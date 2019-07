El "Netflix barato" para móviles llega a India: 480p, una sola pantalla y sin soporte para Chromecast

Hace unos días, Netflix confirmó que durante el tercer trimestre de 2019 lanzarán un nuevo plan de suscripción exclusivamente para smartphones. Lo hizo en el contexto de su presentación de resultados, que como siempre, indicaron que la empresa sigue funcionando bien, pero que a la vez su modelo de negocio actual no es sostenible dado el aumento de su deuda.

En el anuncio, supimos que el nuevo plan para smartphones de Netflix, que ha se había probado temporalmente en Malasia llegará inicialmente solo a la India, y con una calidad por debajo incluso de HD, 480p. En la era del 4K, esa limitación de resolución (que también está presente en el plan "Básico" a nivel mundial) se explicaba con una alta reducción su precio, que ahora se ha hecho oficial: 199 rupias, o 2,59 euros al cambio.

Netflix India officially launches the mobile only plan at ₹199 per month. Great for India especially - where more users watch Netflix on mobile than anywhere else in the world #Netflix pic.twitter.com/JrRu8Ysz1X