Kamkwamba, un joven malawi de 13 años que logró salvar a su familia y su poblado de la sequía gracias a que fabricó un sistema de bombeo eólico que les permitió sobrevivir a la terrible sequía que sufrían. El propio Ejiofor tiene un papel en la película como padre del protagonista.

Estreno 1 de marzo

Triple Frontera

J.C. Chandor ('Margin Call', 'El año más violento') tiene nueva película que dirige y co-escribe con Mark Boal ('En tierra hostil', 'Zero Dark Thirty') y que está protagonizada por Ben Afflexk, Oscar Isaac, Garrett Hedlund y Pedro Pascal entre otros. Un grupo de hombres que pertenecían a las Fuerzas Especiales se unen para robar a uno de los carteles de droga más potentes y que opera en una zona de sudamérica que colinda con las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay.

Estreno 13 de marzo

The Dirt

Biopic musical sobre la banda Mötley Crüe basada en su biografía y en la que Daniel Webber interpreta a Vince Nail. Jeff Tremaine ('Jackass') es el director de la película, que traslada a la ficción alguna de las anécdotas más infames de la banda.

Estreno 22 de marzo

Tu hijo

Miguel Ángel Vivas ('Secuestrados') dirige a José Coronado en esta historia sobre un doctor cuya vida se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca. Tras ver que la justicia no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en busca de venganza.

Estreno 2 de marzo

Otras películas de estreno

50 primeras citas (1/03)

Jurassic Park (1/03)

Transformers: el último caballero (1/03)

After Earth (1/03) (1/03)

Burlesque (1/03)

Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel (1/03)

Sombras tenebrosas (1/03)

Donnie Brasco (1/03)

Come, reza, ama (1/03)

Elysium (1/03)

Fast & Furious 6 (1/03)

Cómo perder a un chico en 10 días (1/03)

Johnny English (1/03)

Jurassic Park III (Parque Jurásico III) (1/03)

Sígueme el rollo (1/03)

Kick-ass. Listo para machacar (1/03)

Muévete, esto es Nueva York (1/03)

El mexicano (1/03)

Resident Evil 2: Apocalipsis (1/03)

S.W.A.T: Los hombres de Harrelson (1/03)

Salt (1/03)

Siete almas (1/03)

Sinister (1/03)

Algo para recordar (1/03)

El caso Bourne (1/03)

El legado de Bourne (1/03)

El Mito De Bourne (1/03)

El ultimátum de Bourne (1/03)

El exorcismo de Emily Rose (1/03)

A todo gas: Tokyo Race (1/03)

El mundo perdido: Jurassic Park (1/03)

La momia (1/03)

La Momia: Returns (1/03)

La momia: La Tumba del Emperador Dragón (1/03)

Pesadilla antes de navidad (1/03)

The Purge. La noche de las bestias (1/03)

El rey Escorpión (1/03)

Your Name (1/03)

El Protector (2/03)

Los próximos tres días 3/5/2019

Los Minions (6/03)

Acero Puro (6/03)

Kong: la isla calavera (9/03)

American Pie 2 (12/03)

La lista de Schindler (12/03)

El cambiazo (12/03)

Wanted: Se busca (12/03)

Megapetarda (12/03)

Charlie y la fábrica de chocolate (15/03)

Assassin's Creed (14/03)

Valerian y la ciudad de los mil planetas (15/03)

Dry Martina (15/03)

Dando la nota. Aún más alto (18/03)

El amor es lo que tiene (20/03)

Durante la tormenta (22/03)

Jem y los hologramas (25/03)

Regreso al futuro (26/03)

Regreso al futuro 2 (26/03)

Siempre a mi lado (26/03)

Hop Hop (26/03)

Malditos bastardos (26/03)

Las vacaciones de Mr. Bean (26/03)

Ted 2 (27/03)

Noche de venganza (31/03)

Spider-Man 2 (31/03)

Spider-Man 3 (31/03)

Bayoneta (29/03)

Nuevos documentales en Netflix

Formula 1: La emoción de un Grand Prix

Serie de diez episodios que muestra lo que implica ser parte de la Formula 1 no sólo para los pilotos, sino también para las familias y todo el equipo. El acceso que han obtenido los productores permitirá mostrar todo lo que ocurre entre bambalinas durante una temporada de la competición.

Estreno 8 de marzo

Cricket Fever: Mumbai Indians

Serie documental que nos hace partícipes del día a día del equipo de super estrellas de la liga de cricket, Mumbai Indians, mostrando imágenes nunca vistas sobre el equipo durante la temporada de 2018, centrándose sobre todo en el viaje emocional de los jugadores, tres veces campeones, y el equipo técnico. Serán 9 episodios.

Estreno 1 de marzo

Otros documentales

Losers (1/03)

The Dawn Wall (4/03)

Remastered: La masacre de la Miami Showband (22/03)

The Legend of Cocaine Island (29/03): Documental sobre el estadounidense Rodney Hyden y su búsqueda de un supuesto alijo de cocaína oculto en el Caribe. Le ayuda un equipo de lo más peculiar.

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

Lluvia de Albóndigas

Uno de los primeros trabajos de Phil Lord y Chris Miller, los inigualables directores y productores de títulos como las películas de Lego, 'Spiderman: Un nuevo universo'o las dos 'Jump Street'. En 'Lluvia de albóndigas' adaptan el libro homónimo de Judi Barret que resulta ser una parodia animada (algo que les encanta hacer a Lord y Miller) de películas de catástrofes.

Estreno 1 de marzo

Otros estrenos infantiles

Hotel Transilvania (1/03)

La niñera mágica (1/03)

Larva: aventuras en la isla T2 (1/03)

Gru 2: mi villano favorito (12/03)

Robuzna T2 (15/03)

Barbie Dreamhouse Adventures (18/03)

Charlie en villapegatina (22/03)

Emboscada final (29/03)

Próximos estrenos